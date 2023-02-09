جوجل تكشف عن ميزات ثورية في تطبيق ترجمة جوجل

كشفت جوجل اليوم عن مجموعة من الميزات الجديدة في تطبيق ترجمة جوجل Google Translate، حيث تشمل تلك الميزات ترجمةً أعلى دقة وتحسينًا كبيرًا على ترجمة النصوص ضمن الصور إضافةً إلى تحسينات على مظهر التطبيق لتسهيل استخدامه.

الترجمة السياقية

وتُعتبر الترجمة السياقية Contextual translation الميزة الأبرز في هذا التحديث، حيث يتم عرض المعاني المُختلفة التي يُمكن أن تعنيها الكلمة الواحدة أثناء ترجمة العبارات التي تحتوي على كلماتٍ يمكن أن تحمل أكثر من معنىً واحد. ويمكن للمُستخدم اختيار الكلمة المُناسبة للسياق من أجل الحصول على الترجمة الأكثر دقة للعبارة.

وعرضت جوجل ضمن مؤتمرها مثالًا لترجمة كلمة novel من الإنجليزية إلى الفرنسية، حيث تحمل الكلمة عدة معانٍ مختلفة بالإنجليزية فقد تكون اسمًا بمعنى “رواية” أو صفةً بمعنى “جديد” أو “مُبدِع” أو “أصلي”. في هذه الحالة يعرض تطبيق جوجل للترجمة كل المعاني المحتملة للكلمة مع مجموعة من الجمل كأمثلة على استخدامها، ويمكن حينها للمُستخدم اختيار المعنى الأقرب الذي يُريد إيصاله كي يتم تعديل الترجمة بما يتناسب مع المعنى الذي يخدم السياق.

ستتوفر هذه الميزة قريبًا لخمس لغات هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية واليابانية والألمانية.

تصميم ولغات جديدة

كما حصل تطبيق ترجمة جوجل على تصميم جديد على iOS، وهو مشابه للتصميم الذي حصلت عليه هواتف أندرويد منذ فترة والذي يقدم مساحةً أوسع للكتابة وسهولة أكبر للوصول إلى وسائل الترجمة المختلفة كالإدخال الصوتي والترجمة عبر (عدسة جوجل) Google Lens والسحب نحو الأسفل للوصول السريع إلى سجل الترجمات السابقة.

كما شمل التصميم تحسينات أخرى كتسهيل التبديل بين اللغات بضغطات أقل وتحسين قابلية قراءة الخطوط وعرض ترجمة الكلمات المُنفردة من المُعجم لتسهيل استكشاف المعاني المختلفة. إضافةً إلى ذلك دُعِمت 33 لغة جديدة للعمل من الجهاز مُباشرةً دون الحاجة لاتصالٍ بالإنترنت.

ترجمة الصور

وتضمّن التحديث تحسينًا هامًّا لخدمة ترجمة النصوص من الصور، حيث استخدمت جوجل تقنيات الذكاء الاصطناعي لإظهار النص المُترجم وكأنه جزء أصلي من الصورة، وذلك على خلاف ما كانت عليه الميزة سابقًا حيث كان النص المُترجم يظهر فوق النص الأصلي. وذكرت جوجل أن هذه الميزة ستتوفر لمستخدمي هواتف أندرويد التي تحمل 6 جيجابايت أو أكثر من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويُذكر أن إعلان جوجل جاء ضمن مؤتمرٍ خاص عقدته اليوم في باريس للحديث عن الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عدد من تطبيقاتها، حيث أعلنت جوجل عن تحديث جديد لتطبيق خرائطها ومجموعة من الإمكانيات الجديدة للبحث بواسطة تطبيق Lens.