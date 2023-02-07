إطلاق منصة “أنجزلي” .. أول منصة سعودية ذكية لأتمتة الأعمال تعتمد مفهوم “الموظف الرقمي”

أعلنت بصيرة، الشركة السعودية الرائدة في البيانات والذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية، رسمياً اليوم إطلاق منصة “أنجزلي”، وهي منصة سعودية ذكية تُنفِّذُ مهاماً خارجية في منصات مقدمي الخدمات الإلكترونية في القطاعين الحكومي والخاص، بدقة وكفاءة باستخدام موظفين رقميين من خلال تقنية أتمتة العمليات الروبوتية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال المهندس عبدالعزيز المالكي الرئيس التنفيذي لشركة بصيرة: “نقدم من خلال منصة أنجزلي حلاً ذكياً ومبتكراً عبر مفهوم “الموظف الرقمي” للتغلب على تحديات الخصوصية ومأزق المخاطر التشغيلية، في ظل السعي الدائم لتحسين الإنتاجية ورفع رضا الموظفين ومنحهم الوقت للتركيز على تطوير الأعمال لتحقيق مستهدفات المنظمات”.

وتحقق منصة “أنجزلي” التكامل الرقمي بين مقدمي الخدمة والمستفيدين عبر مفهوم “الموظف الرقمي” لتقليل الوقت والحد من النفقات، وتحسين الإنتاجية، ورفع رضا الموظفين؛ مما يمنحهم الوقت للتركيز على تطوير الأعمال والاهتمام بالعملاء، ويساهم في التخلص من المخاطر التشغيلية، ويحقق الخصوصية التامة للمنشأة.

وتُقدم منصة “أنجزلي” حتى الآن ما يصل إلى 24 خدمة بين عدة جهات وإدارات حكومية، ومنها:

الجوازات السعودية

تُقدم منصة “أنجزلي” خدمات تتعلق بإصدار الإقامة وتجديدها وطباعتها وإلغائها، وكل ما يتعلق بتأشيرات الخروج والعودة من إصدار وتمديد وإلغاء، بالإضافة إلى نقل الخدمات، وتحديث بيانات جواز السفر للمقيمين.

الخدمات المتعلقة بالشؤون الخارجية

إصدار تأشيرة زيارة الأعمال والتفويض عليها

التأمينات الاجتماعية

تشمل خدمات “أنجزلي” إضافة المشتركين واستبعاد الموظف، بالإضافة إلى تعديل الأجور.

التأمينات الطبية

ولا تقتصر خدمات “أنجزلي” على إضافة وحذف الموظفين، بل تمتد إلى تغيير فئة التأمين والبطاقة وتعديل المعلومات وتغيير الفرع أيضاً.

خدمات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بدءاً من إصدار تأشيرات العمل وعمل النساء وامتداداً إلى نقل الخدمات وإصدار وتجديد رخص العمل.

وتشارك بصيرة في المؤتمر التقني العالمي ليب 2023LEAP ، الذي تُقام فعالياته في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 فبراير الجاري.