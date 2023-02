تطبيقات يجب تثبيتها في هاتفك لمساعدتك في حالات الطوارئ

معظم حالات الطوارئ لا تأتي مع تحذير سابق، وهذا هو السبب في أهمية تنزيل تطبيقات في هاتفك تساعدك في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى ضرورة تعلّم كيفية استخدام ميزات مكالمات الطوارئ (Emergency SOS) المدمجة في الهواتف للاستعداد لأي حالة طوارئ قد تتعرض لها سواء كان ذلك فيضانًا أو إعصارًا أو حريقًا أو زلزالًا أو حالة طبية طارئة وما إلى ذلك.

إليك أهم أنواع التطبيقات التي يجب تثبيها في هاتفك، وأهم ميزات مكالمات الطوارئ المدمجة في الهواتف التي ستساعدك عند التعرّض لأي حالة طارئة:

1- تطبيق مراسلة غير متصل بالإنترنت:

غالبًا ما يتعطل الاتصال بالإنترنت أثناء حالات الطوارئ الخطيرة، ويصبح من الصعب التواصل مع الآخرين. وللتغلب على هذه المشكلة، من الأفضل تنزيل بعض تطبيقات المراسلة التي يمكن استخدامها بدون إنترنت.

تستخدم معظم تلك التطبيقات تقنية البلوتوث أو الواي فاي للتواصل مع الأشخاص من حولك، بدلاً من الاعتماد على بيانات الهاتف. طالما أن الآخرين لديهم التطبيق نفسه مثبت في هواتفهم ويبعدون عنك مسافة تتراوح ما بين 150 إلى 300 قدم، فستتمكن من مراسلتهم.

إذا كنت من مُستخدمي هواتف أندرويد، فإن تطبيق Briar يُعد خيارًا مناسبًا. ويمكن لمُستخدمي آيفون تنزيل تطبيق Bridgefy.

2- تطبيق للاتصال مع الأشخاص حولك:

إذا لم ينقطع الاتصال بالإنترنت، يمكنك تجربة استخدام تطبيق Zello، الذي يسمح لك بالتواصل مع الأشخاص عبر المكالمات، باستخدام بيانات الهاتف أو شبكة الواي فاي. يحتوي تطبيق Zello على قنوات عامة وخاصة يمكن من خلالها التحدث إلى الأشخاص الآخرين حولك والحصول على المساعدة.

يمكنك إنشاء قنوات خاصة بحيث يمكن لأشخاص محددين فقط الوصول إلى الرسائل، ولكن هناك أيضًا قنوات عامة يمكن لأي شخص الانضمام إليها. ابحث عن شيء عام مثل: الطقس، أو أي شيء محدد مثل: اسم إعصار أو مدينة لمعرفة ما إذا كانت هناك قنوات Zello عامة لهم.

عندما تكون متصلاً بقناة عامة في تطبيق Zello، يمكنك قفل هاتفك والاستمرار في سماع أي شخص يتحدث عبر القناة، وهذا مفيد بشكل خاص أثناء حالات الطوارئ. لكن التطبيق لن يعمل إذا كانت خوادم Zello معطلة.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور

3- تطبيقات لمشاركة موقعك مع الآخرين:

عندما تحتاج إلى الاتصال بخدمات الطوارئ، يمكنك استخدام العديد من التطبيقات لمشاركة موقعك معهم. يمكنك بسهولة مشاركة موقعك عبر تطبيق iMessage وتطبيق واتساب الموجودين في هاتفك من خلال تطبيقات الخرائط، مثل: خرائط جوجل أو SirenGPS.

4- تطبيقات لتعليمك بعض الإسعافات الأولية:

إذا كنت تواجه حالة طوارئ صحية، فسيساعدك تطبيق الهلال الأحمر المتاح في بلدك والمتوفر في جوجل بلاي وآب ستور، وإن لم يكن هناك تطبيق للهلال الأحمر متاحًا في بلدك يمكنك الاتصال بالرقم الساخن.

كما يمكنك الاتصال بخدمة الطوارئ الطبية واتباع تعليمات الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى البحث عن المستشفيات القريبة منك.

5- استخدام ميزات الطوارئ SOS المدمجة بهاتفك:

تأتي الهواتف الذكية مزودة بالكثير من ميزات SOS (Save Our Selves أو Save Our Souls) المدمجة، لذا من المهم التعرف على تلك الميزات لتستطيع استخدامها في حالات الطوارئ.

طوارئ SOS في هواتف آيفون:

تتيح لك ميزة (طوارئ SOS) Emergency SOS المتوفرة في هواتف آيفون طلب المساعدة بسرعة وسهولة وتنبيه جهات الاتصال المخصصة للطوارئ. وعند إجراء مكالمة طوارئ، يتصل آيفون تلقائيًا بالرقم المحلي المخصص للطوارئ.

كيفية إجراء مكالمة طوارئ في هاتف آيفون 8 أو الأحدث:

اضغط مع الاستمرار فوق الزر الجانبي وأحد زرّي مستوى الصوت حتى يظهر شريط تمرير (طوارئ SOS) Emergency SOS . اسحب شريط التمرير الخاص بمكالمة الطوارئ للاتصال بخدمات الطوارئ. وإذا واصلت الضغط مع الاستمرار فوق الزر الجانبي وزر مستوى الصوت دون سحب شريط التمرير، يبدأ الهاتف بالعد التنازلي وينطلق صوت إنذار. وإذا توقفت عن الضغط فوق الزرين بعد انتهاء العد التنازلي، فسيتصل آيفون تلقائيًا بخدمات الطوارئ.

كيفية إجراء مكالمة طوارئ في هواتف آيفون 7 أو الأقدم:

اضغط 5 مرات بسرعة فوق الزر الجانبي أو العلوي، وسيظهر شريط تمرير لإجراء مكالمة الطوارئ. اسحب شريط تمرير خيار (طوارئ SOS) Emergency SOS للاتصال بخدمات الطوارئ.

بعد انتهاء المكالمة، يرسل آيفون رسالة نصية تتضمن موقعك الحالي إلى جهات اتصال الطوارئ لديك. وإذا كانت خدمات مشاركة الموقع متوقفة، فسيتم تشغيلها مؤقتًا. وعند تغيير موقعك، ستتلقى جهات الاتصال تحديثًا، وسيصلك إشعار بعد حوالي 10 دقائق.

في طرز آيفون 14 وآيفون 14 برو يمكنك أيضًا استخدام ميزة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية لإرسال رسائل نصية إلى خدمات الطوارئ عندما تكون خارج التغطية الخلوية ولا تتوفر شبكة واي فاي. ويمكنك أيضًا استخدام تطبيق Find My لمشاركة موقعك مع الأشخاص عبر الأقمار الصناعية. ولتتعرف على آلية عمل طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية في هواتف آيفون 14 يمكنك قراءة مقال: كيف تطلب النجدة عندما تتوه في الصحراء أو في مكان ليس فيه تغطية؟

ويمكن لهذه الطرز من هواتف آيفون أيضًا الاتصال بخدمات الطوارئ وإرسال رسالة إلى جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك عند اكتشاف حادث سيارة شديد.

طوارئ SOS في هواتف أندرويد:

في هواتف أندرويد التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 أو الإصدارات الأحدث يمكنك تفعيل ميزة (اتصالات الطوارئ) Emergency SOS واستخدام هاتفك لتنفيذ إجراءات الطوارئ، مثل الاتصال للحصول على مساعدة وتنبيه جهات الاتصال لإخطارهم بموقعك الجغرافي وتسجيل فيديو عن الحالة الطارئة التي تتعرض لها. ولتفعيل هذه الميزة؛ اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتفك. انقر فوق خيار (السلامة وحالة الطوارئ) Safety & emergency، ثم اختر (اتصالات الطوارئ) Emergency SOS. فعِّل خيار (استخدام اتصالات الطوارئ) Use Emergency SOS. ويمكنك أيضًا تفعيل (تشغيل صوت التنبيه) Play alarm sound لإصدار صوت مرتفع عند بدء تفعيل ميزة اتصالات الطوارئ. فعّل إجراءات الطوارئ التي يجب تنفيذها عند استخدام ميزة اتصالات الطوارئ، والإجراءات المُتاحة هي ما يلي: الاتصال بخدمات طوارئ (Call emergency services): يمكنك الاتصال برقم الطوارئ المحلي. يُعد رقم الشرطة هو الرقم التلقائي بالنسبة إلى المناطق التي يتوفّر فيها أكثر من رقم طوارئ واحد. ولتغيير الرقم الذي يتم الاتصال به، انقر فوق خيار (الاتصال برقم الطوارئ) Call emergency number وأدخِل رقمًا جديدًا ثم انقر فوق (حفظ) Save.

مشاركة المعلومات مع جهات الاتصال في حالات الطوارئ (Share info with emergency contacts): يمكنك مشاركة موقعك الجغرافي الحالي، وآخر الأخبار مع جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

تسجيل فيديو في حالة الطوارئ (Record emergency video): يمكنك تسجيل فيديو لمشاركته مع جهات الاتصال في حالات الطوارئ أو حفظه والاحتفاظ بنسخة احتياطية منه.

وإذا كنت في حالة طارئة، فيمكنك تشغيل إجراءات الطوارئ التي حدّدتها عند الضغط فوق زر التشغيل 5 مرات أو أكثر. بعدها يبدأ العد التنازلي لمدة 5 ثوانٍ قبل بدء إجراءات الطوارئ، وبعد انتهاء العد التنازلي تبدأ إجراءات الطوارئ اعتمادًا على إعداداتك.