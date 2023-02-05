تقرير: آبل تُخطط لطرح “آيفون آلترا” بأعلى المواصفات

تعتزم شركة آبل إضافة هاتف جديد إلى هواتف آيفون العام القادم قد يحمل إسم “آيفون آلترا” Ultra عند طرح هواتفها القادمة من سلسلة “آيفون 15″، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة بلومبيرغ الأمريكية.

وأوضح التقرير أن ما تخطط له الشركة لن يكون مُجرد تبديلٍ لاسم هاتفها الأقوى (برو ماكس) Pro Max إلى (آلترا)، بل سيكون خطًا جديدًا من هواتف آبل يتمتّع بأعلى الميزات التقنية التي سيقدمها الهاتف لمُستخدميه.

ورغم أن آبل لم تؤكد هذا الخبر، إلا أن المدير التنفيذي للشركة (تيم كوك) قد ألمح -وفقًا للتقرير- إلى ذلك خلال اجتماعٍ له مع المستثمرين في الشركة، حيث قال إن المستهلكين مستعدون لدفع المزيد من أجل الحصول على أفضل هاتف آيفون يمكنهم الحصول عليه. وذكر أن هواتف آيفون أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة مستخدمي الهاتف الذين يعتمدون عليه للدفع الإلكتروني والتحكم بأجهزة المنزل الذكي وإدارة حياتهم الصحّية وتخزين بياناتهم المصرفية.

وتُخطط آبل للقيام بالمزيد من تمييز هواتف آيفون 15 المختلفة من حيث المواد المُستخدمة في التصنيع ومواصفات المعالج والكاميرا. وبحسب التقرير فإن من ضمن الميزات المتوقّعة تزويد هاتف (برو ماكس) بعدسة مُكبّرة تمنح الهاتف ميزة التكبير البصري.

ومن غير الواضح ما الذي سيميز هاتف “آيفون آلترا” عن هاتف “برو ماكس” الذي يُعد حاليًا الأقوى في السلسلة، لكن من المحتمل أن يقدم كاميرا أفضل ومعالجًا أسرع ومن الوارد أن يحمل شاشة أكبر.

ويُذكر أن هذه لن تكون المرة الأولى التي تستخدم فيها آبل الاسم “آلترا” في أحد منتجاتها، حيث طرحت بالفعل العام الماضي ساعة Apple Watch Ultra ومعالجها الأقوى في فئته M1 Ultra.

ولا تتوفر حاليًا أية معلومات حول السعر المتوقع لهاتف “آيفون آلترا” لدى طرحه، لكن بالنظر إلى سعر هاتف “برو ماكس” الذي يبلغ 1099 دولار أمريكي، فمن المتوقع أن يزيد سعر هاتف “آيفون آلترا” عن ذلك بحوالي 100 دولار لو حافظت آبل على نفس استراتيجية زيادة الأسعار بين هواتفها وهو فارق زيادة السعر بين كل فئة من فئات هواتف آيفون. على سبيل المثال يُباع هاتف “آيفون 14″ بسعر 799 دولار، و”آيفون 14 بلس” بـ 899 دولار، “آيفون 14 برو” بـ 999 دولار، و “آيفون برو ماكس” بـ 1099 دولار.