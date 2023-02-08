كيفية استعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون إذا نسيت كلمة المرور

إذا أدخلت رمز مرور خاطئ في شاشة القفل في آيفون عدة مرات، سيظهر تنبيه يُشير إلى أن هاتف آيفون الخاص بك غير مُتاح (iPhone is disabled). فإذا لم تستطع تذكر رمز المرور الخاص بك يمكنك استخدام حاسوبك لإعادة ضبط هاتفك على إعدادات المصنع، واستعادة التطبيقات والبيانات من النسخة الاحتياطية عبر خدمات النسخ الاحتياطي مثل iCloud وiTunes والتمكُّن من استخدام هاتف آيفون مرة أخرى.

وفيما يلي سنوضح 3 طرق مختلفة لاستعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون إذا نسيت كلمة المرور:

1- استخدام وضع الاسترداد لاستعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون:



استخدم حاسوبك لوضع هاتف آيفون الخاص بك في (وضع الاسترداد) Recovery mode؛ لاستعادة ضبط المصنع للهاتف، وإعادة تعيين كلمة مرور جديدة. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

1- وصّل الهاتف بحاسوب ماك أو أي حاسوب شخصي آخر يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 أو أحدث ويحتوي على برنامج iTunes.

2- أوقف تشغيل هاتف آيفون، ثم فعّل وضع الاسترداد باتباع الطريقة المتاحة لطراز هاتف آيفون الخاصة بك من بين الطرق التالية:

في طرز آيفون 8 وآيفون X والطرز الأحدث، بالإضافة إلى آيفون SE الجيل الثاني والجيل الثالث: انقر مع الاستمرار فوق زر التشغيل الجانبي.

في طرز آيفون 7 وآيفون 7 بلس: انقر مع الاستمرار فوق زر خفض مستوى الصوت.

في طرز آيفون SE الجيل الأول، وآيفون 6 والطرز الأقدم: استخدم زر التشغيل الدائري الموجود في الوسط.

3- استمر بالنقر فوق تلك الأزرار حتى تظهر شاشة وضع الاسترداد في هاتفك.

4- حدد موقع هاتف آيفون في تطبيق Finder إذا كنت تستخدم حاسوب ماك، أو في iTunes إذا كنت تستخدم حواسيب ويندوز.

5- انقر فوق خيار (استعادة) Restore، وانتظر حتى تنتهي عملية استعادة ضبط المصنع، ثم افصل الهاتف عن الحاسوب وابدأ باستخدامه.

2- استخدام خدمة iCloud:

من الممكن أيضًا استخدام خدمة iCloud لاستعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون إذا نسيت كلمة المرور الخاص بالهاتف. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى موقع iCloud.com من متصفح الويب باستخدام (مُعرّف آبل) Apple ID المتصل بهاتف آيفون الخاص بك. حدد خيار Find My iPhone وانتظر حتى يظهر الهاتف. حدد هاتف آيفون الخاص بك، ثم انقر فوق (محو آيفون) Erase iPhone. ستظهر نافذة منبثقة لتأكيد طلبك، انقر فوق (محو) Erase.

3- استخدام iTunes Backup :

إذا استخدمت خدمة النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك iTunes، فيمكنك إعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون واستعادة النسخة الاحتياطية من البيانات في iTunes باتباع الخطوات التالية: