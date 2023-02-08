خرائط جوجل تحصل على أكبر تحديث لها منذ سنوات

أعلنت جوجل اليوم خلال مؤتمر خاص بالذكاء الاصطناعي في مدينة باريس، عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة ضمن تطبيق خرائطها على أندرويد و iOS، وهو ما يُعتبر أكبر تحديث يحصل عليه التطبيق منذ سنوات.

Immersive View

أبرز الميزات الجديدة هي خدمة Immersive View التي سبق أن تحدثت عنها الشركة العام الماضي ضمن مؤتمرها للمطورين I/O 2022، إلا أنها أعلنت إطلاقها رسميًا بدءًا من اليوم.

ووفقًا لما ذكرته الشركة على مدونتها، فإن Immersive View هي طريقة جديدة كليًا لاستكشاف الأماكن، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية Computer Vision للدمج ما بين لقطات خدمة Street View والصور الجوّية لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد برسوميات عالية الجودة لكافة تفاصيل المدينة، إضافةً لعرض طبقات من المعلومات المفيدة لحالتي الطقس والمرور ودرجة الازدحام في المدن التي تدعمها الخدمة وهي حاليًا كل من لندن ولوس أنجيلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو، على أن تصل الخدمة خلال الأشهر القادمة إلى أمستردام ودبلن وفلورنسا والبندقية.

وتتيح الميزة لمُستخدمي التطبيق التحليق فوق المدينة ومشاهدتها من الأعلى بجودة عالية، والهبوط إلى الشوارع للتجول بها وحتى دخول المحلات التجارية لاستكشافها من الداخل.

وقالت جوجل إنها اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور العادية ثنائية إلى الأبعاد بشكل يعكس شكل المبنى وحتى بُنية مواده الخارجية، لتشكيل صورة دقيقة له في مختلف ظروف الإضاءة وأحوال الطقس.

Live View

كما أعلنت الشركة عن إطلاق ميزة Live View التي تستخدم تقنية الواقع كي تعرض باستخدام كاميرا الهاتف أبرز المعلومات حول الأماكن المُحيطة بالمُستخدم، كأسماء المطاعم وأماكن ماكينات الصراف الآلي والحدائق ومحطات المواصلات. كما تعرض الخدمة معلومات إضافية كمعرفة أوقات عمل الأماكن التجارية وتقييمها ومدى ازدحامها.

التجوّل داخل الأماكن

إضافةً إلى ما سبق، أعلنت الشركة عن توسيع دعم خدمة التجوّل داخل الأماكن بالواقع المعزز Indoor Live View كي تشمل أكثر من ألف نقطة، تتضمن مطاراتٍ ومحطات قطار وأسواقًا تجارية في برشلونة وبرلين وفرانكفوت ولندن ومدريد وملبورن وباريس وبراغ وسنغافورة وسيدني وتايباي، وسيبدأ توفر الخدمة تدريجيًا خلال الأشهر القادمة.

وتساعد الخدمة المستخدم للعثور على طريقه في الأماكن الواسعة، كالمطارات والأسواق التجارية حيث تستخدم الواقع المعزز لإظهار الأسهم التي تدل على اتجاهات الأماكن.

محطات شحن السيارات الكهربائية

كما أعلنت جوجل عن ميزات جديدة لمُستخدمي السيارات الكهربائية، حيث تقدم خرائط جوجل المعلومات حول أماكن تواجد محطات الشحن مع الإشارة إلى أفضل طريق للوصول إليها مع الأخذ بعين الاعتبار كل من حالة المرور ومستوى شحن بطارية السيارة وتوقُّع استهلاكها للطاقة.

ويمكن للمُستخدم فلترة النتائج لمشاهدة المحطات التي تقدم خدمة الشحن السريع التي توفر الشحن بسرعة 150 كيلووات أو أكثر. وإضافةً إلى ذلك ستُشير خرائط جوجل إلى توافر محطة للشحن في وجهته، فلو كانت الوجهة هي محل سوبرماركت مثلًا، تعرض الخرائط إشارة خاصة تُشير إلى توافر محطة شحن فيها.

مشاهدة الاتجاهات من شاشة القفل

وأخيرًا، أعلنت جوجل عن إمكانية إلقاء نظرة على الاتجاهات دون الحاجة لفتح الهاتف، وذلك سواء أثناء المشي أو قيادة الدراجة أو السيارة أو ركوب المواصلات العامة. حيث بات بإمكان المستخدم مشاهدة المعلومات مُباشرةً على شاشة القفل، مثل موعد الوصول المتوقع أو زاوية الانعطاف التالية. وفي حال قرر المستخدم سلك طريقٍ آخر يتم تحديث المسار تلقائيًا. وذكرت جوجل أن هذه الميزة ستتوفر على هواتف أندرويد و iOS خلال الأشهر القادمة.

يُذكر أن جوجل كانت قد أعلنت ضمن الحدث عن مجموعة من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق (عدسة جوجل) Google Lens.