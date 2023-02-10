ريلمي تطلق رسميًا هاتف Realme 10 Pro Coca-Cola

أطلقت شركة ريلمي اليوم الجمعة رسميًا نسخة كوكا كولا من هاتفها الذكي، ريلمي 10 برو (Realme 10 Pro)، وذلك مع تصميم جديد مخصص في الصندوق ومحتوياته، بالإضافة إلى واجهة المستخدم.

وكشف تسريب أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أن شركة صناعة المشروبات الغازية كوكا كولا تعتزم الدخول في سوق الهواتف الذكية وقد نُشرت صورة مسربة للهاتف الذي كان يُعتقد أنه سيحمل اسم، كولافون (ColaPhone). وقيل حينئذ إن الهاتف سيكون نسخة من هاتف ريلمي 10 وإنه سيُطلق في الهند.

وبالفعل، فإن شركة ريلمي أطلقت هاتف (Realme 10 Pro Coca-Cola Edition) في الهند بسعر يعادل 225 دولارًا أمريكيًا. مع العلم أن الشركة صنعت 1,000 وحدة فقط من الهاتف.

ويحتوي صندوق الهاتف الفاخر على الهاتف مع شعار كوكا كولا على ظهره، ودبوس مع شكل يحاكي غطاء القارورة، وعدد من الملصقات، بالإضافة إلى بطاقة مع رقم فريد من 0001 إلى 1000، بالإضافة إلى التمثال الصغير، ريلمياو (Realmeow)، الذي يبدو وكأنه قارورة تحوي مشروب كوكا كولا.

ويمتاز هاتف ريلمي 10 برو كوكا كولا برسوم متحركة مخصصة للشحن تحاكي ملء قارورة كوكا كولا، وخلفية شاشة لمياه غازية، ومجموعة من الأيقونات المخصصة. كما يأتي الهاتف مع أصوات مخصصة للإشعارات ونغمة رنين توافق نمط كوكا كولا.

يُذكر أن ريلمي لم تغير أي شيء في مواصفات هاتف ريلمي 10 برو، لذا فهو يحوي معالجًا من نوع سنابدراجون 695 5جي، وذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 6.72 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع معدل تردد 120 هرتز، كما يقدم بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 33 واط.

وعلى ظهره، يمتاز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع كاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم، ريلمي يو آي 4.0 (realme UI 4.0).

يُشار إلى أن إطلاق هاتف ريلمي 10 برو كوكا كولا يأتي بالتزامن مع إطلاق هاتفها الذكي الجديد، ريلمي جي تي نيو 5 (Realme GT Neo 5)، الذي يمتاز بدعم تقنية الشحن الفائق السرعة باستطاعة 240 واط، وبها يصبح الهاتف الأسرع شحنًا في السوق.