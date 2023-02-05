كل ما تود معرفته عن سماعات آبل AirPods 3

تضيف آبل في كل إصدار من سماعات الأذن اللاسلكية AirPods المزيد من الميزات لمنح المستخدمين أفضل تجربة استماع، والتمتع بصوت واضح وخالٍ من التشويش. وفي إصدار الجيل الثالث من سماعات آيربودز الذي يحمل اسم (AirPods 3) حسّنت آبل الصوت في مكالمات FaceTime مع ميزة الصوت المكاني، بالإضافة إلى العديد من الميزات. وفيما يلي سنوضح تلك الميزات والمزيد مما ترغب في معرفته عن AirPods 3:

التصميم:

صممت آبل AirPods 3 بشكل مشابه لطراز AirPods Pro ولكن مع سيقان أقصر مدمج بها مستشعر للتحكم في تشغيل الوسائط من خلال استشعار قوة الضغط، وقد جعل التصميم الجديد السماعات أخف وزنًا.

تأتي السماعات بمقاس واحد ولا توجد أطراف أذن من السيليكون عكس سماعات (AirPods Pro)، كما أن العلبة أصغر من علبة AirPods Pro.

تتميز سماعات AirPods وعلبة الشحن Lightning وعلبة الشحن MagSafe بأنها مقاومة للعرق والماء وفقًا لمعيار IPX4، لذلك فهي قادرة على تحمل التعرّض للأمطار الخفيفة، والعرق الناتج عن التمارين الرياضية المكثفة.

الميزات:

تحتوي سماعات AirPods 3 على ميكروفون داخلي مغطى بفتحات صوت شبكية خاصة تخفف من التشويش الناتج عن حركة الهواء أثناء مكالماتك الهاتفية، بحيث يبقى صوتك مسموعًا بكل وضوح. بالإضافة إلى محرك ديناميكي مزوّد بمضخم صوت ذي تصميم خاص من آبل لتوفير صوت قوي وعالي الجودة.

يساعد استخدام هذه السماعات في إجراءات مكالمات صوتية ومكالمات فيديو عبر تطبيق FaceTime بجودة HD مع ترميز (AAC-ELD) جديد للكلام.

وبفضل دعم ميزة الصوت المكاني المخصص، وميزة Dolby Atmos وميزة (تتبع الرأس) head-tracking ستشعر وكأنك في الغرفة نفسها مع الأشخاص في مكالمة FaceTime، وستشعر بالصوت يحيط بك من الاتجاهات كلها.

يمنحك مستشعر الضغط قدرة كبرى على التحكم في ما تريد سماعه. ويمكنك الضغط عليه لتشغيل المقاطع الصوتية وإيقافها بشكل مؤقت وتخطيها، أو للرد على المكالمات وإنهائها.

عمر البطارية والشحن:

يمكنك الحصول على ساعة إضافية من عمر البطارية مع AirPods 3 مقارنةً بالجيل الثاني. إذ يمكنك استخدامها لمدة تصل إلى 6 ساعات للاستماع إلى المقاطع الصوتية، وما يصل إلى 4 ساعات من الاستخدام للمكالمات. وعند شحن السماعات لمدة خمس دقائق فقط يمكنك استخدامها لمدة تصل إلى ساعة.

تمنح كل من علبة شحن Lightning وعلبة شحن MagSafe سماعات AirPods مدة استماع إجمالية تصل إلى 30 ساعة. وتتميز علبة شحن MagSafe في توافقها مع شاحن MagSafe والشواحن اللاسلكية الأخرى.

إمكانية التتبع باستخدام Find My:

يمكنك تتبّع مكان AirPods عبر تطبيق Find My، فهو يتيح لك أن ترى مدى قربها منك من خلال (عرض القرب) proximity view أو الحصول على تنبيهات عندما تصبح السماعات خارج نطاق البلوتوث. ويمكنك أيضاً تحديد موقعها من خلال صوت يصدر منها.

ميزة إلغاء الضجيج الفعّال ANC:

بالرغم من إضافة العديد من الميزات إلى طراز AirPods الجيل الثالث فإن هذه السماعات ما زالت تفتقر إلى ميزة إلغاء الضجيج الفعّال Active Noise Cancellation، إذ تحتفظ آبل بهذه الميزة في طراز AirPods Pro وطراز AirPods Max

السعر:

يبلغ سعر سماعات AirPods الجيل الثالث 169 دولارًا مع علبة الشحن Lightning، و 179 دولارًا مع علبة الشحن اللاسلكي MagSafe.