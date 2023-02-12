مواقع إلكترونية تساعدك في العثور على كتب جديدة لقراءتها 

إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على كتب جديدة لقراءتها، فهناك بعض المواقع الالكترونية التي ستساعدك في ذلك. بعض تلك المواقع توفر لك توصيات بناءً على مراجعات المستخدمين، بينما تعتمد بعض المواقع الأخرى في توصياتها على عناوين الكتب التي قرأتها سابقًا، وأسماء المؤلفين الذين تفضّل قراءة كتبهم.

عند زيارة تلك المواقع الإلكترونية، يمكنك بسهولة العثور على العديد من الكتب لتضمينها في قائمة القراءة التي تُعدُّها. وبعد إضافة جميع اقتراحات الكتب إلى القائمة، يمكنك زيارة متاجر الكتب الإلكترونية أو المحلية للحصول على نسخة ورقية من الكتاب، أو شراء نسخة إلكترونية.

إليك 6 مواقع إلكترونية لمساعدتك في العثور على كتب جديدة لقراءتها:

1- موقع Goodreads:

يُتيح موقع Goodreads البحث عن كتب جديدة بعدّة طرق. حيث يمكنك البحث بكتابة عنوان كتاب أعجبك، وستظهر لك قائمة بالعناوين الأخرى المشابهة التي أعجبت المستخدمون الآخرون أيضًا. وإذا سجّلت في الموقع للحصول على حساب Goodreads مجاني وقيّمت الكتب التي قرأتها، فيمكن للموقع أيضًا تقديم توصيات بناءً على سجل القراءة في ملفك الشخصي.

بالإضافة إلى ذلك يُتيح موقع Goodreads مشاهدة قوائم القراءة للأصدقاء والمستخدمون الآخرون للعثور على كتب جديدة يمكن أن تقرأها.

يُنشأ بعض المستخدمون قوائم للكتب المتعلقة بموضوعات معينة، ويمكنك استخدام تلك القوائم للعثور على كتب جديدة، عن طريق البحث عن عنوان كتاب معين أعجبك وستظهر لك القوائم التي أضيف إليها هذا الكتاب، ومن خلال تلك القوائم يمكنك العثور على كتب أخرى مشابهة للكتاب الذي بحثت عنه.

على سبيل المثال: إذا بحثت عن كتاب تاريخي مثل: (باعية الإسكندرية) The Alexandria Quartet سيظهر ذلك الكتاب في مجموعة متنوعة من القوائم مثل: قائمة أفضل روايات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي تلك القائمة ستجد مجموعة متنوعة من الكتب التي قد تعجبك.

2- موقع What Should I Read Next:

عند استخدام موقع (What Should I Read Next) يطلب منك إدخال كتابك المفضل ويقترح عليك كتبًا مشابهة قد تجدها ممتعة. كما يتيح لك تصفح الكتب المختلفة حسب الموضوع الذي تتحدث عنه.

يطلب هذا الموقع من المستخدمين إنشاء قوائم خاصة لتصنيف الكتب المفضلة لديهم. ويمكنهم أيضًا إضافة كتب إلى ثلاث قوائم موجودة سابقًا في الموقع، هي: (الكتب التي أعجبتك) books you liked، و(الكتب التي لم تعجبك) books you disliked، و(الكتب التي ترغب في قراءتها) books you want to read. واعتمادًا على تلك القوائم يحصل المستخدمون على توصيات أفضل.

3- موقع litsy:

يُتيح موقع litsy البحث عن الكتب دون إنشاء حساب شخصي فيه، وإذا رغبت في إنشاء حساب فهذا يمنحك الوصول إلى المزيد من الميزات. حيث يمكنك البحث عن الكتب، وقراءة المراجعات، وإضافة الأصدقاء، وإنشاء منشورات، والحصول على توصيات لكتب جديدة.

بعد التسجيل، ستظهر لك قائمة بالمستخدمين الذين يوصي الموقع بمتابعتهم. ويمكنك أيضًا البحث عن مستخدمين آخرين لمتابعتهم من خلال البحث عن كتبك المفضلة ومعرفة الأشخاص الذين كتبوا تعليقات عن تلك الكتب.

أما الطريقة التي ستعثر من خلالها على توصيات بكتب جديدة، ستكون من خلال رؤية ما يقرأه مستخدمو Litsy الآخرون. حيث ينشر المستخدمون صورًا للكتاب الورقي أو لقطات للشاشة من الكتاب الإلكتروني الذي أعجبهم، مع إضافة مراجعة قصيرة عن ذلك الكتاب.

4- موقع AllReaders:

يضم موقع AllReader، أداة بحث متقدمة يمكنك استخدامها للبحث عن الكتب بناءً على الحبكة أو الشخصيات الرئيسية، ويمكنك أيضًا تحديد الزمن الذي تدور فيه أحداث القصة أو الرواية، وسمات بطل الرواية، وأسلوب كتابة الكتاب. وبالإضافة إلى البحث المتقدم، يتوفر في هذا الموقع خيارًا للبحث عن الكتب حسب العنوان أو المؤلف.

5- موقع أمازون:

يمكنك الدخول إلى موقع أمازون والبحث عن عنوان كتاب معين، وبعد ذلك ستتمكن من العثور على عناوين مشابهة لعنوان الكتاب الذي بحثت عنه، لأن نتيجة البحث التي يعرضها موقع أمازون ستكون مصحوبة بقائمة الكتب التي اشتراها العملاء مع هذا الكتاب.

6- موقع Olmenta:

يمكنك تصفح موقع Olmenta للعثور على اقتراحات لعناوين كتب جديدة بناءً على عدّة تصنيفات رئيسية. حيث يضم هذا الموقع البسيط ثمانية تصنيفات للكتب: هي كتب (الشعر) poetry، وكتب (الأطفال) childrens، وكتب (الأعمال) business، وكتب (الخيال) fiction، وكتب (السيرة الذاتية) biography، وكتب (الفنون) art، وكتب (المسرح) theatre، والكتب الواقعية nonfiction.