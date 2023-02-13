آبل تُصدر تحديثًا جديدًا لأجهزة آيفون وآيباد وساعتها الذكية

أطلقت شركة آبل اليوم تحديثًا جديدًا لأجهزتها المحمولة (آيفون) و (آيباد) وساعتها الذكية Apple Watch. ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون تنزيل التحديث الجديد ذي رقم الإصدار iOS 16.3.1 ولمستخدمي أجهزة آيباد تنزيل الإصدار iPadOS 16.3.1 في حين حصلت ساعة آبل على التحديث wathOS 9.3.1.

ولا تأتي التحديثات بميزات رئيسية جديدة، لكنها تتضمن مجموعة هامة من الترقيعات الأمنية وإصلاحًا لعدد من الأخطاء.

ويتضمن التحديث إصلاحًا لمشكلة ضمن تطبيق خدمة التخزين السحابية iCloud عانى منها بعض المستخدمين تتمثل بظهور رسالة خطأ متكررة تخبرهم بعدم استجابة الخدمة، كما أصلح التحديث مشكلة كانت تحدث عند الطلب من (سيري) استخدام تطبيق Find My الذي يتيح للمُستخدم العثور على أحد أجهزته، أو على إحدى جهات الاتصال.

كما حسّنت آبل من ميزة كشف الحوادث Crash Detection في هاتفي (آيفون 14) و (آيفون 14 برو). وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن شكاوى وجهها المستخدمون للشركة خلال الأسابيع الماضية تتعلق بإرسال هواتفهم إشعاراتٍ خاطئة تُفيد بتعرضهم للحوادث في أثناء ممارستهم لنشاطات رياضية كالتزلج. إلا أن آبل لم توضح إذا كانت قد حلّت هذه المشكلة تحديدًا في تحديثها الأخير أم لا.

ويمكن للمستخدمين انتظار وصول التحديث إلى أجهزتهم بشكل تلقائي أو التحديث يدويًا عبر التوجه إلى تطبيق الإعدادات في أجهزة آيفون وآيباد واختيار الإعدادات العامة ثم الضغط على خيار التحديث Software Update. ويمكن لمستخدمي ساعة آبل التحديث عبر الضغط على خيار (عام) General ضمن القائمة الرئيسية ثم الضغط على زر التحديث.