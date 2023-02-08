أخبار الإنترنت

جوجل تُعلن عن ميزاتٍ أمنية جديدة لحماية مُستخدميها

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أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى توفير حماية أفضل وتجربة أكثر أمنًا ضمن مجموعة من خدماتها المختلفة. ويأتي إعلان جوجل ضمن “اليوم العالمي لإنترنت أكثر أمنًا” Safer Internet Day والذي يُحتفى به في شهر فبراير من كل عام.

وأكدت الشركة على دورها الرئيسي في توظيف التكنولوجيا لضمان حماية وأمن مستخدمي خدماتها المتنوعة، وتوفير الحماية لهم ضد مختلف أنواع الهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال والتتبّع.

وبما أن مُحرك جوجل هو خدمة البحث الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، تسعى الشركة باستمرار إلى تأمينه من الروابط الضارة ومنع المحتوى غير القانوني. ولتعزيز الحماية التي يقدمها محرك جوجل لمُستخدميه من كافة الفئات العمرية أعلنت الشركة اليوم عن توسيع ميزة البحث الآمن SafeSearch التي تمنع ظهور المحتوى الجنسي كي تتضمن الآن تغشية الصور الخليعة وتلك التي تتضمن عنفًا وذلك لدى جميع مُستخدمي الموقع، وذلك حتى لو لم تكن ميزة البحث الآمن مُفعّلة في الإعدادات.

كما أعلنت جوجل عن تحديث مدير كلمات المرور Google Password Manager المُدمج ضمن متصفح كروم الذي يُساعد المستخدمين في إنشاء كلمات مرور آمنة وإدخالها بسهولة على الكمبيوتر أو الهاتف. وتمّ في التحديث الجديد دعم التحقق من هوية المُستخدم بواسطة البصمة الحيوية، كبصمة اليد أو الوجه وذلك كخطوة تأكيد إضافية قبل ملء كلمة المرور. كما سيتم اعتماد البصمة الحيوية عند قيام المستخدم بطلب كشف كلمة المرور أو نسخها، وذلك ضمن متصفح كروم على كل من جهاز الكمبيوتر وهواتف أندرويد.

جوجل

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وبالنسبة لمُستخدمي تطبيق جوجل Google App على iOS، فقد عُززت حمايته عبر تمكين المستخدم من حماية إعدادات الخصوصية ضمن التطبيق بواسطة ميزة Face ID، وهو ما يحمي من تغيير إعدادات الخصوصية في حال وقوع الهاتف في يد مستخدم آخر.

وأخيرًا، تحدثت جوجل عن ميزة (البطاقات الافتراضية) Virtual Cards المتوفرة لمتصفح كروم وهواتف أندرويد، وهي الميزة التي تقوم بالإنشاء التلقائي لرقم بطاقة ائتمان مؤقت لدى الدفع عبر الإنترنت، بحيث يُستخدم الرقم لمرّة واحدة فقط لإتمام عملية الدفع بواسطته عوضًا عن الرقم الأصلي لبطاقة المُستخدم، وهذا يساهم في حماية تفاصيل البطاقة من السرقة. جوجل كانت قد أطلقت هذه الميزة العام الماضي، إلا أنها أعلنت اليوم عن توسيعها كي تشمل دعم بطاقات (أميريكان إكسبريس).

 

 

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