بصيرة تعرض أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية في مؤتمر LEAP العالمي

أعلنت بصيرة، الشركة السعودية الرائدة في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية، اليوم مشاركتها في المؤتمر التقني العالمي “ليب 2023” LEAP، الذي تُقام فعالياته في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 فبراير الجاري.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال المهندس عبدالعزيز المالكي الرئيس التنفيذي لشركة بصيرة: “شهدت المملكة العربية السعودية خلال العام المنصرم تحقيق تقدم هائل في مجالات التحول الرقمي؛ وتأتي مشاركتنا في المؤتمر التقني العالمي ليب 2023 LEAP لتؤكد التزامنا بالمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين القطاعين العام والخاص من دفع عجلة التحول الرقمي عبر ابتكاراتنا وخدماتنا وحلولنا في مجالات البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الروبوتية RPA”.

وأضاف: “يسرنا في بصيرة أن نسلط الضوء على خدماتنا وحلولنا المتطورة من خلال مشاركتنا في فعاليات المؤتمر، ومنها: خدمات البيانات، وأتمتة العمليات الروبوتية RPA، والذكاء الاصطناعي، التي نقدمها بالشراكة مع كبرى الشركات الرائدة عالميا لجلب التقنية وتوطينها ووضعها في خدمة عملائنا من شتى القطاعات الحكومية والخاصة”.

البيانات

تقدم بصيرة خدمات متقدمة في قطاع البيانات، ومنها: نقل وتخزين البيانات وإدارتها والتحليلات المتقدمة وعرضها على لوحات التحكم وقمرات القيادة وإصدار التقارير التشغيلية والتنفيذية. وقد ساهمت هذه الخدمات المتطورة في تحسين كفاءة الخدمات لدى عملاء بصيرة؛ من خلال تمكين العميل من مراقبة الاستخدام بشفافية ووضوح وسرعة فائقة بناءً على المعطيات المستخرجة من قواعد البيانات المنظمة.

أتمتة العمليات الروبوتية RPA

قدمت بصيرة لعملائها الذين يواجهون تحديات في عمليات تكرار الأعمال الرقمية وصعوبة في إدارة وتنفيذ العمليات الحسابية الطويلة والمعقدة بالطريقة اليدوية حلولاً تلغي هوامش الأخطاء البشرية؛ لتمكنهم من الاستفادة من الكوادر البشرية في مبادرات ذات أهمية أعلى تحقق النمو اللازم للأعمال. وقدمت بصيرة أيضاً حلولاً تساعد عملائها وشركائها في تحسين كفاءة التوفير والادخار، كما قدمت حلولاً أخرى ساهمت في تحسين أمن بيانات عملائها لتعزز الإنتاجية في جميع المجالات.

الذكاء الاصطناعي

تستمر بصيرة في تقديم الحلول التقنية المبتكرة؛ إذ قدمت بالتعاون مع أرامكو السعودية حلولاً لتحسين عمليات الموارد البشرية و صناعة التقارير التنبؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي، هذا بالإضافة إلى خدمات الدردشة الذكية باللغة العربية (Intelligent Arabic Bots) بمختلف تقنيات معالجة اللغات ومعرفة النص والصوت وتحليل وفهم المشاعر والبيانات.

تجدر الإشارة إلى أن بصيرة تستعرض منتجاتها وحلولها المبتكرة خلال المؤتمر التقني العالمي “ليب 2023” في القاعة رقم H3 في الجناح رقم C30.

نرى المستقبـل من عدســـة البيانــات

نــــأتمــت البيئــــة مـــن حــولك تعلم أكثر عن أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنيات أتمتة العمليات الروبوتية بصيرة تصنع الأثر في @LEAPandInnovate #LEAP23 pic.twitter.com/zGfeWG8Dwk — BASSERAH (@basserahit) February 4, 2023