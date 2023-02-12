كيفية إصلاح مشكلة توقف إنستاجرام عن العمل

إذا واجهت مشكلة توقف تطبيق إنستاجرام عن العمل، أو أن بعض الميزات داخل التطبيق تعطّلت، فقد يتعلق الأمر بحسابك نفسه، أو أن هناك مشكلة في تطبيق إنستاجرام يواجهها جميع المستخدمين في ذلك الوقت، أو أسباب أخرى متعلقة بتحديثات التطبيق أو الأذونات.

وفيما يلي سنذكر 6 طرق يمكنك تجربتها لإصلاح مشكلة توقف تطبيق إنستاجرام عن العمل:

1- إعادة تشغيل التطبيق أو الهاتف:

إذا واجهت مشكلة توقف إنستاجرام عن العمل أو لم تستطع التنقل بسلاسة بين محتويات التطبيق، فإن أول طريقة يمكنك تجربتها هي إعادة تشغيل التطبيق أو إعادة تشغيل الهاتف نفسه.

أغلق تطبيق إنستاجرام ثم أعد تشغيله مرة أخرى. وإذا استمرت المشكلة، فأغلق هاتفك وأعد تشغيله مرة أخرى، ثم حاول فتح تطبيق إنستاجرام والبدء باستخدامه.

2- التحقق من كون إنستاجرام نفسه معطلًا أم لا:

إذا لم تحلَّ إعادة تشغيل تطبيق أو الهاتف المشكلة، فتحقق من كون إنستاجرام نفسه معطلًا أم لا، وذلك عن طريق كتابة سؤال (Is Instagram down) في أحد محركات البحث، وستظهر لك نتائج للبحث تشير إلى أن إنستاجرام معطّل في ذلك الوقت أم لا. ويمكنك التحقق أيضًا من تعطّل التطبيق من خلال موقع DownDetector.

3- جرّب تسجيل الدخول إلى حسابك في جهاز آخر:

طريقة أخرى للتحقق من كون المشكلة التي تواجهها مع إنستاجرام سببها حسابك أو هاتفك أو تطبيق إنستاجرام نفسه هي محاولة تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام جهاز آخر.

إذا واجهت المشكلة نفسها، فمن المحتمل أن يكون السبب هو تعطّل إنستاجرام نفسه، ولكن إذا كان بإمكانك تسجيل الدخول إلى حسابك في الجهاز الآخر، فالمشكلة ستكون متعلقة بجهازك.

4- تأكد من تحديث تطبيق إنستاجرام:

تضم التحديثات الجديدة للتطبيقات ميزات جديدة، وتعالج أي مشكلات بسيطة قد تواجه المستخدمين في الإصدارات القديمة، لذا إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام تطبيق إنستاجرام، فتأكد من تحديثه إلى آخر إصدار.

وإذا كُنت من مُستخدمي آيفون، يمكنك تشغيل خاصية تحديث التطبيقات تلقائيًا باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings.

انقر فوق خيار (iTunes & App Store) ثم فعّل خيار (تحديثات التطبيق) App Updates، الظاهر في قسم (التنزيلات التلقائية) Automatic Downloads.

وإذا كُنت من مُستخدمي نظام أندرويد، يمكنك تشغيل خاصية تحديث التطبيقات تلقائيًا باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق جوجل بلاي في هاتفك.

اضغط على صورة حسابك في الزاوية العلوية اليمنى، حيث ستظهر لك قائمة خيارات.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (التحديث التلقائي للتطبيقات) Auto-update apps، ستظهر لك نافذة منبثقة تسألك عن تفضيلاتك للتحديثات.



حدد خيار (تحديث التطبيقات تلقائيًا عبر واي فاي فقط) Over Wi-Fi only، مما يتيح لك تحديث التطبيقات عند الاتصال بشبكة واي فاي فقط.

5- تأكد من تمكين الأذونات:

مثل العديد من التطبيقات الأخرى، يطلب تطبيق إنستاجرام مجموعة من الأذونات لاستخدام خدمات وموارد مختلفة في هاتفك. وإذا لم تمنح هذه الأذونات له، فقد لا يعمل بشكل صحيح. لذا تحقق من تمكين الأذونات لتطبيق إنستاجرام في هاتفك باتباع الخطوات التالية:

إذا كُنت من مُستخدمي هواتف أندرويد انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings ثم:

انقر فوق خيار (التطبيقات والإشعارات) Apps & notifications. انتقل إلى قائمة التطبيقات، وانقر فوق (إنستاجرام) Instagram. انقر فوق خيار (الأذونات) Permissions. انقر فوق الإذن واختر (السماح فقط أثناء استخدام التطبيق) Allow only while using the app، ثم استخدم السهم الخلفي الظاهر في الجهة العلوية من الشاشة للعودة إلى الصفحة السابقة، والانتقال إلى الإذن التالي لتفعيله.

إذا كنت من مُستخدمي آيفون، فانتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings ثم:

مرّر إلى أسفل في قائمة التطبيقات، ثم انقر فوق خيار (إنستاجرام) Instagram. فعّل جميع الأذونات الظاهرة في الشاشة، مثل: الميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال والصور.

6- حذف بعض الصور ومقاطع الفيديو من هاتفك:

إذا نفدت المساحة التخزينية في هاتفك، فقد تواجه مشكلات في استخدام تطبيق إنستاجرام، وقد يتعطل التطبيق بشكل متكرر، أو يتوقف عن العمل.

يمكن أن يؤدي حذف الصور أو مقاطع الفيديو أو التطبيقات غير الضرورية إلى توفير مساحة تخزينية في هاتفك، وضمان عمل التطبيقات بشكل أفضل. وإذا كنت من مُستخدمي آيفون فيمكنك قراءة مقال: كيفية حل مشكلة امتلاء المساحة التخزينية في آيفون لتتعرف على طرق أخرى لتفريغ المساحة التخزينية في الهاتف إلى جانب حذف الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات.