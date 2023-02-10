جيتس: روبوت ChatGPT سيغير العالم

قال بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، اليوم الجمعة إنه يعتقد أن روبوت الدردشة الذائع الصيت، شات جي بي تي (ChatGPT) “سيغير العالم”.

وقال الرجل البالغ من العمر 67 عامًا في محاولة منه لتشجيع شات جي بي تي، الذي أصبح حديث الساعة منذ إطلاقه أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن روبوت الدردشة الذكي سيجعل العديد من الوظائف المكتبية أكثر كفاءةً.

ويمتاز شات جي بي تي بقدرته على تقديم ردود شبيهة بالإنسان على نحو مذهل، وهو يجيب عن أسئلة المتابعة، ويعترف بالأخطاء، ويتحدى الافتراضات غير الصحيحة، ويرفض أيضًا الأوامر غير المناسبة. كما يمكنه كتابة القصائد والأوامر البرمجية وغير ذلك الكثير.

وقال جيتس في مقابلة مع موقع هاندلسبلاد (Handelsblatt) الألماني: “حتى الآن، يمكن للذكاء الاصطناعي القراءة والكتابة، لكن لا يمكنه فهم المحتوى. ستجعل البرامج الجديدة، مثل: شات جي بي تي العديد من الوظائف المكتبية أكثر كفاءة من خلال المساعدة في كتابة الفواتير أو الرسائل. وهذا سيغير عالمنا”.

وخلال صيف عام 2022، التقى جيتس مع جريج بروكمان، رئيس شركة أوبن أي آي (OpenAI) ومؤسسها المشارك، لمراجعة بعض منتجات الذكاء الاصطناعي القادمة.

وأعلنت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي حديثًا عن استثمار متعدد السنوات وبمليارات الدولارات مع عملاقة البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت.

وعلى الرغم من تنحي جيتس عن مجلس إدارة مايكروسوفت في عام 2020 فهو لا يزال يقضي 10 في المئة من وقته في المقر الرئيسي للشركة في ولاية واشنطن، وذلك بحسب مجلة فوربس.

ويقول جيتس، الذي تحدث صراحةً ومرارًا عن مستقبل الذكاء الاصطناعي وفوائده، إن اهتمامه بهذه التقنية يعود إلى أيامه الأولى في التعلم عن البرمجيات.

وقال جيتس في مقابلة سابقة له مع مجلة فوربس: “إن خطة جعل أجهزة الحاسوب ترى وتسمع وتكتب هي ما تسعى إليه الصناعة بأكملها على المدى الطويل. فلطالما كان ذلك يثير اهتمامي أيّما إثارة. وهكذا بدأت تقنيات التعلم الآلي هذه تعمل على نحو جيد للغاية، لا سيما الأشياء المتعلقة بالتعرف على الكلام والصورة، لقد انبهرت بعدد الاختراعات الإضافية التي سنحتاجها قبل أن يكون الذكاء الاصطناعي ذكيًا حقًا، بمعنى اجتياز الاختبارات والقدرة على الكتابة بطلاقة”.

وفي حديثه عن أوبن أي آي، قال جيتس إنه على دراية بعملهم أكثر من الآخرين، وأضاف: “ما فعلته أوبن أي آي مثير للإعجاب للغاية، وهي بالتأكيد رائدة في العديد من جوانب الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشهده الناس من خلال الإطلاق الواسع لشات جي بي تي”.

يُشار إلى أن النجاح الهائل لروبوت الدردشة شات جي بي تي أهله ليصبح الأسرع نموًا في تاريخ تطبيقات الويب الموجهة للمستهلكين.