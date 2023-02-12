أفيلو .. منتج سعودي يحدث ثورة حقيقية في مجال الحضور والانصراف

تُجْمِع العديد من الإدارات في القطاعين العام والخاص على أهمية الانضباط بساعات العمل، إذ تُوصَف عمليتا الحضور والانصراف للموظفين بأنهما عوامل جوهرية في نجاح أو فشل العملية الإدارية برمّتها، وخاصةّ فيما يتعلق بوجود الموظفين وتعاونهم واعتمادهم على بعضهم بعضًا.

وفي ظل تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة وجود أنظمة تثبت حضور الموظفين وانصرافهم، عملت شركة T2 على إطلاق حل ذكي يُسهِّل على أصحاب القرار الإدارة الكاملة للحضور والانصراف. إذا أطلقت الشركة نظام أفيلو للحضور والانصراف الذكي، الذي يمكّنك من إثبات وضبط ساعات عمل الموظفين بكل دقة. وتعتمد هذه العملية على جوالات الموظفين لتوفير ثلاث طرق لإثبات الحضور، وهي: إثبات هوية الموظف عبر صورة وجهه ، وبصمة الصوت، بالإضافة إلى بصمة الإصبع.

ويعتمد نظام أفيلو لإثبات موقع الموظف على تقنيتي: إنترنت الأشياء وتقنية تحديد المواقع GPS، وذلك دون الحاجة إلى تركيب أجهزة أو وجود بنية تحتية، مع تقليل تكاليف إدارة الموظفين، وتسهيل إثبات مواقعهم وهوياتهم الحقيقية.

ويوفر نظام أفيلو للمديرين إمكانية ربط الفروع المتعددة بسهولة بالغة لإدارة خطط العمل وأتمتتها مع أنظمة الموارد البشرية HR والرواتب، هذا بالإضافة إلى إثبات دقيق لالتزام الموظف بساعات عمله، وتوفير تقارير متعددة ولحظية، وسهولة إضافة الموظفين الجدد وإدارتهم، وإدارة الموظفين الميدانيين، والموظفين عن بعد، وإثبات حضور آلاف الموظفين بكل سهولة ويسر في لحظات.

ويوفر نظام أفيلو للموظفين إمكانية إثبات حضورهم وانصرافهم، وتيسير رفع طلب الإجازات وتحقيق العدالة للموظف الملتزم وسهولة الاطلاع على سجلّ الحضور.

حاز نظام أفيلو للحضور والانصراف الذكي في العام 2022 على جائزة الابتكار التعاوني من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وانضم إليه 300 عميل جديد في القطاعين العام والخاص، مثل: شركة روشن العقارية، ووزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، والشركة السعودية لشراء الطاقة، وشركة فال العربية، وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة T2، الشركة السعودية التي أُسست في العام 2014 في العاصمة السعودية الرياض، هي شركة متخصصة في تطوير قطاعات الأعمال وتسهيل العقبات التي تواجهها، إذ تقدم حلولًا برمجية ذكية قائمة للارتقاء بعمليات الأبحاث والتطوير وذكاء الأعمال؛ لضبط مؤشرات الأداء والإنجاز داخل المؤسسات والشركات.