تويتر بلو تتيح للمشتركين كتابة التغريدات بطول يصل إلى 4000 حرف

أعلنت شركة تويتر اليوم في تغريدةٍ لها عن السماح لمشتركي خدمة (تويتر بلو) Twitter Blue المدفوعة بكتابة التغريدات الطويلة التي تصل إلى 4,000 حرف، وذلك على خلاف الطول التقليدي للتغريدة المُحدد بـ 280 حرفًا.

وقالت تويتر إن هذه الميزة متوفرة حاليًا لمُشتركي الخدمة في الولايات المتحدة، لكن من المتوقع أن يتم توسيع الميزة لاحقًا كي تشمل مُشتركي (تويتر بلو) في الدول التي تتوفر فيها الخدمة والتي يبلغ عددها 15 دولة حاليًا.

وتحدثت تويتر عن وجود بعض المحدوديات في الخدمة حاليًا، مثل عدم إمكانية حفظ التغريدات الطويلة المكتوبة على الويب في المسودات، وعدم إمكانية جدولتها للنشر. وأضافت الشركة أن بقية ميزات تويتر مثل نشر الصور وإضافة الوسوم وإنشاء استطلاعات الرأي ما زالت متوفرة كالمعتاد.

ونوّهت تويتر أنه سيتم عرض أول 280 حرفًا فقط من التغريدات الطويلة، بحيث يمكن للمُستخدم النقر على زر “عرض المزيد” لقراءة كامل التغريدة، وذلك كي لا تُغطي التغريدة الطويلة كامل الشاشة بشكل يُجبر المُستخدمين على التمرير بكثرة. كما قالت إنه وبالرغم من كون كتابة التغريدات الطويلة محصورة بمُشتركي (تويتر بلو)، فإنه يمكن لجميع المستخدمين قراءتها والتفاعل معها عبر الرد أو الاقتباس وإعادة التغريد. في حين يمكن للمشتركين عند الاقتباس أو إعادة التغريد الكتابة بطول يصل إلى 4,000 حرف.

ويُذكر أن تويتر كانت قد أعلنت عن إطلاق (تويتر بلو) في ديسمبر من العام الماضي باشتراك يبلغ 8 دولارات أمريكية شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا. وتتيح الخدمة العديد من الميزات الحصرية للمشتركين تتضمن إمكانية تعديل التغريدات ومجلدًا للعلامات المرجعية وإمكانية تغيير أيقونة التطبيق وتصميمه، وتبويبًا لمشاهدة أكثر المقالات شعبية ووضعية القراءة المريحة ومشاهدة عدد أقل من الإعلانات، إضافةً إلى مجموعة من الميزات الأخرى.

وتتوفر (تويتر) بلو في 15 دولة؛ منها الولايات المتحدة وكندا واليابان والمملكة العربية السعودية وإيطاليا والهند. وكانت الشركة قد وعدت بتوفير الميزة في المزيد من الدول خلال الشهور القادمة.

ويُذكر أن إيلون ماسك قام ومنذ توليه منصب الإدارة التنفيذية لتويتر باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيض التكاليف وزيادة أرباح الشركة، حيث قام بإطلاق خدمة (تويتر بلو)، وحوّل خدمة Twitter API الموجّهة للمطورين إلى خدمة مدفوعة، ويعمل حاليًا – وفق تقارير – على إدراج ميزة للدفع الإلكتروني ضمن تويتر، كما قام بفصل مجموعة كبيرة من الموظفين لتخفيض تكاليف الشركة.