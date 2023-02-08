مهارات أساسية تحتاجها للعمل في مجال الأمن السيبراني

يزداد الطلب في الآونة الأخيرة على العاملين في مجال الأمن السيبراني (Cybersecurity) الذي يُطلق عليه أيضًا مُصطلح (أمن المعلومات) أو (أمن الحاسوب)، وهو مجال يُعنى بحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو إتلاف الأنظمة الإلكترونية.

ويعود السبب في الطلب المتزايد على العاملين في هذا المجال إلى حاجة الشركات إلى حماية بياناتها من خطر الهجمات الإلكترونية التي أصبحت في تزايد مستمر في الآونة الأخيرة. وهذا يدل على ضرورة تشديد الحماية لتجنب أي خسائر قد تتكبدها الشركات نتيجةً لهجوم إلكتروني أدى إلى كشف بياناتها الخاصة. وأول خطوة لتعزيز أمن المعلومات في الشركات هي تعيين عمّال أكفاء في مجال الأمن السيبراني.

فإن كنت تفكر في دخول مجال الأمن السيبراني، يجب أن تمتلك بعض المهارات الأساسية التي ستساعدك لتصبح ناجحًا في هذا المجال والتي سنوضحها في هذا المقال.

ما المهارات التي تحتاجها للعمل في مجال الأمن السيبراني؟

نظرًا لأن هدف الشركات لتعيين عاملين في الأمن السيبراني هو تأمين شبكاتها وأصولها الرقمية، فإنها ستوظف فقط العاملين الأكفاء الذين يمكنهم تلبية احتياجاتها. وهناك مجموعتان من المهارات الأساسية التي تحتاجها للعمل في مجال الأمن السيبراني، هي: المهارات الشخصية والمهارات التقنية. المهارات الشخصية هي صفات وسمات شخصية تعزز قدرتك على أداء المهام، بينما المهارات التقنية هي المعرفة المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ المهام.

أولًا؛ المهارات الشخصية:

لتصبح محترفًا في مجال الأمن السيبراني، فأنت بحاجة إلى المهارات الشخصية التالية:

1- مهارة التواصل الفعال:

عندما تصبح عاملًا في مجال الأمن السيبراني، ستتعامل مع العديد من الأشخاص الآخرين. وستؤثر المعلومات التي تنقلها إليهم وكيفية فهمهم لهذه المعلومات في أدائك العام. لذا يجب أن تكون قادرًا على التواصل بشكل فعال، خاصة عند التعامل مع الموضوعات المعقدة. يمكن أن تؤدي عدم قدرتك على التواصل بشكل فعال مع الآخرين في مجال عملك إلى تفسيرات خاطئة والوقوع في أخطاء تسبب خسائر كبيرة.

2- مهارة التفكير الناقد:

تكثر المشكلات المعقدة في المهام اليومية لعاملين في مجال الأمن السيبراني. لذا يجب أن تكون قادرًا على حل هذه المشكلات بكفاءة من خلال التحليل المتعمق والعصف الذهني.

ولتقديم حلول فعالة للمشكلات المتعلقة بالأمن السيبراني، يجب عليك فهم سبب هذه المشكلات ومعالجتها من الجذور لمنع تكرارها في المستقبل.

3- الاهتمام بالتفاصيل:

الخطأ البشري مسؤول عن العديد من الهجمات الإلكترونية. وذلك لأن الاختراقات تأتي بسبب ثغرات في عملية تنفيذ المهام. لذا يجب أن تكون متيقظًا وتهتم بأدق التفاصيل لمنع القراصنة من إيجاد أي ثغرات يمكنهم استغلالها للهجوم الرقمي.

4- العقلية المتعاطفة والمتفهمة:

يعاني ضحايا الهجمات الإلكترونية من الخوف قبل الهجوم الرقمي وبعده. فإذا كنت تعمل في مجال الأمن السيبراني، فأنت بحاجة إلى أن تضع نفسك مكانهم لمساعدتهم في إدارة عواطفهم. فإذا كنت تمتلك عقلية متعاطفة، سيكون لديك فهم أفضل لكيفية تأثير الهجوم فيهم وتبحث عن طرق فعالة لتقليل التأثير.

من الناحية الأخرى، لابد من فهم أساليب منفذي الهجمات الرقمية وطريقة تفكيرهم لتحديد أفضل الطرق لمواجهتهم والتغلب عليهم.

5- التعاون:

توظّف معظم الشركات أكثر من شخص واحد في فريق الأمن السيبراني. وذلك لأن المجال شاسع جدًا، ويتطلب مدخلات من عدة أشخاص. لذا يجب أن تكون قادرًا على العمل مع الآخرين بشكل متعاون، والتعرف على مساهمات زملائك في الفريق والعمل على تحقيق الأهداف الجماعية كفريق واحد.

ثانيًا؛ المهارات التقنية:

أنت بحاجة إلى المهارات التقنية التالية إلى جانب المهارات الشخصية التي ذكرناها سابقًا؛ لتصبح محترفًا في مجال الأمن السيبراني.

1- إدارة الشبكات والأنظمة:

لا يمكن أن تكتمل وظيفة اختصاصي الأمن السيبراني بدون مهارات كافية في إدارة الشبكات والأنظمة. لذا يجب أن تكون على دراية بتكوين الشبكات والأنظمة، للحفاظ على شبكة البيانات الخاصة بالشركة التي تعمل فيها آمنة ضد التعرض للهجوم الرقمي والسرقة.

2- البرمجة:

يتمتع القراصنة بمهارات برمجية عالية. إذا كنت ستمنعهم من تنفيذ الهجمات، فيجب أن تكون مهاراتك البرمجية في أعلى المستويات. من الناحية الأخرى، تلعب الأتمتة دورًا أساسيًا في البرمجة، لذا يجب أن تكون قادرًا على أتمتة المهام المتكررة باستخدام لغات البرمجة مثل: لغة Python.

3- التحقيق الجنائي الرقمي (Digital forensics) :

يُعرف (التحقيق الجنائي الرقمي) Digital Forensics بأنه مجال الحفاظ على الأدلة الرقمية وتحديدها واستخراجها وتوثيقها حيث يمكن أن تستخدمها المحكمة القانونية. إنه علم للعثور على الأدلة من الوسائط الرقمية مثل: الحاسوب أو الهاتف المحمول أو الخادم أو الشبكة، ويزود فريق التحقيق الجنائي الرقمي بأفضل التقنيات والأدوات لحل القضايا الرقمية المعقدة.

يمكّنك هذا المجال من تخفيف تأثير الهجوم الرقمي عن طريق استعادة البيانات المخترقة أو المفقودة. بالإضافة إلى تتبع مصدر الهجوم، وتحديد طريقة تنفيذ الهجوم الرقمي ثم إنشاء إستراتيجية دفاعية لمنع تكرار ذلك بناءً على جميع المعلومات التي حصلت عليها حول الهجوم.

4- التحكم في أمن الشبكة:

يجب أن تكون على دراية كاملة في كيفية التحكم في أمن الشبكة لتأمين جميع نقاط الوصول واكتشاف محاولات اختراق الشبكة. تتضمن بعض عناصر التحكم في أمن الشبكة (أنظمة كشف التسلل) Intrusion Detection Systems و (جدران الحماية) firewalls.

5- الخبرة في أنظمة التشغيل:

يُتقن المهاجمون الإلكترونيون تقنيات الهجوم المختلفة لأنظمة التشغيل المختلفة، مثل: ويندوز و macOS و Linux، وأندرويد و iOS. وهم خبراء في أنظمة التشغيل، ويعملون على اكتشاف أفضل الطرق لتنفيذ الهجمات بنجاح دون لفت الانتباه. ولإيقافهم، يجب أن يكون لدى العاملين في مجال الأمن السيبراني معرفة قوية بأنظمة التشغيل المختلفة، لتحديد أفضل الطرق لحمايتها من الاختراقات.