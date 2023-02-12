أدوات لمساعدة الطلبة في الدراسة وتعزيز الإنتاجية

في معظم الأوقات، عندما تدرس تميل إلى تصفح مواقع الويب الأخرى التي يمكن أن تشتت انتباهك. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه صعوبة في حساب المدة التي درستها في أسبوع، أو تنظيم الملاحظات التي يجب التركيز فيها. لذلك أُنشأت مجموعة من الأدوات للمساعدة في التركيز أثناء الدراسة أو العمل باستخدام الحاسوب، منها ما يساعد في تنظيم الوقت، أو إضافة الملاحظات، أو حفظ صفحات الويب لقراءتها في وقت لاحق. وفيما يلي سنذكر 5 أدوات يمكن استخدامها لمساعدة الطلبة في الدراسة وتعزيز الإنتاجية:

1- أداة Pocket لحفظ صفحات الويب:

تُتيح أداة Pocket حفظ أي شيء في متصفح الإنترنت ترغب في قراءته أو الاستماع إليه أو مشاهدته لاحقًا. على سبيل المثال: إذا صادفت مقالة طويلة جدًا، ولم يكن لديك الوقت الكافي لقراءتها كاملة، يمكنك استخدام Pocket لحفظها وإكمال القراءة في وقت آخر.

توفر أداة Pocket بيئة مناسبة للقراءة خالية من النوافذ المنبثقة والإعلانات. هذا يضمن لك التركيز في القراءة طوال الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على خيار لتغيير الخلفية وحجم الخط للحصول على تجربة قراءة أفضل.

تُتيح هذه الأداة تصنيف المقالات بعدّة طرق مختلفة لمنع اختلاط المقالات المحفوظة. ويمكنه التوصية بمقالات ذات موضوعات مشابهة للموضوعات التي تقرأ مقالات عنها. كما يحتوي على خيار تغيير النص المكتوب إلى كلام مسموع، حتى تتمكن من الاستماع إلى مقالاتك بدلًا من قرأتها.

2- أداة Liner لتمييز النصوص:

Liner هي أداة تساعدك في تمييز الجمل المهمة في صفحة الويب أو ملف PDF مرفوع في الويب أثناء الدراسة. كل ما عليك فعله هو سحب مؤشر الماوس فوق المحتوى لتحديده ثم النقر فوقه واختيار اللون المفضل لديك لتمييز المحتوى ثم حفظه. وبالإضافة إلى تمييز الجمل المهمة في صفحات الويب، يمكنه أيضًا تمييز مقاطع فيديو من اليوتيوب وصور من جوجل.

يمكنك أيضًا إضافة تعليق أو ملاحظات قصيرة فوق الجمل المميزة ومشاركتها مع أعضاء مجموعة الدراسة. وأكثر ما يميز أداة Liner هو إمكانية دمجها مع ChatGPT و Google Assistant عندما تدرس. وهذا من شأنه أن يوفر عليك الوقت في البحث عن معلومات إضافية عن الملاحظات التي حددتها، لأن ChatGPT يمكن أن يساعدك في البحث بسرعة أو الإجابة على أي استفسارات.

يمكنك أيضًا استخدام Liner لحفظ المقالات التي تريد قراءتها لاحقًا، تمامًا مثل أداة Pocket. ويمكنك تنظيم الملاحظات والجمل المميزة ضمن تصنيفات مختلفة.

3-إضافة Anki Quick Adder للبطاقات التعليمية الرقمية:

Anki Quick Adder هي إضافة يمكن تثبيتها في متصفحات الويب لتصميم البطاقات التعليمية الرقمية، التي تساعد في تذكر المعلومات، وتسهيل الحفظ، وتنظيم الأفكار. وبالإضافة إلى كتابة النصوص في البطاقات التعليمية الرقمية، تُتيح Anki Quick Adder إضافة مقاطع صوتية وصور إلى البطاقات مما يساعد في تذكر المعلومات بشكل أفضل أثناء الإختبار.

تتميز إضافة Anki بواجهة مستخدم بسيطة، حيث يمكنك بسهولة البدء بإنشاء ملف تعريف شخصي، وجدولة مواعيد لمراجعة البطاقات التعليمية. ويمكنك أيضًا مزامنة المحتوى مع هاتفك وجهازك اللوحي، حتى تتمكن من الوصول إلى البطاقات التعليمية وقتما تشاء.

تُتيح Anki تنظيم البطاقات التعليمية الرقمية بما يتناسب مع تفضيلاتك، حيث يمكنك إضافة مجموعات فرعية داخل مجموعة أساسية وتنظيمها وفقًا للمحاضرات أو الأسئلة أو أي تصنيف آخر. وعندما تحتاج إلى الوصول إلى البطاقات التعليمية في ملفك الشخصي، يمكنك البحث عن الاسم الذي حفظتها به، وسيظهر حتى بدون اتصال بالإنترنت.

4- أداة Notion لتدوين الملاحظات:

باستخدام أداة Notion، يمكنك إضافة قائمة مهام، أو تتبع عادة معينة، أو تنظيم الدورات التدريبية، أو تدوين ملاحظات المحاضرات الدراسية.

تُتيح أداة Notion أيضًا إنشاء مخطط للمهام اليومية والخطة الدراسية لمساعدتك في الالتزام بأداء واجباتك ومهامك كاملة طوال اليوم. كما يمكنك استخدام التقويم المتوفر فيها لإدخال أوقات الفصول الدراسية، وتدوين الملاحظات تحت كل تاريخ. ويمكنك أيضًا إضافة تواريخ استحقاق الواجبات في التقويم، وإعداد التذكيرات لتجنب نسيان أي من المهام المطلوبة منك.

5- أداة Freedom لمنع التشتت:

Freedom هي أداة لحظر أي موقع ويب في المتصفح من المُحتمل أن يشتت انتباهك أثناء الدراسة. سيضمن ذلك قراءة المزيد من المحتوى خلال فترة قصيرة دون التحقق من حساباتك الشخصية في تيك توك، أو فيسبوك، أو إنستاجرام أو يوتيوب بين الحين والآخر.

تُعد أداة Freedom مناسبة لتحديد مدة الجلسات التي تريد الدراسة فيها دون تشتيت انتباهك. ويمكنك أيضًا استخدامها مع أجهزة متعددة، وهذا يعني إمكانية حظر التطبيقات المشتتة للانتباه في هاتفك أيضًا أثناء استخدام الحاسوب للدراسة.