كوالكوم تكشف عن أول معالج بتقنية الجيل الخامس للساعات الذكية

كشفت شركة كوالكوم عن معالجها الجديد Snapdragon X35 الذي يُعد أول معالجٍ مزوّد بمودم يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس للساعات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء كنظارات الواقع الافتراضي.

وبالرغم من انتشار الجيل الخامس في الهواتف الذكية منذ سنوات، فإن هذه التقنية لم تصل بعد إلى الساعات الذكية التي ما زالت تعتمد على تقنية LTE.

ويتطلب اتصال الجيل الخامس استهلاكًا أعلى للطاقة وهو ما يُعتبر أحد أسباب تأخُّر وصول هذه التقنية إلى الساعات الذكية نظرًا إلى صغر سعة البطارية نسبةً إلى بطاريات الهواتف الذكية، وهي المشكلة التي قامت كوالكوم بحلّها في معالجها الجديد الذي يحمل تقنية NR-Light من تطوير الشركة، وهي تقنية تُخفّض أداء شريحة الاتصال بنسبة مُعيّنة على اعتبار أن الأجهزة القابلة للارتداء لا تتطلب الأداء العالي نفسه للهواتف الذكية، وهذا ما يُساعد في تقديم المعالج الجديد لعرض حزمة أعلى مُقارنةً بمعالجات الجيل الرابع وسرعة أكبر مع التوفير في استهلاك البطارية.

وذكرت الشركة بأن المعالج الجديد قادر على توفير سرعة اتصال تصل إلى 220 ميجابِت في الثانية، كما يدعم تقنية VoNR التي توفّر الاتصال الصوتي عبر شبكات 5G وتقدم جودة صوتية عالية بتأخير منخفض وتغطية أفضل، وهذا ما يتيح تجربة اتصال أفضل مقارنةً بالمكالمات الصوتية العادية. وإضافةً إلى دعم 5G، يدعم المعالج كذلك شبكات LTE ويستطيع التحوّل إليها تلقائيًا في حال غياب أو ضعف اتصال 5G.

وأضافت كوالكوم أنه وبالرغم من كون الهدف الرئيسي للمعالج هو استخدامه في الأجهزة القابلة للارتداء، فإنه مُناسب كذلك للحواسيب المحمولة المُنخفضة المواصفات.

وقالت الشركة بأن طرح معالجها يأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولًا واسعًا نحو اعتماد اتصال 5G كوسيلة قياسية لتواصل الأجهزة بعضها مع بعض بشكل يتجاوز الهواتف وأجهزة الكمبيوتر كي يشمل أجهزة إنترنت الأشياء IoT التي تتضمن الساعات الذكية ونظارات الواقع الافتراضي والسيارات وكافة أنواع الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ توفير المعالج الجديد للشركات المُصنّعة خلال النصف الأول من عام 2023.