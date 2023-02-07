ون بلس تُعلن عن أول لوحي من إنتاجها OnePlus Pad

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus الصينية عن إطلاق أول حاسب لوحي من إنتاجها OnePlus Pad، والذي يتميز بشاشة عالية الجودة وقلم إلكتروني.

يعمل الجهاز بمعالج من طراز Dimensity 9000 مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من التخزين الداخلي، لكن أبرز ما يميزه هو الشاشة الفريدة من نوعها في عالم الحواسب اللوحية إذ تأتي بنسبة طول إلى عرض 7:5 والتي تقول الشركة إنها نسبة ملائمة لقراءة الكتب الإلكترونية والألعاب على حدٍ سواء. وتتمتع الشاشة بدقة عالية تبلغ 2000×1800 بيكسل من نوع LCD، وأبرز ما يميزها هو مُعدّل الإنعاش المُرتفع الذي يصل إلى 144 هرتز، ما يساعدها في تقديم تجربة ترفيهية فريدة من حيث اللعب أو مشاهدة الفيديو.

وتصل شدة إضاءة الشاشة إلى 500 nit بمعدل تباين عالٍ يبلغ 1400:1. كما تمتلك الشاشة زوايا ضيقة كي تحتل ما نسبته 88.14% من الواجهة الأمامية للجهاز. للمقارنة تحتل شاشة حاسب آبل iPad Pro حوالي 83% من الواجهة الأمامية.

وتُعزز ون بلس التجربة الترفيهية التي يقدمها OnePlus Pad من خلال دعمه بنظام Dolby vision الذي يُحسّن الإضاءة والألوان ويدعم تشغيل محتوى الفيديو والألعاب بتقنية HDR، وذلك إضافةً إلى أربعة مكبرات صوت مدعومة بنظام Dolby Atmos الصوتي الذي يُقدم تجربة صوتية غامرة.

يحمل الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل يمكنها تصوير الفيديو بجودة 4K، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل للصور الثابتة و 1080p للفيديو.

يعمل الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 9,510 ميلي أمبير ساعي تقول الشركة أنها كافية لتشغيل الفيديو لمدة 14 ساعة ونصف بشكل متواصل، أو لإبقاء الجهاز بوضع الاستعداد لشهرٍ كامل. كما تدعم البطارية الشحن السريع بطاقة تبلغ 67 وات التي تمكّن شحن الجهاز من الصفر خلال 80 دقيقة.

كما دعمت ون بلس حاسبها اللوحي الجديد بميزات برمجية تتيح لمُستخدمي هواتف الشركة مُشاركة المعلومات والصور بسهولة ما بين الهاتف والحاسب اللوحي.

وطرحت ون بلس لوحة مفاتيح مغناطيسية وغلاف حماية إضافة إلى القلم الإلكتروني OnePlus Stylo الذي يمكن استخدامه لتسجيل الملاحظات والرسم، وتُباع الملحقات المذكورة بشكلٍ مُنفصل.

هذا وأعلنت الشركة عن الإطلاق الرسمي لهاتف OnePlus 11 بعد أن كانت قد أعلنت عنه الشهر الماضي بمواصفات قوية تتضمن أحدث شريحة من شركة كوالكوم، وهي (Snapdragon 8 Gen 2) وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويحوي الهاتف ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5X) بحجم 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية من نوع (UFS 4.0) بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويقدم (OnePlus 11) الجديد شاشة من نوع (LTPO 3.0 AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وبدقة (+QHD) مع معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرات تحت العلامة التجارية (Hasselblad)، حيث إن دقة الرئيسية منها 50 ميجابكسل مع مستشعر من نوع (Sony IMX890) ومثبت صورة بصري (OIS) والتركيز البؤري التلقائي بالكشف عن الطور المتعدد الاتجاهات (multidirectional PDAF).

وسيُباع الهاتف بسعر يبدأ من حوالي 800 دولار أمريكي في حين لم تُعلن الشركة بعد عن سعر الحاسب اللوحي OnePlus Pad.