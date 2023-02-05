مقارنة بين هواتف Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 Ultra

أعلنت شركة سامسونج يوم الخميس الماضي عن الهواتف الجديدة في سلسلة (جالاكسي إس) الرائدة، وهي: Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus، و Galaxy S23 Ultra، التي تتميز هذا العام بتصميم جديد وإمكانيات قوية للكاميرا الخلفية، إلى جانب أنها تعمل بمعالج فريد من كوالكوم، مصمم خصوصًا لهذه الهواتف.

تعمل الهواتف الثلاثة بالمعالج نفسه وهو (Snapdragon 8 Gen 2) وهو إصدار مطور من المعالج نفسه الذي كشفت عنه كوالكوم العام الماضي، وسيكون هو المعالج الوحيد الذي تعمل به كافة إصدارات سلسلة (Galaxy S23) الجديدة عالميًا، بالتالي لن يكون هناك إصدارات تعمل بمعالج سامسونج الخاص (Exynos).

وتتشابه الهواتف الثلاثة في التصميم، حيث تأتي الهواتف بتصميم من الزجاج مع إطار من الألومنيوم يحيط بالهيكل ويحمل اسم (Armor Aluminum)، ولكن يختلف هاتف (Galaxy S23 Ultra) بأنه يأتي بحافات مربعة قليلًا. وكذلك تضم الهواتف الكاميرا الأمامية نفسها بدقة 12 ميجابكسل وتدعم تقنية (Super HDR)، وخاصية الضبط التلقائي للصورة بشكل سريع.

كما تتشابه هواتف سلسلة (Galaxy S23) الثلاثة في تقنيات الشاشة، إذ تضم شاشات من نوع (Dynamic AMOLED 2X) لديها معدل التحديث التكيفي نفسه الذي يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم إصدارًا مطورًا من تقنية تعزيز الرؤية (Vision Booster) هي تقنية تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتحسين الرؤية في مواجهة الإضاءة القوية في الظروف الخارجية.

حيث تعمل خوارزميات تقنية تعزيز الرؤية (Vision Booster) على تحليل بيانات الرسم البياني لجميع المحتويات التي تظهر في شاشة الهاتف، وتفحص قيمة كل بكسل، ثم تقوم برسم خرائط درجات الألوان لضبط العرض، مما يجعل المناطق المظلمة أكثر سطوعًا والألوان أكثر ثراءً، ويزيد من تباين الألوان إلى أقصى حد للحصول على صورة أكثر وضوحًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

بالإضافة إلى ذلك؛ تدعم الهواتف الثلاثة تقنية (UWB) التي تساعد في تشغيل ميزات، مثل: استخدام مفاتيح السيارة الرقمية وتتبع العناصر المفقودة، وهي عبارة عن بروتوكول اتصال لاسلكي قصير المدى يعمل من خلال موجات الراديو، وتستخدم للتتبع وتساعد الأجهزة في العثور على الأجهزة الأخرى بدقة أكبر عندما تكون على مقربة منها اعتمادًا على موجات الراديو

سنستعرض اليوم المواصفات الكاملة لهواتف سامسونج Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus، و Galaxy S23 Ultra، وأهم الفروق بينها:

1- هاتف Galaxy S23:

هاتف (Galaxy S23) هو الهاتف الأصغر بين الثلاثة، ويزن 168 جرامًا، يأتي بتصميم الجيل السابق نفسه مع بعض التحسينات أبرزها في الجهة الخلفية حيث تخلت سامسونج عن الغطاء المتصل بإطار الهاتف الموجود على الكاميرات الخلفية وأصبحت الكاميرات الثلاثة موجودة في دوائر منفصلة بارزة قليلًا بحيث يكون تصميم الهيكل أكثر بساطة وأناقة على غرار (جالاكسي إس23 ألترا) الهاتف الأكبر في السلسلة.

ويأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.1 بوصات من نوع (Dynamic AMOLED 2X) وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 422 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم تقنية (+HDR10).

كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات، والتقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل 30 مرة.

في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وزاوية 80 درجة، ويمكنك من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بدقة (4K).

يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X؛ بسعة 8 جيجابايت، وثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 128، أو 256 أو 512 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 الخاصة بسامسونج، ويأتي ببطارية سعتها 3900 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

سيتوفّر هاتف بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي، بالإضافة إلى لونين متاحين حصريًا في موقع سامسونج، وهما: الجرافيتي، والأخضر المائل للذهبي (lime).

يمكنك حجز الهاتف ابتداءً من الآن عبر موقع سامسونج الرسمي؛ بسعر يبدأ من 799 دولارًا، ولكن سيتعين عليك الانتظار حتى 17 فبراير لحين طرح الهاتف في الأسواق.

2- هاتف Galaxy S23 Plus:

يشترك هاتف (جالاكسي إس 21 بلس) مع هاتف (جالاكسي إس 21) في التصميم، والألوان، والكاميرا الخلفية، والأمامية، وذاكرة الوصول العشوائي، ونوع الشاشة، ودقتها.

ولكن الاختلاف في أنه يضم شاشة أكبر بمقاس 6.6 بوصات، ويتوفر بخيارين من سعة التخزين الداخلية فقط، وهما: 256، أو 512 جيجابايت.

كما يأتي ببطارية أكبر سعتها 4700 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

3- هاتف Galaxy S23 Ultra:

يعد هاتف (Galaxy S23 Ultra) هو الهاتف الأكبر والأكثر تكلفة في السلسلة، حيث يأتي مع أكبر شاشة بمقاس 6.8 بوصات، وأكبر بطارية بسعة 5000 ميلّي أمبير/الساعة، وأفضل كاميرا مع عدسة أساسية بدقة 200 ميجابكسل.

وتتيح الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع دعم تقنية Super HDR، وذلك لكل من الكاميرتين الأمامية والخلفية. إضافةً إلى ذلك تستطيع الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية بزاوية عريضة.

يأتي هاتف (جالاكسي إس23 ألترا) بالتصميم نفسه للإصدار السابق (جالاكسي إس22 ألترا) وهو التصميم المستوحى من سلسلة (جالاكسي نوت) التي أوقفتها الشركة عام 2020، والمعروفة بوجود بحافات مربعة تقريبًا، بالإضافة إلى استمرار وجود فتحة مخصصة للاحتفاظ بالقلم الذكي S Pen.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 10ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. والرابعة: عدسة مقربة (periscope telephoto) بدقة 10ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/4.9. وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) المزدوج بمعدل 3 مرات و 10 مرات، والتقريب الرقمي Digital) Zoom) بمعدل 100 مرة.

يتوفر هاتف (Galaxy S23 Ultra) بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 256، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

سيتوفّر بأربعة ألوان، وهي: الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والأبيض، بالإضافة إلى أربعة ألوان أخرى ستكون متاحة حصريًا في موقع سامسونج، وهي: الجرافيتي، والأحمر، والأزرق السماوي، والأخضر المائل للذهبي (lime).

يمكنك حجز الهاتف ابتداءً من الآن عبر موقع سامسونج الرسمي؛ بسعر يبدأ من 1199 دولارًا، ولكن سيتعين عليك الانتظار حتى 17 فبراير لحين طرح الهاتف في الأسواق.

إليك مقارنة شاملة بين هواتف Galaxy S23 الثلاثة الجديدة من سامسونج: