يُعد محرك بحث جوجل أكبر محرك بحث في الويب عالميًا. لكن قد تحتاج إلى استخدام أدوات أخرى للعثور على المحتوى المناسب بسرعة، عندما لا يستطيع محرّك بحث جوجل ذلك. على سبيل المثال: تقدم بعض أدوات البحث الجديدة طرقًا مختلفة لتحسين عمليات البحث عبر الإنترنت، عن طريق إضافة بعض نتائج البحث من خلال روبوت ChatGPT أو من وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب نتائج بحث جوجل.

إليك 5 أدوات تساعد في تحسين عمليات البحث عبر الإنترنت:

1- إضافة ChatGPT for Search Engines:



أثارت إجابات روبوت ChatGPT الكثير من الإعجاب لدى مستخدميه حول العالم بالرغم من عدم عرض المراجع التي استند إليها لتقديم الإجابات، ووجود احتمالية كبيرة لتقديم معلومات خاطئة. وبدأ المستخدمين بمقارنة نتائج البحث في روبوت ChatGPT مع محركات البحث الشهيرة مثل Google أو Bing أو DuckDuckGo. ونتيجةً لذلك ظهرت إضافة ChatGPT for Search Engines التي تساعد في الحصول على إجابات من كلا الطرفين، بحيث تعرض نتائج للبحث من روبوت ChatGPT بالإضافة إلى النتائج من محرك البحث المفضل لديك.

تتوفر هذه الإضافة لمحركات البحث الشهيرة، مثل: جوجل، و(بينج) Bing، و DuckDuckGo، وبعد تثبيتها في المتصفح، سجّل الدخول إلى حساب OpenAI الخاص بك قبل أن تبدأ. وعند البحث عن أي معلومة ستظهر نتائج من روبوت ChatGPT في مربع موجود في الجهة اليُمنى من صفحة نتائج البحث.

يمكنك استخدام مربع ChatGPT مع محركات البحث لكل عملية بحث للجمل التي تنتهي بعلامة استفهام، أو تشغيله يدويًا عندما تريد ذلك. ويمكنك أيضًا النقر فوق رمز الإضافة لفتح لوحة للبحث في ChatGPT العادي دون زيارة الموقع الرئيسي.

2- موقع Swurl:



في الوقت الحالي يبحث الكثير من الأشخاص عن المعلومات في جوجل بالإضافة إلى وسائل التواصل الإجتماعي واليوتيوب وكذلك منتديات المناقشة مثل Reddit. وعند استخدام موقع Swurl ستظهر نتائج للبحث من تلك المصادر كلها في صفحة واحدة لتسهيل تصفح جميع نتائج البحث معًا

يعرض موقع Swurl نتائج البحث في شكل أعمدة، كل عَمُود مخصص لمصدر معين، بحيث يظهر عَمُود مخصص لنتائج البحث من محرك بحث جوجل، وعامود آخر لنتائج البحث من إنستاجرام، وآخر مخصص لتوتير، وهكذا. ويمكنك إضافة Bing كأحد محركات البحث إلى جانب محرك بحث جوجل، كما يمكنك تعيين Swurl كمحرك البحث الافتراضي الخاص بك.

3- موقع CrowdView:

في بعض الأحيان، نبحث عن معلومات معينة نرغب في معرفتها من أشخاص حقيقيين يتحدثون عنها عبر الإنترنت. لكن مثل هذه النتائج عادة ما تحتل مرتبة أقل بكثير من المواقع الاحترافية في محركات البحث، لذلك من غير المُحتمل أن نجد هذه الصفحات في محرك بحث عادي. يحل موقع CrowdView هذا الأمر من خلال عرض نتائج بحث من منتديات ومواقع مناقشة محددة.

عند استخدامه ستظهر لك نتائج بحث من المنتديات العامة الشهيرة مثل: Reddit، و Stack Exchange، و Hacker News وMetafilter. ويمكنك تصفية النتائج بسرعة عن طريق النقر فوق أي من الفئات التي ستظهر فوق نتائج البحث.

4- موقع Feedle:

يعمل موقع Feedle على فهرسة مواقع الويب والمدونات الصوتية الشهيرة من خلال خلاصات RSS الخاصة بهم. وعند البحث عن موضوع معين ينتج فقط خلاصات RSS الخاصة بالموضوع حسب التاريخ من أحدث حتى الأقدم.

يمكنك إضافة موضوع معين إلى موجز RSS المفضل لديك. وعندما تطرح أي من المدونات أو المدونات الصوتية في دليل Feedle محتوى جديد يطابق الكلمات التي تبحث عنها، فسيظهر في موجز RSS الخاص بك. وهذا يوفر عليك متاعب البحث عن نفس الكلمات بانتظام، ولن تشاهد محتوى غير متصل بما تبحث عنه.

5- موقع Yep:



Yep هو محرك بحث جديد من إنتاج شركة (Ahrefs) الرائدة في مجال (تحسين محركات البحث) SEO منذ عام 2010. ووفقًا لموقع Search Engine Land، فإن موقع Yep لا يجمع أي معلومات شخصية مثل: الموقع الجغرافي، والاسم، والعمر، والجنس بشكل افتراضي. ولا يُخزّن سجل البحث الخاص بالمستخدمين. ويزحف محرك Yep عبر ثمانية مليارات صفحة ويب يوميًا وهو ثاني أكبر عدد بعد محرك البحث جوجل.

ويُعرف (الزحف) Crawling بأنه هو عملية البحث عن صفحات ويب جديدة أو معدَّلة، حيث يكتشف جوجل عناوين URL باتباع الروابط، وقراءة خرائط الموقع، وغير ذلك من الوسائل العديدة الأخرى.

يبدو شكل محرك البحث Yep أشبه بصفحات بحث جوجل البسيطة في الماضي. وعند البحث عن موضوع معين ستحصل على 10 روابط لكل صفحة، وعلامات تبويب للأخبار والبحث عن الصور، ومعاينة مقتطفات من ويكيبيديا حيثما ينطبق ذلك.