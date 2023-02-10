تحديث كروم 110 يجلب ميزات جديدة وتحسينات أمنية

أطلقت شركة جوجل اليوم تحديث متصفح كروم رقم 110، الذي بدأت نسخته الرسمية بالوصول إلى المستخدمين بعد إصدار النسخة التجريبية منه الشهر الماضي.

ويأتي كروم 110 محمّلًا بعدد من التحديثات، من أبرزها تحديث مدير كلمات المرور في المتصفح لدعم قارئ البصمة على الحواسيب المحمولة الداعمة لهذه الميزة. حيث يطلب المتصفح الآن من المُستخدم تأكيد هويته بالبصمة قبل إدخال كلمات المرور، وهي الميزة التي توفرت سابقًا على نسخة المتصفح الخاصة بالهواتف الذكية.

كما يُحسّن التحديث من إمكانية ضبط إعدادات خدمة ترجمة مواقع الإنترنت، حيث بات بإمكان المُستخدم من خلال صفحة الإعدادات تحديد اللغات التي لا يرغب بترجمتها، واللغة الافتراضية التي يريد ترجمة المواقع إليها. وكان واجبًا على المُستخدم سابقًا تعديل الخيارات بشكل مُنفرد لكل مرة يرغب فيها بترجمة محتوى إحدى صفحات الإنترنت.

إضافةً إلى ذلك يدعم التحديث الجديد تقنية RTX Video Super Resolution المتوفرة في بطاقات إنفيديا الرسومية من فئة GeForce RTX التي تتيح رفع جودة مقاطع الفيديو.

ويُصلح كروم 110 عددًا من الثغرات الأمنية التي عُثِرَ عليها في محرك JavaScript V8 وبروتوكول الاتصال WebRTC، ويُحسّن من حماية المستخدمين ضد الهجمات الخبيثة.

وبالنسبة لمُستخدمي النسخ الأقدم من نظام ويندوز، وتحديدًا ويندوز 7.1 و 8.1، فقد أعلنت جوجل عن انتهاء دعمها، بمعنى أن مُتصفح كروم على نظامي التشغيل المذكورين سيتوقف عن استقبال أية تحديثات جديدة بعد الإصدار 110.

وأخيرًا، ذكرت جوجل أنها عدّلت بدءًا من النسخة الحالية على الجدول الزمني لبدء إرسال تحديثات كروم الجديدة، حيث ستلجأ الشركة إلى إطلاق التحديثات قبل أسبوعٍ من موعدها المعتاد لكن التحديث سيصل إلى فئة صغيرة من المُستخدمين لمنح الفرصة لمطوّري التطبيقات لإصلاح أية أخطاء أو مشاكل في تطبيقاتهم على الإصدار الجديد قبل إطلاقه بشكلٍ أوسع.

ويمكن للمُستخدمين تنزيل النسخة الأخيرة من متصفح كروم عبر الموقع الرسمي، أو انتظار وصولها إلى أجهزتهم بشكل تلقائي.

يُذكر أن جوجل كانت قد أعلنت قبل أيام عن مجموعة من التحسينات الأمنية التي من شأنها تعزيز حماية المستخدم ضمن خدماتها المختلفة،