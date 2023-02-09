تقرير: كوالكوم تختبر شريحتها التي “تتفوق” على شرائح M2 من آبل

أفاد تقرير نشره موقع (WinFuture) الألماني بأن شركة كوالكوم بدأت اختبار شريحتها، سنابدراجون 8 سي إكس الجيل 4 (Snapdragon 8cx Gen 4)، في جهاز ذي شاشة مقاسها 10 بوصات.

ويُعتقد أن الشريحة الجديدة من الشركة الأمريكية ستستهدف الحواسيب اللوحية ذات الشاشات التي مقاسها 10 بوصات أو أكبر، وربما بعض الحواسيب الهجينة، وحتى الحواسيب المحمولة العاملة بنظام ويندوز.

كما يُعتقد أن الأجهزة التي تحوي شريحة (سنابدراجون 8 سي إكس الجيل 4) ستنافس أجهزة آبل التي تحوي شرائح، سلسلة إم (M-series)، مثل: حواسيب آيباد اللوحية من آبل، وحواسيب، ماك بوك أير (MacBook Air) المحمولة، خاصةً أن شريحة كوالكوم تقوم على نوى وحدة المعالجة المركزية (CPU) التي تحمل الاسم الرمزي، أوريون (Oryon) التي صممتها شركة، نوفيا (Nuvia) التي أسسها موظفون سابقون لدى آبل عملوا على شرائح (سلسلة إم).

وستحوي شرائح (سنابدراجون 8 سي إكس الجيل 4)، التي تحمل الاسم الرمزي، هاموا (Hamoa)، 12 نواة لوحدة المعالجة المركزية: 8 منها للأداء مع تردد يصل إلى 3.5 جيجاهرتز، و4 منها للكفاءة مع تردد يصل إلى 2.5 جيجاهرتز.

وستحوي الشرائح أيضًا وحدة معالجة الرسومات، أدرينو 740 (Adreno 740)، التي تمتاز بقدرتها على تشغيل الحواسيب الشخصية؛ التي قد تأتي عادةً مع وحدات خارجية لمعالجة الرسومات عن طريق منفذ، 8 إكس بي سي آي إي 4.0 (8x PCIe 4.0)، شريطة أن توجد فيها آلية لتبريدها.

وستدعم تلك الأجهزة الكبيرة، مقارنةً بالهواتف التي تركز عليها كوالكوم عادةً، محركات، إن بي إم إي (NVMe) مع أن الأجهزة الأصغر والأرخص قد تستمر في استخدام منافذ، يو إف إس 4.0 (UFS 4.0). وتشمل المنافذ الأخرى المدعومة: منفذ، يو إس بي 4 (USB 4) المبني على تقنية، ثندربولت 4 (Thunderbolt 4) مع منفذ، ديسبلاي بورت 1.4 أي (DisplayPort 1.4a).

ويُقال إن كوالكوم بدأت اختبار شرائح (سنابدراجون 8 سي إكس الجيل 4) منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وليس يُعلم حتى الآن متى نرى في السوق أجهزة تحوي الشريحة الجديدة من الشركة الأمريكية. ولكن يُتوقع أن يحدث ذلك في وقت لاحق من العام الحالي أو مطلع عام 2024.