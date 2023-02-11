5 أشياء يمكنك تجربتها في محرك Bing الذي يدعم ChatGPT

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء الماضي عن محرّك البحث Bing الجديد المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي إلى جانب إصدار مُحدَّث من متصفح الويب إيدج (Edge). وأشارت في إعلانها إلى أن محرك البحث الخاص بها الذي يحتل المركز الثاني في سوق محركات البحث منذ فترة طويلة يمتلك الآن تقنية الذكاء الاصطناعي التي يعمل بها روبوت الدردشة التفاعلية ChatGPT. وبهذا يمكن لمحرك Bing الجديد الإجابة على الاستفسارات بأسلوب المحادثة بالإضافة إلى تقديم ميزات أخرى.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا إلى أن خدمة البحث الجديدة تهدف إلى الرد على الاستفسارات التي لا تحقق نتائج جيدة في محركات البحث. حيث يستخدم الناس بشكل متزايد محركات البحث للحصول على المشورة والمعلومات حول الموضوعات المعقدة، وليس لمجرد الحصول على رابط لموقع ويب. كما يهدف تحسين محرك Bing بتقنية الذكاء الاصطناعي إلى جعله أكثر قابلية للاستخدام.

في الوقت الحالي، يمكنك التسجيل في قائمة انتظار لاستخدام خدمة Bing الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ولكنها ستصبح متاحة للاستخدام المجاني على نطاق واسع خلال الأشهر المقبلة.

وإلى حين إتاحتها للجميع يمكنك الآن التعرّف على 5 أشياء يمكنك تجربتها باستخدام محرك البحث Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي:

1- البحث عن المعلومات:

يمكنك البحث عن المعلومات في محرك البحث Bing كالعادة، لكن الأمر الجديد هو أن مايكروسوفت طبقت الطريقة التي تستخدمها شركة OpenAI في روبوت ChatGPT في عرض المعلومات التي تبحث عنها، وفي الغالب ستجد استجابات أفضل لعمليات البحث التي ستُجريها في محرك البحث Bing الجديد.

تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في النسخة الجديدة من Bing نتائج البحث بملخصات مكتوبة تظهر في الجهة الجانبية في صفحة البحث. على سبيل المثال: إذا كنت تخطط إلى الذهاب في رحلة إلى مدينة معينة، وبدأت بالبحث عن معلومات حول تلك المدينة، ستُظهر لك نتائح البحث في Bing الجديد روابط لمواقع تحتوي على معلومات واقتراحات حول الأماكن السياحية في تلك المدينة، بالإضافة إلى شريط جانبي يحتوي على ملخص للمعلومات من جميع مواقع الويب، كتبه الذكاء الاصطناعي. ويحتوي الشريط الجانبي أيضًا على المصادر الخاصة بتلك المعلومات للرجوع إليها والتعرف على المزيد من المعلومات.

2- طلب المزيد من التفاصيل:

إذا كنت ترغب في طرح المزيد من الأسئلة بعد بحث Bing الأول، فيمكنك النقر فوق رمز الدردشة الظاهر بالقرب من الجهة العُلوية في صفحة البحث. بهذه الطريقة يمكنك تحسين نتائج البحث التي حصلت عليها. في مثال التخطيط للرحلة الذي ذكرناه في النقطة السابقة، يمكنك طلب المزيد من المعلومات عن معلم سياحي معين في تلك المدينة بأسلوب الدردشة أو طلب تنسيق مخطط تفصيلي لسير الرحلة مع أوصاف الأماكن التي يمكن زيارتها والأوقات الأنسب للزيارة وغيرها المزيد من التفاصيل التي ترغب في معرفتها.

3- كتابة مقال أو بريد إلكتروني:

يمكن لمحرك البحث Bing الجديد أن يكتب لك مقالًا أو بريدًا إلكترونيًا أو قصة. على سبيل المثال: بعد البحث عن أماكن سياحية لمدينة معينة والحصول على تفاصيل حول الرحلة كما ذكرنا في النقطة السابقة، يمكن أن تطلب من Bing كتابة بريد إلكتروني يلخص ما وجدته، ويمكنك تعديل النص الذي كتبه قبل إرساله.

كما يمكنك أن تطلب من Bing كتابة قصة حول موضوع معين، بعد أن تمنحه معلومات حول العناصر المختلفة للقصة وبعدها سيولد لك نصًا مكتوبًا في شكل قصة. أو أن تطلب منه كتابة مقال حول موضوع معين.

4- البحث في مضمون موقع ويب معين:

عندما تستخدم متصفح Edge الحديث، ستتمكن من فتح شريط Bing الجانبي في أي موقع ويب والحصول على مزيد من المعلومات حول ما تبحث عنه عبر الإنترنت. على سبيل المثال: يمكنك فتح قائمة منتجات في أمازون، ثم فتح الشريط الجانبي لتطلب من Bing إخبارك بالمزيد من المعلومات عن أحد المنتجات في أمازون. وبعدها سيعطيك ملخصًا لمواصفات المنتج والأسعار وطريقة الاستخدام.

كما يمكنك أيضًا أن تطلب من Bing إظهار تعليقات من مُستخدمي ذلك المُنتج، وسيؤدي ذلك إلى سحب اقتباسات من مراجعات المُستخدمين المكتوبة في أمازون وإظهارها لك.

5- طرح الأسئلة:

إذا سبق لك أن طرحت سؤالًا مثل: من هم الرسامون المكسيكيون المشهورون؟ في محرك بحث، ربما تكون على دراية باحتمالية الحصول على معلومات من موقع ويب واحد، وقائمة بالأشخاص ذوي الصلة بالموضوع، ورابط إلى موقع ويكيبيديا إذا توفر. لكن مع استخدام محرك Bing الجديد يمكنك أن تطرح أي سؤال في أي مجال وستحصل على ملخص مكتوب يوضح الإجابة عن سؤالك مع روابط لمصادر المعلومات، يمكنك النقر فوقها لمعرفة المزيد من المعلومات إذا كنت ترغب في ذلك.