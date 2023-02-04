تيك توك تختبر طريقة لإعادة ضبط صفحة “لك”

كشفت متحدثة باسم تيك توك أن الشركة تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين “إعادة ضبط” (Reset) صفحة “لك” (For You) لتغيير مقاطع الفيديو التي تعرضها لهم الصفحة.

وقالت جيمي فافازا إن الميزة الجديدة المسماة “تحديث” (Refresh) ستعرض مقاطع الفيديو بناءً على كيفية استخدام المستخدمين للتطبيق بعد الضغط على الزر.

ووفقًا لخدمة مقاطع الفيديو القصيرة، فإن هذه الميزة قد تكون مفيدة لمن تتكرر لديه مقاطع الفيديو في صفحة “لك”، أو لأولئك الذين لم تعد مقاطع الفيديو التي تُعرض تعنيهم.

وسيكون الاختبار، الذي سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة، متاحًا فقط لعدد صغير من المستخدمين في الوقت الراهن.

يُشار إلى أن كيفية اختيار تيك توك لمقاطع الفيديو التي تُعرض للمستخدمين في صفحة “لك” كانت ولا تزال موضوعًا مثيرًا للجدل، لا سيما مع تكتم الشركة على الخوارزمية التي تعتمد عليها في توصية مقاطع الفيديو.

وفي شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، كشف تقرير من موقع فوربس (Forbes) أنه يمكن لموظفي تيك توك وشركتها الأم بايت دانس (ByteDance) اختيار تلك المقاطع يدويًا بهدف زيادة عدد مشاهداتها.

وأكدت الشركة للموقع أنه يمكن لبعض موظفيها في الولايات المتحدة اختيار المقاطع السريعة الانتشار باستخدام ميزة تُسمّى “التسخين”.

ومن ناحية أخرى، تضيف الشركة ميزات تهدف إلى منح المستخدمين المزيد من المعلومات بشأن الخوارزمية التي تقود تجربة التطبيق. ففي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت تيك توك أن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من معرفة سبب التوصية بمقطع فيديو معين.

وقالت تيك توك وقتئذ إن نظامها يوصي بالمحتوى عن طريق ترتيب مقاطع الفيديو بناءً على مجموعة من العوامل التي تستند إلى نشاط المستخدم على التطبيق، والتي تتضمن أيضًا ما يشير إلى أن المستخدم ليس معنيًا بمقاطع فيديو معينة.

وفي وقت سابق من عام 2022، طرحت الشركة أيضًا إعدادات أكثر تقدمًا لتصفية المحتوى حتى يتمكن المستخدمون من الإشارة إلى أنهم لا يريدون مشاهدة مقاطع فيديو بها وسوم أو كلمات رئيسية معينة.