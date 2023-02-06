6 ميزات جديدة في كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra

يعد هاتف (Galaxy S23 Ultra) هو الهاتف الأكبر والأكثر تكلفة في سلسلة هواتف (Galaxy S23 التي أعلنت عنها سامسونج خلال حدثها السنوي (Samsung Unpacked)، وقد خصصت الشركة المساحة الكبرى من مؤتمرها للحديث عن هذا الهاتف كونه يتضمن نظام الكاميرا الاحترافي الأكثر تقدمًا.

لا يُعد هاتف سامسونج (Galaxy S23 Ultra) أول هاتف تضم كاميرته الرئيسية مستشعرًا بدقة 200 ميجابكسل، فقد رأيناه في بعض الهواتف التي طُرحت في السوق العام الماضي، مثل: Xiaomi 12T Pro و Motorola Edge 30 Ultra، ولكنه أول هاتف يستخدم مستشعر (ISOCELL HP2) الذي طورته سامسونج نفسها، وهذا ما يجعله مثيرًا للاهتمام كون سامسونج واحدة من كبرى الشركات في صناعة (التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي) Computational Photography.

يُستخدم التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي في الكاميرات الرقمية، خاصةً في الهواتف الذكية عن طريق أتمتة الإعدادات لتحسين قدرات التصوير، حيث يساعد في تحسين وضوح الصور عن طريق تقليل ضبابية الحركة وإضافة عمق محاكي، وتحسين اللون ونطاق الضوء والتباين باستخدام خوارزميات معالجة الصور.

ما هي مواصفات الكاميرا في هاتف Galaxy S23 Ultra؟

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات تدعم التكبير الرقمي بمعدل 100 مرة، وتدعم خاصية الضبط التلقائي للصورة بشكل سريع، وتدعم تقنية Super HDR، وغيرها من الميزات التي سنذكرها في هذا المقال.

إليك مواصفات كاميرا Galaxy S23 Ultra:

العدسة الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، وبزاوية 85 درجة. العدسة الفائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وبزاوية 120 درجة. العدسة المقربة Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات. العدسة المقربة 2 بدقة 10ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/4.9، وتدعم التقريب البصري بمعدل 10 مرات. الكاميرا الأمامية إحادية العدسة؛ بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وزاوية 80 درجة، ويمكنك من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بدقة (4K). تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

إليك أهم الميزات الجديدة في كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra:

1- تحسين تصوير الفيديو:

إذا كانت هناك رسالة أرادت سامسونج إيصالها أثناء حدثها السنوي هذا العام، فهي أن هاتف (Galaxy S23 Ultra) يضم إمكانيات قوية لتصوير مقاطع الفيديو باحترافية عالية جدًا، لذلك عرضت مقاطع من فيلم قصير للمُخرج الهوليودي (ريدلي سكوت) مصورة بالكامل بواسطة كاميرا (جالاكسي إس 23 ألترا).

حسنت سامسونج في هواتف (Galaxy S23) أداء معالجة الصور بأكثر من 20%، لذلك تدعم الهواتف إمكانية تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية لجميع هواتف سلسلة S23، بدلًا من الاقتصار على معدل 24 إطارًا في الثانية في هواتف العام الماضي.

ولكن التصوير بدقة 8K أفضل وأكثر سلاسة في الليل في هاتف (S23 Ultra) بفضل العدسة ذات زاوية الرؤية الواسعة وجودة الصورة المحسنة مقارنة بإصدار العام الماضي.

يدعم الهاتف أيضًا تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية؛ بفضل العدسات ذات الزاوية الواسعة والزاوية الفائقة الاتساع، مع تطبيق تقنية Super HDR لذلك ستحصل على مقاطع فيديو ديناميكية وأكثر حيوية من هاتف (Galaxy S22 Ultra).

كما تُطبق تقنية Super HDR في وضعي Hyperlapse و Portrait، وتتيح تقنية (AI Segmentation) المحسّنة تمثيلًا أكثر دقة للحدود وستسمح لك تأثيرات التمويه بتصوير مقاطع فيديو عمودية بتأثيرات طبيعية اعتمادًا على المسافة.

2- تحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة:



قامت سامسونج بتحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة والليلة في هاتف (Galaxy S23 Ultra). بفضل مستشعر Adaptive Pixel الجديد بدقة 200 ميجابكسل؛ يمكن للكاميرا الرئيسية في الهاتف دمج 16 بكسلًا في بكسل واحد أكبر لتحسين كمية الضوء التي تلتقطها الكاميرا، للحصول على صور أكثر إشراقًا وتفصيلاً في الإضاءة المنخفضة.

كما تُصحح المشاكل المرئية التي تؤثر سلبًا في الصور ذات الإضاءة المنخفضة بالاعتماد على خوارزمية جديدة لمعالجة إشارات الصور، وهي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التفاصيل ودرجة اللون.

وأتاحت مضاعفة زوايا المثبت البصري للصور (OIS) في جميع الاتجاهات لهاتف (Galaxy S23 Ultra) التقاط مقاطع فيديو أفضل في الإضاءة المنخفضة مع ضوضاء أقل؛ وتساعد أيضًا في ضوء النهار في المواقف التي عادةً ما تؤدي إلى التقاط صور غير واضحة، مثل عبور الأرض الوعرة.

كما تقوم بعض خوارزميات معالجة الصور الجديدة بالمعالجة المتعددة الإطارات أثناء ظروف الإضاءة المنخفضة لإزالة الضوضاء من مقاطع الفيديو لحظيًا باستخدام إطارات متعددة.

3- وضع جديد للتصوير الفلكي:

قدمت سامسونج في تطبيق الكاميرا في هاتف (Galaxy S23 Ultra) وضعًا جديدًا يُسمى (Astro Hyperlapse) يتيح لك التقاط لقطات لمجرة درب التبانة وحركات النجوم بدون معدات متخصصة بفضل التحسينات في دقة الكاميرا الرئيسية والمثبت البصري للصور (OIS) بالإضافة إلى معالجة الصور.

يسمح هذا الوضع الجديد للمصورين باستخدام تكبير يصل إلى 300x والتصوير بفاصل زمني لإنشاء مقاطع فيديو رائعة لمسار النجوم.

4- ميزات جديدة في تطبيق Expert RAW:

أطلقت سامسونج في بداية عام 2022 تطبيق (Expert RAW) هو تطبيق كاميرا متقدم يوفر مجموعة مختارة من ميزات التصوير وعناصر التحكم الجديدة الحصرية لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة.

يستهدف (Expert RAW) المصورون أصحاب الخبرة، وهو قائم على التصوير بتنسيق (RAW) مع استكمال نطاق ديناميكي أوسع لمزيد من التفاصيل في المناطق الساطعة والمظلمة من الصورة مما يوفر إمكانيات عالية في التحرير.

ولكن هذا العام ستجد وضع (Expert RAW) مضمنًا في تطبيق الكاميرا الأصلي للهاتف، وسيجعل هذا (S23 Ultra) خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يستمتعون بتحرير لقطات هواتفهم بشكل إبداعي.

وإذا كنت من مستخدمي (Adobe Lightroom) فقد جعلت سامسونج (Lightroom) هو التطبيق الافتراضي لتحرير ملفات Expert RAW.

5- تحسين التسجيل الصوتي في مقاطع الفيديو:

بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنشاء مقاطع فيديو سينمائية غامرة، يمكن استخدام هاتف (Galaxy S23 Ultra) مع سماعات (Galaxy Buds 2 Pro) لتسجيل الصوت بنطاق 360 درجة باستخدام ميكروفونات سماعات الأذن وكذلك تلك الموجودة في الهاتف، مما يتيح لك الاستماع إلى الصوت في الفيديو من الاتجاهات كلها.

تقول سامسونج إن هذه الميزة متاحة في سماعات (Galaxy Buds 2 Pro) عندما يتم إقرانها بهاتف جالاكسي يعمل بنظام أندرويد 12 المستند إلى واجهة المستخدم (One UI 5.0) أو أي إصدار أعلى مع دعم معيار الصوت الجديد (Bluetooth LE Audio) الذي يوفر جودة صوت أفضل بالإضافة إلى تقليل استهلاك طاقة البطارية.

6- أفضل كاميرا أمامية:

تتميز سلسلة هواتف Galaxy S23 بأنها تضم أول كاميرا للصور الذاتية معززة بتقنية Super HDR، حيث يرتفع معدل الإطارات من 30 إطارًا إلى 60 إطارًا في الثانية الواحدة. ويعني ذلك الحصول على صور ومقاطع فيديو مُلتقطة بالكاميرا الأمامية بأفضل جودة.

كما عززت سامسونج الكاميرا الأمامية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لضمان الحصول على أدق التفاصيل وأنقى الألوان في ظروف الإضاءة المنخفضة. وهناك أيضاً خاصية (Depth Mapping) التي تتيح لك التركيز على الصور الشخصية بشكل أسرع، وكذلك صور الأشخاص في وضع Portrait في الإضاءة الخافتة لتصبح واضحة بشكل أفضل بفضل تحليل العمق المدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

أضافت سامسونج أيضًا ميزة (Warm Tone) لتعبر عن لون بشرة دافئ وناعم، بينما تعبر ميزة (Natural Tone) عن لون بشرة صافٍ وثلاثي الأبعاد.