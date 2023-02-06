كيفية إنشاء تصنيفات في Gmail لتنظيم الرسائل الواردة

يساعد إنشاء مجلدات في البريد الالكتروني في تنظيم الرسائل الإلكترونية وتسهيل الوصول إليها. وإذا كنت تستخدم خدمة Gmail فيمكنك إنشاء مجلدات تحت مُسمى (التصنيفات) Labels. والبدء بنقل رسائل البريد الإلكتروني إلى تلك التصنيفات لتنظيمها.

على سبيل المثال: يمكنك وضع جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالعمل لعميل معين في تصنيف واحد، ويمكنك تخزين رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالتخطيط لحدث معين في تصنيف آخر.

إليك كيفية إنشاء تصنيفات في Gmail ونقل الرسائل الإلكترونية إليها لتنظيم صندوق الوارد الخاص بك بشكل أفضل:

1- طريقة إنشاء تصنيفات في Gmail:

يمكن إنشاء التصنيفات في تطبيق Gmail في آيفون وفي إصدار سطح المكتب، لكن لا يمكنك إنشاؤها باستخدام تطبيق Gmail في هواتف أندرويد، ولكن يمكنك استخدام إصدار سطح المكتب لإنشاء التصنيفات، ثم إضافة الرسائل إليها باستخدام التطبيق في أندرويد.

لإنشاء تصنيف في إصدار Gmail الخاص بسطح المكتب اتبع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى موقع Gmail، وسجّل الدخول إلى حسابك.

2- انقر فوق رمز الإعدادات الظاهر في شكل ترس في الجهة اليُمنى العُلوية من الشاشة، ثم انقر فوق خيار (عرض جميع الإعدادات) See all settings.

3- في تبويب (التصنيفات) Labels، مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم (التصنيفات) Labels، وانقر فوق (إنشاء تصنيف جديد) Create new label.

4- أدخل اسم التصنيف الذي تريده، ثم انقر فوق (إنشاء) Create. وإذا كنت تريد أن يضاف التصنيف الجديد ضمن تصنيف موجودة سابقًا، حدد خيار Nest label under الظاهر أسفل اسم التصنيف الجديد، وحدد التصنيف السابق الذي تريد أن ينتقل التصنيف الجديد إليه.

لإنشاء تصنيف في تطبيق Gmail في آيفون أو آيباد؛ اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Gmail في آيفون أو آيباد. سجّل الدخول إلى حسابك. اضغط فوق رمز القائمة الثلاثي الخطوط الظاهر في الجهة اليُسرى العُلوية من الشاشة. مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم (التصنيفات) Labels، ثم انقر فوق خيار (إنشاء جديد) Create new. في القائمة المنبثقة، أدخل اسم التصنيف الذي تريده (بحد أقصى 225 حرفًا)، ثم انقر فوق (تم) Done.

طريقة إضافة رسائل البريد الإلكتروني إلى التصنيفات في Gmail:

بعد إنشاء التصنيفات في Gmail، يمكنك البدء بإضافة رسائل البريد الإلكتروني إلى تلك التصنيفات لتنظيمها باتباع الخطوات التالية:

في إصدار Gmail لسطح المكتب، انقر فوق المربعات المجاورة لرسائل البريد الإلكتروني التي تريد تصنيفها، وانقر فوق رمز التصنيفات الظاهر في الجهة اليُمنى من شريط الأدوات العلوي. وإذا كنت تستخدم تطبيق Gmail، انقر فوق رمز الملف الشخصي الدائري للمرسل لكل رسائل البريد إلكتروني التي تريد تصنيفها، ثم انقر فوق الأيقونة الثلاثية النقاط، وحدد خيار Label في النافذة المنبثقة. في كل من إصدار سطح المكتب والتطبيق، حدد المربعات المقابلة للتصنيفات التي تريد إضافة الرسائل إليها. ثم انقر فوق زر (تطبيق) Apply في إصدار سطح المكتب، وإذا كنت تستخدم تطبيق Gmail انقر فوق علامة الصح الظاهرة في الجهة اليُمنى العُلوية.

بهذه الطريقة ستظهر تلك الرسائل في التصنيف الذي اخترته، وستبقى ظاهرة في صفحة البريد الإلكتروني الرئيسية، وإذا أردت نقلها إلى التصنيف دون أن تظهر في صفحة البريد الرئيسية، فانقر فوق خيار Move بدلًا من خيار Label.

كيفية إضافة الرسائل الإلكترونية إلى التصنيفات تلقائيًا:

يمكنك إضافة مجموعة من رسائل البريد الإلكترونية التي تشترك في عامل معين مثل عنوان المُرسل، أو تاريخ الوصول، إلى تصنيف معين تلقائيًا باتباع الخطوات التالية:

1- افتح Gmail في حاسوبك، وانقر فوق رمز إظهار خيارات البحث الموجود في الجانب الأيمن من شريط البحث.

2- اختر عوامل التصفية. يمكنك التصفية بحسب (المُرسل) From، أو (المُستقبل) To، أو (الموضوع) Subject، أو (التاريخ) Date أو غيرها من العوامل الأخرى التي ستظهر لك.

3- بعد تعيين عوامل التصفية، انقر فوق خيار (إنشاء عامل تصفية) Create Filter.

4- في الصفحة التالية، انقر فوق المربع الظاهر بجوار Apply the label واختر تصنيف من القائمة المنسدلة.

5- انقر فوق زر (إنشاء عامل تصفية) Create Filter.

كيفية تحرير اسم التصنيف أو حذفه:

يمكنك تعديل التصنيفات أو حذفها في Gmail في أي وقت، باستخدام إصدار سطح المكتب أو التطبيق في آيفون.

في إصدار سطح المكتب:

1- انقر فوق رمز الإعدادات الظاهر في شكل ترس في الجهة اليُسرى العلوية من الشاشة، ثم حدد خيار (عرض جميع الإعدادات) See all settings.

2- في علامة التبويب (التصنيفات) Labels، مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم (التصنيفات) Labels.

3- انقر فوق اسم التصنيف لتعديله، وأدخل الاسم الجديد، ثم انقر فوق مفتاح Enter أو Return. أو انقر فوق زر (تحرير) edit الظاهر تحت تبويب (الإجراءات) Actions.

4- لحذف التصنيف، انقر فوق زر (إزالة) remove الظاهر تحت تبويب (الإجراءات) Actions، ثم انقر فوق (حذف) Delete.

في تطبيق Gmail في آيفون: