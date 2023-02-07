أكثر مشكلات البطارية شيوعًا في هواتف أندرويد وطرق إصلاحها

من الطبيعي أن تواجه مشكلات في بطارية هاتف أندرويد بعد مرور وقت على شرائه، ولكن من غير الطبيعي مواجهة هذه المشكلات في هاتف أندرويد اشتريته حديثًا، وفي هذه الحالة لابد من البحث عن طرق لإصلاح تلك المشكلات.

سواء كان هاتفك يشحن ببطء شديد أو تنفذ طاقة البطارية بسرعة كبيرة، هناك طرق مختلفة لإصلاح تلك المشكلات وغيرها من مشكلات البطارية الشائعة في هواتف أندرويد التي سنوضحها فيما يلي:

1- الشحن ببطء شديد:

عندما يشحن هاتف أندرويد ببطء شديد، ففي الغالب توجد مشكلة في منفذ الشحن أو كابل الشحن أو المحول. يمكنك تجربة محول وكابل مختلفين ومحاولة تنظيف منفذ الشحن. وإذا كان هاتفك يدعم الشحن السريع، فتأكد من أن الشاحن يقدم مقدار الواط الذي يتطلبه هاتفك للشحن أو أعلى منه.

على سبيل المثال: إذا كان هاتفك يدعم الشحن بقوة 30 واطًا واستخدمت شاحنًا بقوة 20 واطًا، سيُشحن الهاتف بقوة 20 ويستغرق وقتًا أطول لإكمال الشحن. وإذا كنت تستخدم شاحنًا بقوة 40 واطًا، سيُشحن الهاتف بقوة 30 واطًا كحد أقصى.

2- الشحن أبطأ من المتوقع:

قد يكون لديك هاتف يدعم الشحن السريع، لكنك لا تحصل على شحن سريع كما تتوقع. إذا كنت قد تحققت من المحول والكابل ومنفذ الشحن، فقد تكون هناك مشكلة مختلفة، وفيما يلي طريقتان يمكن من خلالهما حل هذه المشكلة:

تشغيل (الوضع الآمن) Safe Mode: يقيّد الوضع الآمن تشغيل تطبيقات الجهات الخارجية، وقد يؤدي تشغيله إلى حل مشكلة الشحن البطيء إذا كانت ناتجة عن خلل في النظام.

الشحن أثناء إيقاف تشغيل الهاتف: إذا لم تُحل مشكلة الشحن بعد إعادة تشغيل الهاتف أو بعد تشغيل الوضع الآمن، فيمكنك تجربة شحنه أثناء إيقاف تشغيله. سيعمل هذا فقط مع أجهزة معينة، لأن العديد من هواتف أندرويد لا تسمح بالشحن أثناء إيقاف تشغيلها.

3- نفاد طاقة البطارية بسرعة:

إن الاستخدام المكثف يمكن أن يستنزف طاقة بطارية الهاتف بسرعة، ولكن إذا كنت تستخدم الهاتف بشكل بسيط ومع ذلك تنفد طاقة البطارية بشكل أسرع من المعتاد، فهناك بعض الطرق التي يمكنك تجربتها لإصلاح هذه المشكلة:

التحقق من التطبيقات التي تستنزف طاقة البطارية، باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings. اختر (البطارية) Battery، ثم (استخدام البطارية) Battery Usage. وستظهر قائمة بالتطبيقات التي تستخدمها ومقدار طاقة البطارية التي تستهلكها تلك التطبيقات، وهذا يُساعدك في معرفة التطبيقات الأكثر استهلاكًا لطاقة البطارية. انقر فوق أي من تلك التطبيقات، ثم انقر فوق خيار (Force stop) لتعطيلها مؤقتًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط حالة التطبيق إلى (تحسين) Optimized أو (تقييد) Restricted لتقليل استهلاك التطبيق لطاقة البطارية أثناء التوقف عن استخدام الهاتف.

تشغيل وضع السطوع التكيفي ووضع توفير الطاقة باتباع الخطوات التالية:

لتشغيل وضع (السطوع التكيفي) Adaptive brightness: انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم (الشاشة) Display وفعّل خيار (السطوع التكيفي) Adaptive brightness.

لتشغيل وضع توفير الطاقة (Battery Save): انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم (البطارية) Battery، ثم (حفظ الطاقة) Battery Saver وفعّل خيار (استخدام حفظ الطاقة) Use Battery Saver.

4- انتفاخ بطارية هاتف أندرويد:

إذا كانت بطارية هاتفك منتفخة أو انتفخت بعد مدة بسيطة من استخدام الهاتف، فيجب التوقف عن استخدام الهاتف فورًا، وتركه في مكان بعيد عن الأشخاص والمواد القابلة للاشتعال وعدم شحنه. بعد ذلك، يجب التواصل مع أحد المراكز المتخصصة في إصلاح الهواتف، أو التواصل مع الشركة المُصنعة للهاتف لاستبدال البطارية.

5- ارتفاع درجة الحرارة البطارية:

تُعد مشكلة ارتفاع درجة حرارة بطارية هاتف أندرويد شائعة نسبيًا وغالبًا ما يكون حلها معقد بعض الشيء. والخطوة الأولى هي تحديد السبب لإيجاد الحل المناسب، وفيما يلي الأسباب الشائعة لارتفاع درجة حرارة البطارية:

ارتفاع درجة الحرارة أثناء اللعب:

هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها إذا كان هاتفك يسخن أثناء اللعب. في أغلب الحالات، سيتعين عليك تغيير بعض الإعدادات المرتبطة باللعبة بحيث تستخدم طاقة أقل.

في معظم الألعاب الحديثة، ستتيح لك قائمة الخيارات تغيير معدل الإطارات، ودقة الشاشة، ولتقليل ارتفاع درجة الحرارة، اختر معدل تحديث 30 إطارًا في الثانية واضبط دقة الشاشة على أقل إعداد متاح.

ارتفاع درجة الحرارة أثناء استخدام التطبيقات العادية:

يمكن أن يؤدي استخدام بعض التطبيقات غير المُحسّنة (Poorly optimized apps)، بالإضافة إلى التطبيقات التي تعمل في الخلفية، ارتفاع درجة الحرارة. بالنسبة إلى التطبيقات غير المُحسّنة فقد تضطر إلى إلغاء تثبيتها. ويمكنك الحد من نشاط التطبيقات أثناء وجودها في الخلفية، عن طريق فتح (الإعدادات) Settings ثم اختيار التطبيقات والنقر فوق اسم التطبيق المعني. بعد ذلك، انقر فوق (البطارية) Battery، وحدد خيار (تقييد) Restricted الظاهر تحت قسم (إدارة استخدام البطارية) Manage battery usage.

ارتفاع درجة الحرارة أثناء الشحن:

تميل الهواتف إلى ارتفاع درجة حرارتها أثناء الشحن بسبب خلل في الكابل أو المنفذ أو المحول. جرّب استبدال الكابل والمحول وتنظيف منفذ USB. إذا لم ينجح ذلك، فيمكنك أيضًا محاولة شحن هاتف أندرويد الخاص بك وهو مغلق أو لا تستخدم هاتفك أثناء الشحن.