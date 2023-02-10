أوبرا قد تدمج ChatGPT في متصفحاتها قريبًا

أفاد موقع قناة، سي إن بي سي (CNBC)، الإخبارية الأمريكية بأن الشركة المطورة لمتصفح أوبرا (Opera) الشهير تعتزم دمج روبوت الدردشة الشهير، شات جي بي تي (ChatGPT)، في منتجاتها.

وقال الموقع إن الشركة لم تقدّم أي تفاصيل تتعلق بموعد ذلك، ولا إن كان الدمج سيكون لمنتجاتها جميعها، التي تشمل متصفحات لأجهزة سطح المكتب والأجهزة الذكية العاملة بنظامي آي أو إس وأندرويد.

وتأتي الأخبار عقب إعلان شركتي مايكروسوفت وجوجل في الأسبوع الحالي عن خطط لدمج تقنية الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي في محركي البحث التابعين للشركتين، بالإضافة إلى متصفح إيدج من مايكروسوفت.

وأصبح روبوت الدردشة شات جي بي تي الذي تطوره شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي، أوبن أي آي (OpenAI) التي تدعمها مايكروسوفت، منذ إطلاقه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حديث الساعة وتصدّر عناوين الأخبار.

وفيما يتعلق بمتصفحات الويب، فإن لمتصفح كروم من جوجل الحصة الكبرى في السوق العالمي مع نسبة تبلغ 65.4 في المئة، وتُقدَّر حصة متصفح إيدج بنحو 4.5 في المئة، وذلك بحسب بيانات شركة، إستات كاونتر (Statcounter).

أما متصفح أوبرا، الذي أُطلق عام 1995؛ ما يجعله واحدًا من أقدم متصفحات الويب الحالية، فهو يمتلك الآن حصةً تُقدَّر بنحو 2.4 في المئة من السوق.

وتمتلك شركة أوبرا، التي تتخذ من النرويج مقرًا لها والتي توفر للمستخدمين متصفحًا مخصصًا لعشاق الألعاب، ما متوسطه 321 مليون مستخدم نشط شهريًا حتى الربع الثالث من العام الماضي. وقالت الشركة إن متصفح الألعاب ساعدها في تعزيز عائداتها في الربع الثالث، إذ نمت بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي إلى 83 مليون دولار أمريكي.

يُشار إلى أن شركة أوبرا تتبع شركة، كنلن تك (Kunlun Tech)، الصينية التي قالت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي إن عملها على منظومة من المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي، مثل: الصوتيات والصور، سيُجعل مفتوح المصدر.

كما يُشار إلى أن شركات عديدة تعجلت الإعلان عن أعمالها على منتجات شبيهة بروبوت الدردشة شات جي بي تي، إذ أعلنت عملاقة التقنية الصينية بايدو (Baidu) في الأسبوع الحالي أنها قد تُنهي الاختبارات الداخلية لروبوت الدردشة الذكي التابع لها في شهر آذار/ مارس المقبل، وذلك قبل إتاحتها للعامة. وكذا، تعمل عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا على منافس لروبوت شات جي بي تي، ولكنها لم تكشف عن أي تفاصيل تتعلق بموعد إطلاقه.