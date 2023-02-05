الآن .. توثيق حساب تويتر متاح رسميًا في السعودية للجميع

بدأت شركة تويتر يوم الجمعة الماضي بإطلاق خدمة توثيق الحسابات (تويتر بلو) Twitter Blue مقابل اشتراك شهري في 6 بلدان جديدة، من بينها المملكة العربية السعودية، والآن أصبحت متاحة للجميع.

سيحصل المشتركون في خدمة (Twitter Blue) الذين يمتلكون رقم هاتف مُوثقًا على شارة التوثيق الزرقاء فور اعتماد حساباتهم، كما يتيح لهم هذا الاشتراك الوصول إلى بعض الميزات الحصرية.

تنقسم علامة التوثيق في حسابات تويتر إلى 3 فئات، وهي:

علامة التوثيق الذهبية للشركات والمؤسسات التجارية.

علامة التوثيق الرمادية للحسابات الحكومية.

علامة التوثيق الزرقاء للأفراد.

ما هي الميزات التي تقدمها خدمة Twitter Blue الآن:



عرض التغريدات في صدارة الردود والإشارات ونتائج البحث.

مشاهدة نصف الإعلانات التي تعرضها المنصة.

الوصول إلى الميزات الجديدة التي تختبرها تويتر باكرًا.

نشر مقاطع فيديو أطول، حيث يمكنك تحميل مقاطع فيديو يصل طولها إلى 60 دقيقة بدقة 1080 بكسلًا وبحجم أقصى 2 جيجابايت.

الأولوية في الردود والإشارات والبحث لتقليل الرسائل غير المرغوب فيها.

تصنيفات ذات أولوية في المحادثات.

تحرير التغريدات؛ تمنحك هذه الميزة مهلة زمنية 30 دقيقة لإجراء عدد محدود من التغييرات في التغريدات المنشورة، حيث يمكنك استخدامها لإجراء تحديثات أو الإشارة إلى شخص ما أو إعادة ترتيب الوسائط التي أرفقتها. ينطبق تحرير التغريدات حاليًا على التغريدات الأصلية و(التغريدات المقتبسة) Quote Tweets فقط.

ملاحظة: ستتوفّر ميزات خدة (Twitter Blue) جميعها على الفور بمجرد الاشتراك، باستثناء علامة الاختيار الزرقاء، التي ستظهر في الحسابات الشخصية المؤهلة بعد المراجعة لضمان استيفاء الحسابات المشتركة لجميع المعايير.

كم يُكلف الاشتراك في الخدمة؟

يمكنك الاشتراك في الخدمة شهريًا أو سنويًا حسب رغبتك، تصل قيمة الاشتراك الشهري إلى 30 ريالًا سعوديًا، ويمكنك أيضًا الاشتراك سنويًا مع خصم 12% أي بسعر 315 بدلًا من 360 ريالًا سعوديًا.

كيفية الاشتراك في خدمة Twitter Blue:

انتقل إلى حسابك في تويتر من خلال أي متصفح.

اضغط على خيار (Twitter Blue) الذي يظهر في الشريط الجانبي في الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على زر (اشتراك).

ستُطالب بتوثيق رقم هاتفك، إذا لم تكن قد وثّقته بالفعل، إذا كنت وثقته من قبل ستنتقل إلى صفحة الدفع، أدخل بياناتك ثم اضغط على خيار (اشتراك) Subscribe.

بعد الاشتراك في خدمة (Twitter Blue) ستتمكن من إدارة اشتراكك وتخصيص ميزات الخدمة من صفحة العضوية، وللوصول إلى إعدادات الخدمة يمكنك اتباع الخطوات التالية: