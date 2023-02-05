كيف تساعد التقنيات الحديثة في التحكم في مرض السكري؟

تُعد أفضل الطرق للتحكم في مرض السكري هو الجمع بين النظام الغذائي الصحي، وممارسة التمارين الرياضية وتناول الأدوية المناسبة. في الوقت نفسه، يمكن أن تساعد العديد من التقنيات الحديثة في مراقبة نسبة السكر في الدم وتخطيط وجبات الطعام المناسبة لمرضى السكري، وتزويد جسم المريض بالأنسولين. وفيما يلي سنوضح 5 تقنيات حديثة تساعد في التحكم في مرض السكري:

1- أقلام الأنسولين الذكية:

قلم الأنسولين الذكي هو جهاز محمول يُستخدم لتوصيل الأنسولين إلى مرضى السكري. تضم هذه الأقلام شريحة كمبيوتر صغيرة وجهاز استشعار يمكنه تتبع ومراقبة جرعة الأنسولين وتوقيت الحقن.

تساعد أقلام الأنسولين الذكية في مراقبة مستويات السكر في الدم والتحكم فيها بشكل أفضل، ويمكن أن يساعد ذلك في منع حدوث مضاعفات مثل (انخفاض نسبة السكر في الدم) Hypoglycemia، و(ارتفاع نسبة السكر في الدم) Hyperglycemia.

أحد الأمثلة على أقلام الأنسولين الذكية هو Medtronic InPen القابل لإعادة الاستخدام والذي يتضمن تقنية الاتصال بالبلوتوث مما يسمح له بالاتصال مع تطبيق خاص به.

من خلال التطبيق، يمكن لمريض السكري مراقبة جرعات الأنسولين، كما يوفر التطبيق تذكيرًا بوقت الجرعة، ويحتوي على أداة لحساب الكربوهيدرات، ويتضمن سجلًا رقميًا يمكن للمريض مشاركته مع مقدم الرعاية الصحية الخاص به.

لا يحتاج قلم InPen إلى الشحن قبل البدء باستخدامه، ويجب أن تستمر بطاريته لمدة عام واحد من وقت إقرانه بالهاتف الذكي، وفقًا لصفحة دعم Medtronic.

تتميز بعض أقلام الأنسولين الذكية الأخرى التي أصدرتها شركة Medtronic بوجود شاشة LCD صغيرة تعرض معلومات مثل جرعة الأنسولين والوقت الذي مضى على آخر حقنة ومستوى البطارية.

2- أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM):

أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز (Continuous Glucose Monitoring) هي أجهزة طبية تُستخدم لمراقبة مستويات سكر الدم (الجلوكوز) وتتبعها باستمرار. يتكون نظام GCM من مستشعر صغير يُوضع تحت الجلد مباشرة، عادةً في البطن، وجهاز إرسال يرسل بيانات عن مستويات سكر الدم إلى تطبيق خاص أو جهاز عرض.

ومن الأمثلة على أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز نظام Dexcom G6 الذي يقيس مستويات الجلوكوز في السائل المحيط بالخلايا تحت الجلد ويرسل البيانات إلى التطبيق المصاحب له.

يمكن أن تنبه أنظمة المراقبة المستمرة لسكر الدم مثل Dexcom G6 مريض السكري عندما تكون مستويات سكر الدم لديه مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، ويمكن أيضًا ضبط إصدار التنبيهات عند الوصول إلى قيم محددة لمستوى الجلوكوز. ومن خلال ميزة التنبيه المدمجة، يمكن لهذه الأجهزة تذكير المريض بالوقت اللازم لاتخاذ إجراء لإعادة مستوى السكر في الدم إلى النطاق الآمن، مما يقلل من احتمالية تعرضه لآثار نقص السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد البيانات المخزنة في تطبيقات المراقبة المستمرة لسكر الدم في تحديد أنماط التغير في مستويات الجلوكوز لدى المريض، والتي يمكن استخدامها لتعديل خطة العلاج.

3- مضخات الأنسولين الذكية:

مضخة الأنسولين (Insulin Pump) هي جهاز طبي صغير يوضع على جسم مريض السكري، عادةً على الخصر أو أعلى الذراع. تحتوي المضخة على الأنسولين وجهاز حاسوب صغير يتحكم في توصيل الأنسولين إلى جسم المريض من خلال أنبوب صغير يوضع تحت جلد المريض.

من الأمثلة على مضخات الأنسولين هي مضخة Omnipod، التي توفر لمريض السكري جرعة ثابتة ومنخفضة من الأنسولين على مدار اليوم. يساعد ذلك في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم بين الوجبات وخلال فترة النوم.

يمكن لمضخات الأنسولين أيضًا توصيل كمية أكبر ومحددة من الأنسولين في أوقات تناول وجبات الطعام، مما يساعد في خفض مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

بعض مضخات الأنسولين يمكنها حساب كمية الأنسولين الموجودة في جسم المريض وتعديل جرعات الأنسولين وفقًا لذلك لتجنب تكدس الأنسولين في جسمه.

4- تطبيقات الهاتف:

تتوفر العديد من تطبيقات الهاتف لتتبع مستويات السكر في الدم وجرعات الأنسولين والتمارين الرياضية وعوامل مهمة أخرى تؤثر في إدارة مرض السكري. يمكن أن تزود بعض التطبيقات المرضى بتوصيات مخصصة لإدارة مرض السكري بناءً على احتياجاتهم الخاصة.

على سبيل المثال: يتيح تطبيق mySugr تسجيل الأدوية والوجبات والبيانات الأخرى المتعلقة بمرض السكري. وكل ما على مريض السكري فعله هو إضافة البيانات في كل مرة يمارس فيها أن نشاط متعلق بمرض السكري، مثل فحص مستوى السكر في الدم. ويتيح هذا التطبيق أيضًا ضبط تنبيهات لتذكير المريض بفحص نسبة السكر في الدم.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- الخدمات الرقمية لتخطيط الوجبات:

هناك العديد من الخدمات الرقمية المخصصة في تقديم أفكار لطهي وجبات مناسبة لمرضى السكري، والتي يمكن أن تؤدي إلى استهلاك كمية أقل من الكربوهيدرات، مما يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل أفضل لدى مرض السكري.

على سبيل المثال: Diabetic Foodie هو موقع إلكتروني يركز في تقديم نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات والصوديوم. يحتوي الموقع على قسمين رئيسيين، هما: (وصفات) Recipes، و(أنظمة غذائية خاصة) Special Diets.

في قسم الوصفات ستجد العديد من الوصفات منخفضة الكربوهيدرات والصوديوم، أما في قسم الأنظمة الغذائية الخاصة، ستجد وصفات نباتية وخالية من الغلوتين.