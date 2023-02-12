(ريديت) تُعلن تعرضها لعملية قرصنة “متقدّمة”

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي (ريديت) Reddit التي تمتلك أكثر من 50 مليون مُستخدم نشط يوميًا، عن تعرض أنظمتها لعملية قرصنة وصفتها بأنها “مُتقدّمة ودقيقة التوجيه”.

وأضافت (ريديت) في منشورٍ لها بأن المُخترقين تمكنوا من الاستحواذ على وثائق وأجزاء من الشيفرة المصدرية ومجموعة من الأنظمة الداخلية في الشركة.

ووفقًا لما ذكرته الشركة اليوم الأحد، فقد كُشفت عملية الاختراق يوم الخامس من فبراير الجاري إذ علمت الشركة بوجود عملية تصيّد احتيالي متقدّمة استهدفت الموظفين قام المهاجمون خلالها بإرسال رسائل مزوّرة مُصاغة بشكل مُقنع تهدف إلى جذب الموظفين لزيارة صفحة مُطابقة لشكل ووظائف موقع الويب الداخلي الخاص بالشركة، في محاولة لسرقة كلمات مرور ورموز الدخول الخاصة بنظام التحقق بخطوتين.

وأضافت الشركة أن المخترقين تمكنوا بنجاح من سرقة بيانات دخول أحد الموظفين وقاموا من خلالها بالتسلل إلى البيانات الداخلية للشركة التي نوّهت أنها لم ترَ دليلًا على وصول القراصنة إلى أنظمتها الرئيسية المُشغّلة للموقع والتي تُخزن معظم البيانات.

وأكدت الشركة أن جُلّ ما سُرّب هو معلومات المئات من موظفيها السابقين والحاليين، وجزء من بيانات المُعلنين لديها. إلا أنها وبعد أيامٍ من التحرّي الذي قامت به الفرق الهندسية والأمنية لم ترَ ما يُشير إلى قيام القراصنة بنشر هذه المعلومات أو حصولهم على بيانات وكلمات مرور مُستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

وذكرت (ريديت) أنه اكتشف الخرقَ الموظفُ نفسه الذي تعرّض للاختراق وأبلغ عنه، مما دعا الشركة إلى التجاوب بشكل سريع والقيام بما يلزم لمحاولة إيقاف الهجمة. وهي تعمل حاليًا على فهم المزيد حول طبيعتها لاتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تضمن عدم تكرار ذلك.

ورغم تأكيدها على عدم تضرر بيانات المستخدمين، ذكّرت الشركة مستخدميها بأهمية تفعيل نظام التحقق بخطوتين في حساباتهم وتبديل كلمات مرورهم بشكل دوري واستخدام تطبيق لإدارة كلمات المرور لمساعدتهم في توليد كلمات مرور مُعقّدة وآمنة.

ويُذكر أن (ريديت) هي شبكة تواصل اجتماعي تتيح لمستخدميها نشر الروابط والصور وفتح النقاشات حول المواضيع المختلفة، ويمكن للمُستخدمين التصويت بشكل إيجابي أو سلبي على المنشورات لإبراز أكثر المواضيع شعبية منها. كما يتيح الموقع إنشاء منتديات فرعية subreddits تتخصص بمواضيع معينة كالأخبار والعلوم والأفلام وغيرها. وتمتلك الشبكة شعبية كبيرة حول العالم، وتتوفر بست لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية. وتشتهر (ريديت) باستضافة مشاهير من عالم الفن والسياسة والأعمال للإجابة بشكل مُباشر عن أسئلة المستخدمين، وقد استضافت سابقًا شخصياتٍ مثل بيل جيتس المدير التنفيذي السابق لمايكروسوفت والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.