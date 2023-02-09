كيفية تحقيق أقصى استفادة من جهاز AirTag من آبل 

أصدرت آبل جهاز AirTag بهدف تتبع الأغراض المتعددة التي قد تفقدها كمفاتيح السيارة، ومحفظة النقود، والحقائب وغيرها. فإذا فقدت أحد العناصر التي تحمل هذا الجهاز يمكنك معرفة مكانها باستخدام هاتف آيفون أو آيباد، عبر تطبيق Find My. وفيما يلي سنوضح أبرز الاستخدامات لجهاز AirTag من آبل التي من شأنها تسهيل الكثير من أمور حياتك، والتي تساعدك في تحقيق أقصى استفادة من هذا الجهاز الصغير:

1- استخدام AirTag لمعرفة مكان وقوف السيارة:

يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بجهاز AirTag في سيارتك في إيجاد مكان وقوف سيارتك بسهولة. إذ يمكنك استخدام هاتف آيفون وتشغيل تطبيق Find My الذي سيعرض لك خريطة تمنحك فكرة تقريبية عن مكان وجود AirTag وإذا كنت تريد توضيح الاتجاهات نحو مكان سيارتك سينقلك إلى تطبيق الخرائط لمساعدتك في تحديد مكانه.

2- تتبُّع الحقائب وأمتعة السفر:

من الجيد وضع جهاز AirTag في حقيبتك لمعرفة مكان وجودها بسهولة إذا نسيتها في مكان ما، كما ستتمكن من تتبع مكانها إذا سُرقت منك. من الناحية الأخرى، يمكنك تجنب مشكلة فقدان أمتعة السفر في المطار عن طريق إضافة جهاز AirTag إلى أمتعتك. فهذا يُسهّل عليك تتبع مكان وجودها من بين الأمتعة المتعددة للمسافرين في المطار. ولضمان عدم سقوط جهاز AirTag عن أمتعة السفر؛ يُنصح بوضعه داخل الأمتعة وليس في الخارج.

3- تتبُّع الطرود المهمة:

إذا شحنت طردًا يحتوي على أوراق أو أغراض مهمة عبر البريد أو إحدى شركات الشحن، فيمكنك إرفاق جهاز AirTag مع الطرد لتتبعه والتأكد من وصوله إلى المكان المحدد.

4- تتبُّع مكان الأطفال وكبار السن:

يمكن إرفاق جهاز AirTag في معصم الأطفال الصغار لتتبع مكانهم عند الخروج من البيت، فهذا يبعث الطمأنينة عند الآباء. ومن المهم تنبيه الطفل إلى وجود الجهاز للحفاظ عليه، وعدم العبث به.

أما الكبار في السن خاصة الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة، سيكون من المفيد إرفاق جهاز AirTag في معصمهم لمعرفة مكان وجودهم إذا خرجوا من المنزل وحدهم، أو لم يعرفوا كيفية العودة إلى منازلهم. وفي هذه الحال أيضًا يجب إخبارهم بأهمية الحفاظ على هذا الجهاز وسبب إرفاقه.

5- معرفة مكان جهاز التحكم في التلفاز عن بُعد:

إذا كنت تتعرض كثيرًا لمشكلة فقدان جهاز التحكم في التلفاز عن بُعد، فيمكنك إلصاق جهاز AirTag في الجزء السفلي من جهاز التحكم عن بُعد، ومعرفة مكانه بسهولة باستخدام هاتف آيفون وتطبيق Find My في أي وقت تفقده فيه.

6- تتبُّع مكان الحيوانات الأليفة:

إذا كنت من محبي تربية الحيوانات الأليفة كالقطط، فيمكنك وضع جهاز AirTage في الطوق المحيط برقبة الحيوان الأليف لتتبع مكانه في حال فقدانه. ولضمان الحفاظ على جهاز AirTag من السقوط عن رقبة الحيوان الأليف اختر طوقًا عريضًا غيرَ فضفاض.

7- معرفة مكان مفاتيح السيارة:

من أكثر الاستخدامات شيوعًا لجهاز AirTag إرفاقه مع مفاتيح السيارة لتسهيل العثور عليها، وفي هذه الحالة لن تضطر أبدًا إلى إضاعة الوقت في البحث عنها مرة أخرى.

8- معرفة مكان محفظة النقود:

إلى جانب المفاتيح، تُعد محفظات النقود من أكثر العناصر المعرّضة للفقدان بشكل متكرر، لذا فإن إرفاق AirTag بها فكرة رائعة. وإذا كانت محفظتك واسعة يمكنك وضع جهاز AirTag في داخلها فهذا يضمن عدم سقوطه منها. وإذا لم تكن المحفظة واسعة يمكنك تثبيت الجهاز في الخارج.

يمكنك التعرّف على كيفية إعداد جهاز AirTag وطريقة استخدامه خطوة بخطوة لتتبع العناصر المختلفة في مقال: كيفية إعداد جهاز AirTag من آبل واستخدامه لتتبع العناصر