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أندرويد سيسمح لمستخدميه بتشغيل نسخ متعددة من التطبيقات

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أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق نسخة المعاينة الأولى من تحديث أندرويد 14 المُفترض إطلاقه رسميًا في وقتٍ لاحق من العام الحالي. ورغم أن جوجل لم تنشر في الصفحة الرسمية للإصدار كامل ميزاته المُنتظرة، فإن إتاحة النسخة للمطوّرين للاطّلاع عليها ساعدت في كشف بعض الميزات المُخبأة التي يُنتظَر طرحها في الإصدارات التجريبية القادمة.

من بين الميزات التي كُشِف عنها ميزة (استنساخ التطبيقات) App Cloning التي تسمح للمُستخدم بتشغيل أكثر من نسخة واحدة من التطبيق نفسه.

وتُساعد هذه الميزة المُستخدمين الذين يمتلكون أكثر من حساب واحد ضمن الخدمة نفسها ويرغبون بتشغيل الحسابين معًا دون الحاجة إلى تسجيل الخروج من الحساب الأول لتسجيل الدخول إلى الحساب الثاني في كل مرة.

وفي حين أن بعض التطبيقات مثل فيسبوك تدعم بشكلٍ افتراضي إضافة حسابات متعددة ضمن التطبيق، تفتقر تطبيقات أخرى إلى هذه الميزة. على سبيل المثال لا يُمكن لمُستخدمي واتساب الذين يمتلكون شريحتي اتصال في هاتفهم، إلّا تفعيل التطبيق على رقمٍ واحدٍ فقط. وهذا يضطر الكثيرين للاستعانة بتطبيقات خارجية لتشغيل نسختين من التطبيق، وغالبًا ما تكون هذه التطبيقات بطيئة وذات أداءٍ منخفض أو مصحوبةً بالإعلانات.

ووفقًا لما تم كشفه، تقوم هذه الميزة بعمل أيقونة مُنفصلة لكل نسخة من التطبيق، هي عبارة عن أيقونة التطبيق نفسه وفوقها رقم النسخة (مثلًا 1 و 2)، وذلك لسهولة التمييز بين النسختين.

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ويُذكر أن نسخة المعاينة هي إصدار مُبكّر موجّه للمطوّرين وليس لعموم المُستخدمين، والهدف منه هو مساعدة المطوّرين في اختبار تطبيقاتهم على الإصدار الجديد قبل إطلاقه للتأكد من عمل تطبيقاتهم بشكل جيد وإصلاح أية مشكلات عدم توافق مُحتملة ما بين التطبيقات والتحديث الجديد.

وجاءت النسخة التجريبية بمجموعة من الميزات منها تحسين توافق نظام التشغيل مع الحواسيب اللوحية والأجهزة القابلة للطي، والمزيد من إمكانيات تخصيص مظهر النظام، وتحديثات كثيرة على خصائص الحماية والأمان.

وقبل الإصدار النهائي ستُطلق جوجل نسختي معاينة للمطورين، واحدة في شهر فبراير والأخرى في شهر مارس، تليها أربعة إصدارات تجريبية سيُعلن عن واحدة منها في كل شهر، حتى نهاية شهر يوليو. وبعد ذلك سيُطلق الإصدار النهائي من أندرويد 14. هذا ولم تحدد جوجل الموعد الرسمي بعد، إلا أنها عادةً ما تُطلق الإصدارات الجديدة من أندرويد ما بين شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام.

 

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