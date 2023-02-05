7 طرق لإصلاح مشكلة عدم اتصال سماعات آبل AirPods

تعد تشكيلة سماعات الأذن اللاسلكية AirPods من آبل مثالية لتجربة الاستماع اللاسلكي خاصةً مع آيفون وآيباد وحواسيب ماك. وإلى جانب توفير الصوت الواضح والنقي، فإن إحدى أفضل ميزات AirPods هي الاتصال السريع بأجهزة آبل المختلفة. ولكن كما هو الحال مع أي أجهزة إلكترونية، قد تواجه هذه السماعات بعض المشكلات التي تسبب فشل اتصالها مع الأجهزة.

فإذا كنت تواجه مشكلة عدم اتصال سماعات AirPods بأحد أجهزة آبل الخاصة بك، جرّب الطرق التالية لإصلاح المشكلة:

1- اشحن سماعات AirPods:

أبسط ما يمكنك تجربته عند فشل توصيل سماعات AirPods بأحد أجهزة آبل، هو إعادة شحنها. ضع سماعات AirPods مرة أخرى في علبة الشحن واشحنها عبر كابل Lightning أو شاحن لاسلكي أو شاحن MagSafe. انتظر حتى يتحول الضوء الموجود في العلبة إلى اللون الأخضر، وهذا يعني أن AirPods والعلبة الخاصة بها شُحنت بالكامل.

2- حدّث نظام التشغيل:

من الطرق الأخرى التي تجب تجربتها بها أثناء تشخيص أي مشكلات في AirPods، مثل مشكلة عدم الاتصال، هي تحديث نظام التشغيل iOS أو iPadOS.

يمكنك القيام بذلك بالانتقال إلى (الإعدادات) Settings، ثم (عام) General، ثم اختر (تحديث البرنامج) Software Update في آيفون أو آيباد. إذا كان النظام بحاجة إلى تحديث، فاتبع التعليمات التي ستظهر في الشاشة لإكمال العملية.

3- أعد تشغيل البلوتوث:

تحدث أحيانا مشكلات في اتصالات البلوتوث، وللتأكد من أن ذلك هو السبب في عدم اتصال AirPods أعد تشغيل البلوتوث. هناك طرق متعددة للقيام بذلك، وأسهل طريقة هي التوجه إلى مركز التحكم في آيفون والضغط فوق رمز البلوتوث لإيقافه، ثم الضغط فوقه مرة أخرى لتشغيله.

هناك طريقة أخرى لإعادة تشغيل البلوتوث، وهي بالانتقال إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختيار (البلوتوث) Bluetooth. ويمكن أيضًا استخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri لطلب إعادة تشغيل البلوتوث.

4- أعد تشغيل الجهاز:

يمكن أن يساعد إعادة تشغيل آيفون أو آيباد إلى حل بعض المشكلات البسيطة منها عدم اتصال AirPods. هناك عدة طرق للقيام بذلك اعتمادًا على طراز آيفون وآيباد، بالنسبة لهواتف آيفون الحديثة: اضغط فوق زر رفع الصوت متبوعًا مباشرة بزر خفض الصوت، ثم اضغط فوق الزر الجانبي. اسحب الزر الظاهر في الشاشة لإغلاق آيفون، وبعد ذلك اضغط فوق الزر الجانبي مرة أخرى لإعادة تشغيله.

يمكنك اتباع الخطوات نفسها في أجهزة آيباد الحديثة التي تأتي بدون زر الصفحة الرئيسية. وبعد إعادة تشغيل آيفون أو آيباد، جرّب توصيل سماعات AirPods مرة أخرى.

5- نظّف سماعات AirPods:

يمكن أن تتراكم الأوساخ على سماعات AirPods وحتى علبة الشحن بسبب الاستخدام اليومي. فإذا كنت تواجه مشكلات في توصيل سماعات الأذن اللاسلكية بجهازك، فقد تحتاج إلى تنظيفها، بالإضافة إلى تنظيف علبة الشحن لأن تراكم كمية صغيرة من الأوساخ يمكن أن تسبب مشاكل في الشحن.

يمكنك تنظيف سماعات الأذن وعلبة الشحن باستخدام قطعة قماش ناعمة، ويمكن أن تكون مبللة، لكن تأكد من عدم دخول أي سائل في منفذ الشحن الخاص بالعلبة أو أي فتحات في AirPods. وبعد الانتهاء من تنظيف السماعات وعلبة الشحن، حاول الاتصال مرة أخرى.

6- جرّب استخدام سماعة واحدة فقط:

يمكن لكل سماعة من سماعات AirPods العمل بشكل مستقل عن سماعة الأذن الأخرى. ولمعرفة كون المشكلة تقتصر على سماعة واحدة، جرّب توصيل واحدة تلو الأخرى بجهازك. وإذا اتصلت إحداهما ولم تتصل الأخرى، فستكون المشكلة في سماعة واحدة فقط.

7- جرّب توصيل AirPods بأحد أجهزة آبل الأخرى:

هناك دائمًا احتمال أن تعمل سماعات AirPods بشكل جيد، ولكن الجهاز الذي تحاول الاتصال به يواجه مشكلة معينة. ولاستبعاد هذا الاحتمال، جرّب توصيل السماعات مع جهاز آخر من أجهزة آبل سواء كان آيفون أو آيباد أو حاسوب ماك أو حتى Apple Watch، وإذا نجح الاتصال، فستعرف أن المشكلة تتعلق بجهازك الذي تستخدمه عادةً مع السماعات، وليس بسماعات AirPods نفسها.