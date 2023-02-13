تقرير: آبل تقترب من إطلاق ماك بوك أير بشاشة مقاسها أكبر

أفاد تقرير جديد بأن شركة آبل ستطلق قريبًا الإصدار الجديد من حواسيب (ماك بوك أير) MacBook Air الذي يمتاز عن باقي حواسيب السلسلة بشاشة مقاسها 15.5 بوصة.

وقال (روس ينج)، الرئيس التنفيذي لمستشاري سلسلة توريد الشاشات، اليوم إن إنتاج شاشات حاسوب (ماك بوك أير) بقياس 15.5 بوصة قد بدأ الشهر الحالي، مضيفًا أنه يتوقع الإطلاق مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وبالإضافة إلى (ينج)، نشرت وكالة بلومبرج الإخبارية في وقت سابق تقريرًا تحدثت فيه عن إمكانية إطلاق حاسوب (ماك بوك أير) بقياس 15.5 بوصة، مع الإشارة إلى أن حواسيب هذه السلسلة تمتاز عن حواسيب (ماك بوك) الأخرى بخفة وزنها ورقتها، بالإضافة إلى أنها تأتي حاليًا بقياسين: 13.3 بوصة أو 13.6 بوصة.

وكانت بلومبرج قد توقّعت في وقت سابق أن تُطلق آبل الإصدار الجديد من (ماك بوك أير) خلال ربيع 2023، ثم أيّد (ينج) هذا الإطار الزمني في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفي خدمة (المتابعات الفائقة) على تويتر، نشر (ينج) منشورًا، اطلع عليه موقع (9to5Mac)، أكدّ أن حاسوب (ماك بوك أير) بقياس 15.5 بوصة ما يزال حسب الجدول المتوقع للإطلاق في فصل الربيع.

ولم يُعلن عن تفاصيل أخرى تتعلق بمواصفات الإصدار المرتقب من حاسوب آبل الخفيف الوزن والرقيق، غير أنه قد يقدم المواصفات ذاتها لإصدار 13 بوصة ولكن مع شاشة قياسها أكبر. ما يعني أن آبل قد تطلق حاسوب (ماك بوك أير) بقياسين: 13 بوصة و15.5 بوصة.

يُشار إلى أن آبل كانت في السابق تطلق حاسوب (ماك بوك أير) بقياسين مختلفين: 11 بوصة و13 بوصة، ولكن الأمر استقر لاحقًا على التخلي عن الخيار الأصغر.

وكان المحلل الشهير فيما يتعلق بأخبار آبل، (مينج تشي كو) قد قال في وقت سابق إن آبل تعتزم إطلاق حاسوب (ماك بوك أير) بقياس 15 بوصة، ولكنه قال إن الحاسوب لن يُسمى (ماك بوك أير)، ولكنه سيحمل اسم (ماك بوك) فقط. وقال إن حاسوب (ماك بوك) بقياس 15 بوصة سيتوفر بخيارين من ناحية المعالج: (إم2) و(إم2 برو). أما حاسوب (ماك بوك أير) بقياس 13 بوصة فسيتوفر بمعالج (إم2) فقط.

وبالإضافة إلى حاسوب (ماك بوك أير) بقياس 15.5 بوصة، أفادت بلومبرج بأن آبل تطوّر أيضًا حاسوب (ماك بوك) بقياس 12 بوصة. ومع ذلك، فلن يُطلق هذا الحاسوب قبل نهاية العام 2023 أو مطلع عام 2024.