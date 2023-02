أبرز الميزات الجديدة في نظام التشغيل أندرويد 14 

أطلقت جوجل أمس المعاينة الأولى للمطورين لنظام التشغيل أندرويد 14 (The first developer preview of Android 14)، وهو الإصدار التجريبي الأول الخاص بالمطورين لمعاينة نظام التشغيل، واختبار الميزات الجديدة والتأكد من مدى توافق تطبيقاتهم مع التحديثات الجديدة في نظام التشغيل. وهذا الإصدار غير مخصص للمستخدمين العاديين ويجب الانتظار إلى حين إطلاق التحديث الكامل لنظام التشغيل أندرويد 14.

ومع كل إصدار جديد لنظام التشغيل أندرويد، تضيف جوجل العديد من الميزات والتحديثات للميزات السابقة، وفي أندرويد 14 تتضمن هذه الميزات تحسينات في نظام التشغيل للتوافق مع الأحجام المختلفة للشاشات، مع التركيز في توافقه مع الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي. بالإضافة إلى ميزات التخصيص الجديدة، والخصوصية والأمان، وغيرها العديد من الميزات التي سنذكر أبرزها فيما يلي:

التوافق مع شاشات الأجهزة اللوحية والشاشات القابلة للطي:

تركز جوجل في إصدار أندرويد 14 في تحسين نظام التشغيل ليعمل بشكل أفضل مع الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي. ولتحقيق ذلك، قدمت جوجل العديد من الإرشادات لمساعدة المطورين في إنشاء تطبيقات أفضل للأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي، مثل: معرض مخصص للواجهات التي تظهر بشكل أفضل في الشاشات الكبيرة.

تشير بعض التقارير إلى أن جوجل تعمل على هاتف ذكي قابل للطي قد تطلقه خلال هذا العام، لذلك قد نشهد تغييرات كبيرة في آلية عمل التطبيقات في الشاشات الكبيرة في أندرويد 14؛ لأنه سيكون من المنطقي أن تطلق جوجل أول هاتف قابل للطي مع نظام Android 14 المصمم لهذه الهواتف.



ميزات التخصيص الجديدة:

كان التركيز الأكبر في إصدارات أندرويد 12، وأندرويد 13 على قدرة المستخدمين على تخصيص المظهر العام لهواتف أندرويد. ومع نظام التشغيل أندرويد 14، سيتمكن المستخدمون من زيادة حجم الخط إلى 200%، بدلًا من 130% الحد الأقصى لحجم الخط في الإصدارات السابقة. بالإضافة إلى تفضيلات اللغة لكل تطبيق، بحيث يمكنك تخصيص لغة لكل تطبيق على حدة.

تحسين آلية عمل التطبيقات في الخلفية:

تعمل جوجل في نظام أندرويد 14 على تحسين آلية عمل التطبيقات في الخلفية من خلال تبسيط طريقة عملها معًا، مع التركيز في تحسين صحة البطارية والنظام. حيث ستجعل مهمة نقل البيانات التي بدأها المستخدم وإدارة التنزيلات والتحميل أسهل، لا سيما عندما تتطلب قيودًا مثل: تنزيل الملفات الكبيرة عندما تكون شبكة WiFi متاحة فقط، مما يُحسن تجربة المستخدم.

كما تركز جوجل على كيفية استخدام التطبيقات لخدمات النظام (foreground service) مع الاحتفاظ بها فقط للمهام ذات الأولوية القصوى التي يواجهها المستخدم حتى يتمكن نظام أندرويد من تحسين استهلاك الموارد وعمر البطارية.

تحديثات الخصوصية والأمان:

تتضمن تحديثات الخصوصية والأمان الخاصة بأندرويد 14 تغييرات في كيفية تحميل كود ديناميكي أكثر أمانًا للمساعدة في التخفيف من المآثر في أكواد البرامج الضارة التي تنزّل ديناميكيًا. وبذلك ستحتاج التطبيقات التي تستهدف أندرويد 14 وضع علامة في الملفات المحملة ديناميكيًا تدل على أنها للقراءة فقط.

بالإضافة إلى ذلك سيُحظر تثبيت التطبيقات القديمة، ولن يتمكن المستخدمون من تحميل التطبيقات التي تستهدف Android SDK المستوى 22 أو أقل، وذلك لأن بعض البرامج الضارة أو غيرها من التطبيقات الخطرة قد تستهدف SDK 22 لتجنب التعرض لنموذج إذن وقت التشغيل (runtime permission model) المُقدم في عام 2015 بواسطة أندرويد 6.0 (مستوى API 23).

متى سيُطلق الإصدار النهائي من أندرويد 14؟

قدمت جوجل جدولًا زمنيًا للتحديثات المستقبلية والإصدارات المُتوقعة لنظام التشغيل أندرويد 14 حتى موعد إطلاقه بشكل كامل. ستكون هناك معاينتان للمطورين، واحدة في شهر فبراير والأخرى في شهر مارس، تليها أربعة إصدارات تجريبية سيُعلن عن واحدة منها في كل شهر، حتى نهاية شهر يوليو. وبعد ذلك سيُطلق الإصدار النهائي من أندرويد 14، ولكن لم تحدد جوجل التاريخ بعد.