انطلاق النسخة السادسة من أكبر ملتقى للتأهيل والتوظيف في مصر أواخر الشهر

أعلنت مؤسسة (career 180) المتخصصة في تنمية المهارات ودعم الخريجين، عن استعدادها لإطلاق النسخة السادسة من ملتقى مصر للتأهيل والتوظيف (Egypt Career Summit)، الذي سينعقد خلال يومي 24 و25 شباط/ فبراير الجاري في الجامعة البريطانية بالشروق، واستمراره يوم 3 آذار/ مارس بصورة افتراضية من خلال منصة (Career180).

ويهدف الملتقى إلى تأهيل الشباب لسوق العمل في مصر عبر تضييق المسافات بين الكوادر والشركات، وهو ما يُحقق عبر توفير فرص عمل في الشركات الراعية مباشرة، وتستهدف (career 180) مساعدة 500,000 متخرج في الحصول على وظائف بدوام جزئي أو كلي أو العمل بصورة مستقلة.

ومن المميز في هذه النسخة من الملتقى هو أن المؤسسة حاولت توفير أنشطة مختلفة ومفيدة تساعد في تهيئة الخريجين للعمل والحرص على المرور على كل الخطوات التأهيلية وذلك من خلال وجود أكثر من 350 خبيرًا من أفضل الخبراء في كل التخصصات بالإضافة إلى الحلقات النقاشية والمحاضرات، التي سوف تساعد الخريجين والطلبة الجامعيين من خلال الاطلاع على أشهر المصطلحات الحديثة وأكثرها طلبًا.

وبالإضافة إلى توفر أكثر من 1,000 فرصة يقدمها أكثر من 75 شركة عالمية ومحلية وناشئة في كل المجالات وتناسب كل الخبرات مع وجود مقابلات عمل سوف تنعقد مع الخريجين الموجودين في الحدث وإتاحة مراجعة السيرة الذاتية الخاصة بك قبل أن تقدم على الوظيفة خاصةً بعد أن بلغ عدد المستفيدين من الملتقى على مدار السنوات الأربع الماضية 30 ألف شخص.

‎ومن جانبها صرّحت الأستاذة شروق علاء الدين، الشريك المؤسس لمؤسسة (career 180) قائلةً: «هدفنا دائمًا هو تأهيل الشباب لسوق العمل، لذلك نعمل كل عام على توفير أفضل فرص العمل للخريجين والطلبة ونقدم لهم كل ما هو جديد في المجالات المختلفة وجميع ما يحتاجونه حتى يخوضوا حياتهم العملية بكفاءة وثقة».

وأضافت أن مؤسسة (Career 180) تعمل على تطبيق مبدأ التأهيل والتوظيف في منصتها إذ تُأهِّل الشباب الباحثين عن فرص عمل من خلال البرامج والدورات التدريبية المتوفرة على المنصة الخاصة بها، ثم توظّفهم في شركات مناسبة لمهاراتهم، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المنصة التعليمية بالإضافة لخدمات أخرى 40 ألف شخص، منهم من يعمل بدوام جزئي أو كلي أو بصورة حرة، من خلال منصة (Freelance Yard).