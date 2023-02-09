كيفية استخدام ChatGPT لزيادة الإنتاجية في العمل وتوفير الوقت

لن يحل روبوت ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي المماثلة محل أي من الوظائف في الوقت الحالي، ولكن يمكنه مساعدة العاملين من مختلف القطاعات في أداء وظائفهم بشكل أفضل وبسرعة كبرى. وبالرغم من أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل: ChatGPT يمكنها تحسين حياة الكثير من العاملين في قطاعات مختلفة بشكل كبير، يجب عليهم توخي الحذر عند استخدام تلك الأدوات، إذ إنها لا تقدم معلومات صحيحة في بعض الأحيان، ولا يمكنها إنجاز جميع المهام التي تُطلب منها بالكفاءة المطلوبة.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها استخدام روبوت ChatGPT لزيادة الإنتاجية في العمل وتوفير الوقت:

1- استخدام ChatGPT للبحث عبر الإنترنت:

أدت قدرة ChatGPT على الإجابة عن الأسئلة بسرعة وإيجاز إلى احتمالية استخدامه كبديل لمحركات البحث التقليدية مثل: جوجل، وBing. فعند تجربة استخدام ChatGPT للبحث عن معلومة معينة، فإنه يقدم إجابات مباشرة بطريقة المحادثة بعد أن يجمع المعلومات من آلاف المصادر. بدلاً من تزويد المستخدمين بسلسلة من الروابط للتنقيب فيها، وكثير منها يحتل مكانة عالية في صفحات البحث بسبب الدفع الإعلاني.

وإذا كانت الإجابات التي ستحصل عليها من روبوت ChatGPT معقدة، فيمكنه شرحها بعبارات أبسط إذا طلبت ذلك. وقد يؤدي الوصول السريع إلى المعلومات في النهاية إلى جعل عملك أكثر إمتاعًا ويوفر عليك الكثير من الوقت.

ونتيجة لاحتمالية استخدام هذا الروبوت كبديل لمحركات البحث التقليدية، ولأن طريقته في تقديم الإجابات سريعة وتساعد في توفير الوقت والجهد؛ أعلنت مايكروسوفت عن دمج إصدار مُحدّث من ChatGPT بمحرك البحث بينج (Bing) ومتصفح إيدج.

كما أعلنت شركة جوجل رسميًا عن Bard الخدمة المُنافسة لروبوت ChatGPT إذ بدأت بإطلاق الإصدار التجريبي الأول من (بارد) Bard الذي يستند في عمله إلى (LaMDA) النموذج اللغوي الكبير الذي طورته جوجل، والذي يُعتبر رد جوجل على خدمة ChatGPT.

2- استخدامه لكتابة المقالات ورسائل البريد الإلكتروني:

يمكن أن يساعد روبوت ChatGPT في توليد الأفكار وكتابة المقالات أو التقارير، كما يمكن أن يساعد في توفير الوقت عند كتابة رسائل البريد الإلكتروني أيضًا، فقد تجد نفسك في بعض الأحيان تحتاج إلى مساعدة في صياغة رسالة بريد إلكتروني مناسبة للرد على طلب معين، أو عرض عمل، أو الإجابة عن سؤال. في هذه الحالات يمكن أن يساعدك روبوت ChatGPT في تقديم إجابات مناسبة.

3- استخدامه لجدولة المهام اليومية:

قد يستغرق تنظيم جدول عملك المزدحم وقتًا طويلاً، لكن يمكن أن يساعد ChatGPT وأدوات أخرى من الذكاء الاصطناعي في جعل هذه العملية أكثر سلاسة. إذ من الممكن أن تطلب من ChatGPT إنشاء جدول عمل يومي مُقترح يتضمن مهام معينة مثل: الانتهاء من كتابة تقرير معين وجدولة اجتماع مع رئيس العمل، بناءً على المعلومات التي تعطيها له.

4- اسأله عن كيفية بدء عمل تجاري:

يمكن أن يقدم ChatGPT نصائح حول كيفية بدء عمل تجاري فإذا كنت تفكر في بدء مشروعك الخاص حاليًا، فقد يكون ChatGPT قادرًا على مساعدتك في تحديد بعض النقاط الأساسية للبدء بعمل تجاري جديد.

يمكنك طرح مجموعة متنوعة من الأسئلة على روبوت الدردشة حول فكرة العمل، وسيساعدك ChatGPT في توليد المزيد من الأفكار وتقدير تكاليف بدء العمل، ووضع الخطوط العريضة لخطة العمل. ويمكن للإجابات التي يقدمها أن تكون نقطة انطلاق جيدة للبدء بالعمل التجاري الجديد.

5- استخدام ChatGPT للمساعدة في كتابة الأكواد البرمجية:

يمكن أن يساعد ChatGPT المبرمجين في كتابة الأكواد البرمجية. فهو قادر على إنشاء سطور من التعليمات البرمجية بسرعة كبيرة. كما يمكن للمبرمجين أن يطلبوا من روبوت ChatGPT تحديد الخطأ في بعض الأكواد البرمجية التي يعملون عليها.

ولكن يجب على المبرمجين توخي الحذر عند تلقي المساعدة من هذا الروبوت أو من أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، لأنها قد تقدم إجابات غير صحيحة في بعض الأحيان.