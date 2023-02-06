تويتر تفتح الوصول المجاني إلى واجهاتها البرمجية وفق شروط

نشر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (إيلون ماسك) تغريدةً تراجع فيها جزئيًا عن قرار الشركة الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي والقاضي بفرض رسوم على الوصول إلى خدمة Twitter API التي تتيح للمطورين عمل برمجيات آلية bots من شأنها تقديم خدمات إضافية لمستخدمي تويتر.

وكانت تويتر قد أعلنت عن إيقاف الوصول المجاني إلى واجهاتها البرمجية بدءًا من التاسع من شهر فبراير الجاري، إذ سيكون على المستفيدين من الخدمة دفع اشتراك شهري تبلغ قيمته حوالي 100 دولار شهريًا وفقًا لماسك.

ويُذكر أن Twitter API هي خدمة موجّهة لمطوّري البرمجيات والباحثين، حيث يمكن للمطوّرين استخدامها لأشياء مثل عمل إضافات للمُتصفح تُعدّل وتُحسّن من تجربة استخدام الموقع، أو إنشاء حسابات آلية “بوتات” Twitter bots تعمل على النشر المؤتمت للتغريدات أو الرد التلقائي عليها. ويعتمد الباحثون الأكاديميون على الخدمة للوصول إلى التغريدات العامّة لتحليلها وإجراء الدراسات عليها.

وقد أثار إعلان تويتر استياء الباحثين والمطورين الذين يعتمدون على الخدمة التي كانت مجانية منذ إطلاقها قبل سنوات، وأعرب العديد من المطورين عن كون القرار سيدفع بهم إلى إيقاف برامجهم التي يستفيد منها مجانًا ملايين المستخدمين.

وقال ماسك في تغريدته الأخيرة إن الوصول المجاني إلى الخدمة أدى إلى إساءة استخدامها من قِبَل الحسابات الآلية التي تستخدمها لنشر الإعلانات المزعجة أو التلاعب بالرأي العام، لكنه أضاف إنه واستجابةً لردود الفعل، فإن الشركة ستمنح وصولًا مجانيًا “خفيفًا” إلى من يستخدمها لتقديم محتوى “جيد” ومجاني، على حد تعبيره. إلا أنه لم يوضح ما هي المعايير التي ستتبعها الشركة لتقدير ما هو المحتوى الجيد.

ويُذكر أن بوتات تويتر هي عبارة عن حسابات ذات ميّزات خاصة، حيث يمكنها التفاعل مع ردود المُستخدم بشكل مفيد. وعادةً ما يتيح البوت لأي مُستخدم كتابة تغريدة يُشير فيها إلى حساب البوت الذي يقوم بتأدية مهمة معينة فور وصول الإشارة، إذ يُمكن للمُستخدم مثلًا طلب تذكيره بالعودة إلى تغريدة معينة لقراءتها بعد مدة معينة، أو طلب تنزيل فيديو، أو التقاط صورة شاشة لأي تغريدة، وغير ذلك من آلاف الخدمات التي تقدّمها البوتات المختلفة. ويعتمد الكثيرون من مستخدمي تويتر على البوتات للاستفادة من الميزات التي تقدمها.

يُذكر أن إيلون ماسك قام ومنذ توليه منصب الإدارة التنفيذية لتويتر باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيض التكاليف وزيادة أرباح الشركة، حيث قام بإطلاق خدمة (تويتر بلو) المدفوعة للحصول على علامة التوثيق وبعض الميزات الحصرية للمشتركين، وفصل عددًا كبيرًا من الموظفين دون سابق إنذار، كما ذكرت تقارير بأن تويتر تعمل على إطلاق خدمة جديدة للدفع الإلكتروني كمصدر دخل جديد للموقع خاصة بعد توقف العديد من المُعلنين عن عرض إعلاناتهم على تويتر.