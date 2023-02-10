مايكروسوفت تخطط لدمج ChatGPT في حزمة تطبيقات أوفيس

بعد أن أعلنت مايكروسوفت هذا الأسبوع عن دمج تقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT في مُحرك البحث (بينج) Bing، تعمل الشركة حاليًا على دمج نفس التقنية ضمن حزمة تطبيقات أوفيس. ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها موقع The Verge الإلكتروني، فإن الشركة تعتزم عرض الميزة بشكل رسمي خلال شهر مارس القادم.

ووفقًا للمعلومات الجديدة، تعمل مايكروسوفت على اختبار ChatGPT ضمن تطبيق البريد الإلكتروني (آوتلوك) Outlook لتحسين نتائج البحث إضافةً إلى كتابة الردود المُقترحة على الرسائل البريدية.

كما تخطط مايكروسوفت لدمج الخدمة بتطبيق (وورد) Word لمساعدة المُستخدمين في كتابة النصوص، وكذلك في تطبيق (باوربوينت) Powerpoint للمساعدة في توليد الرسوم.

وبحسب التقرير، تحاول مايكروسوفت التسريع من عملية طرح ميزات الذكاء الاصطناعي في برامجها كي تسبق منافستها جوجل في هذا المجال. ووفقًا للمعلومات التي تم نشرها فقد كانت مايكروسوفت تُخطط أساسًا للإعلان عن ميزات الذكاء الاصطناعي في Bing نهاية شهر فبراير، إلا أنها عجّلت الموعد كي لا تتأخر عن جوجل التي أعلنت عن خطوة مُشابهة قبل يومٍ فقط من إعلان مايكروسوفت.

وجاء في التقرير أن المدير التنفيذي لمايكروسوفت (ساتيا ناديلا) حثّ موظفيه على الإسراع في تبني هذه الميزات الجديدة مدفوعًا بالنجاح الكبير الذي حققه ChatGPT، والذي وصل عدد مستخدميه إلى 100 مليون مُستخدم نشط شهريًا بعد شهرين فقط على إطلاقه، ما جعله أسرع تطبيقات الويب نموًا في العالم.

ورغم أن مايكروسوفت تعاقدت مع OpenAI لاستخدام ChatGPT، إلا أنها قالت بأن التقنية التي تستخدمها في محرّك بحثها هي نسخة مُعدّلة أقوى من نسخة ChatGPT العادية، حيث اعتمدت على نموذج لغوي جديد من OpenAI مُخصص لعمليات البحث، وأضافت بأن هذا النموذج أسرع وأكثر دقة وأفضل من حيث الإمكانيات مُقارنةً بـ ChatGPT.

وأضافت الشركة أنها طورت طريقتها الخاصة للتعامل مع نموذج OpenAI بشكل يتيح لها الاستفادة من قوته بشكل أفضل لإعطاء المستخدم نتائج حديثة أكثر صلةً بما يبحث عنه، ودرجة أمان أعلى. وذكرت أن التحسينات على محرك البحث لم تقتصر على تقديم وظيفة الدردشة، بل شملت كذلك تحسين جودة نتائج البحث التقليدية، حيث قالت إنها طبقت النموذج الجديد على مُحرّك ترتيب النتائج الخاص بـ Bing مما أدى إلى أكبر تحسُّن في نوعية نتائج محرك بحثها في عشرين عامًا، من حيث دقة وارتباط تلك النتائج بعبارة البحث.

وكانت الشركة قد أعلنت مُنتصف الأسبوع عن إطلاق النسخة الجديدة من Bing المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي الذي يوفر للمستخدمين وظيفة الدردشة، حيث يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة وتلقي الأجوبة بلغة طبيعية ويقدم معلومات مُحدّثة مع إجابات مشروحة.

وفي ظل المنافسة المحتدمة لتعزيز محرّكات البحث بالإمكانيات الذكية، أعلنت جوجل كذلك عن برنامجها المُنافس الذي أطلقت عليه اسم (بارد) Bard الذي يقدم إمكانيات شبيهة لمُحرك بحثها.

ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت لم تؤكد بشكل رسمي التسريبات الأخيرة أو موعد الكشف عنها.