جوجل تُعلن عن ميزة جديدة في أندرويد ستُلغي الحاجة إلى كلمات المرور

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق ميزة جديدة ستفتح الباب قريبًا لمُستخدمي هواتف أندرويد التسجيل في تطبيقاتهم المفضلة دون الحاجة لاستخدام كلمات مرور.

الميزة التي أطلقتها جوجل بشكل تجريبي واسمها Credential Manager هي عبارة عن واجهة برمجية موجّهة لمطوّري التطبيقات الذين يمكنهم تبنّيها في تطبيقاتهم لدعم تسجيل الحسابات الجديدة أو تسجيل الدخول باستخدام الحسابات الموجودة مُسبقًا دون حاجة المُستخدم لكتابة أية كلمات مرور، وبشكل أكثر أمنًا من كلمات المرور التقليدية.

ويعتمد Credential Manager في أندرويد على معيار Passkeys الذي تتعاون في تطويره ودعمه كبرى شركات التقنية مثل آبل وجوجل ومايكروسوفت.

و Passkeys هي تقنية جديدة تسمح للمُستخدم بإنشاء الحسابات وتسجيل الدخول إليها دون الحاجة لكلمات المرور. عوضًا عن ذلك يتم عند دخول المُستخدم للمرة الأولى إلى المواقع أو التطبيقات إنشاء مفتاحين آمنين يربطان المُستخدم بالموقع أو التطبيق. الأول هو مفتاح خاص Private Key يتم تخزينه على جهاز المُستخدم وعدم مشاركته مع أية جهة أخرى، ومفتاح عام Public Key يتم إرساله إلى الخادم الخاص بالموقع المُراد الوصول إليه. عند تسجيل الدخول يتم استخدام المفتاحين العام والخاص للتأكُّد من هوية المُستخدم.

ويرتبط المفتاحان العام والخاص ببعضهما رياضيًا بطريقة تسمح للخوادم التأكّد من هوية المُستخدم دون الحاجة لإرسال المفتاح الخاص عبر الإنترنت. أما المفتاح العام الذي يتم تخزينه على الخادم فهو غير ذي قيمة لأي مُخترقين مُحتملّين في حال تمكّنوا من الحصول عليه. ويتم توليد كلا المفتاحين آليًا ولا حاجة للمُستخدم بمعرفتهما أو تذكرهما.

ويُدير هذه العملية ما يُعرَف بجهة المُصادقة، وهي قد تكون هاتف المُستخدم أو تطبيقًا لإدارة كلمات المرور. ويُمكن تأمين جهة المُصادقة باستخدام كلمة مرور رئيسية، أو عبر وسائل التأمين الحيوية كالبصمة أو صورة الوجهة.

ويهدف إعلان جوجل اليوم إلى جلب هذه التقنية إلى مستخدمي أندرويد مع ميزات إضافية تُسهل الوصول الآمن إلى المواقع. حيث يقوم Credential Manager بتخزين معلومات تسجيل دخول المُستخدم المتعددة سواء كانت كلمات مرور أو مفاتيح Passkeys وتوحيدها ضمن واجهة تسجيل دخول واحدة تتيح للمُستخدم تسجيل دخوله دون الحاجة للقيام بأية خطوة أخرى.

وكانت آبل أول شركة تدعم معيار Passkeys عندما أعلنت عن الميزة ضمن تحديث iOS 16 في أيلول/سبتمبر الماضي، ثم أعلنت عن دعمها لاحقًا على أجهزة ماك بنظام macOS Ventura. وتُخزّن آبل المفاتيح بشكل مشفر ضمن خدمة iCloud ما يسمح بمزامنتها بين أجهزة الشركة المختلفة. كما أعلنت بعض تطبيقات إدارة كلمات المرور الشهيرة عن دعمها للمعيار الجديد، ومن بينها تطبيقي Dashlane و 1Password.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل كانت قد دعمت المعيار في متصفح كروم على سطح المكتب في ديسمبر الماضي. في حين أن دعم أندرويد للمعيار ما زال في بدايته وسيتطلب الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ التطبيقات بتبنّيه.