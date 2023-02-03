جوجل تعمل على جلب ميزة رائجة للتصوير في iOS 16 إلى أندرويد

كشف سجل التغييرات الخاص بمشروع جوجل المفتوح المصدر أن الشركة تعمل على جلب ميزة من أهم ميزات التصوير التي تقدمها شركة آبل لمستخدميها، إلى نظام أندرويد.

وعادةً ما تكون أجهزة أندرويد هي من يبدأ اختبار الميزات المبتكرة التي تأخذها آبل في النهاية فتحسنها وتدمجها في أجهزتها، ولكن يبدو أن الأمر تغير الآن من خلال اعتماد جوجل ميزة رائجة في نظام التشغيل آي أو إس 16 (iOS 16) لإصدار قادم من نظام التشغيل التابع لها.

وفي مؤتمر المطورين السنوي (WWDC 2022)، أعلنت شركة آبل عن ميزة جديدة للتصوير تحت اسم “كاميرا الاستمرار” (Continuity Camera) في نظامي آي أو إس 16، وماك أو إس فينتورا 13 (macOS Ventura 13).

وبدلًا من الاعتماد على كاميرا الويب المدمجة في حواسيب ماك، تتيح ميزة كاميرا الاستمرار للمستخدمين الاستفادة من كاميرات هواتف آيفون المتطورة والميكروفونات وتأثيرات الفيديو التي توفرها، وتحويلها إلى كاميرا ويب.

وعلى الرغم من أن تطبيقات الجهات الخارجية تتيح استخدام أفضل هواتف أندرويد بطريقة مماثلة، غير أنه وفقًا لسجلات التغيير في مشروع جوجل المفتوح المصدر، يبدو أن ميزة مشابهة لكاميرا الاستمرار ستأتي إلى إصدار مستقبلي من أندرويد.

وكما يوحي اسم الميزة: “جهاز ككاميرا ويب” (DeviceAsWebcam)، فإنها تُحوِّل هواتف أندرويد إلى كاميرا ويب. ولكن ليس يُعلم حاليًا الكثير عن الميزة، غير أنها ستسمح باتصال يو إس بي (USB) سلكي بين الهاتف والحاسوب.

وليس يعلم أيضًا إن كانت جوجل ستطلق الميزة في الإصدار 14 من نظام أندرويد، أو قد تتأخر إلى الإصدار 15 من النظام التي سيُطلق عام 2024، وذلك بناءً على المرحلة التي قطعتها جوجل من التطوير.

ومع ذلك، لا يزال هناك وقت حتى مؤتمر المطورين السنوي الخاص بجوجل (Google I/O 2023) حيث تعلن الشركة عن الإصدار الجديد من نظام أندرويد وما يقدمه من ميزات.