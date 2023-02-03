جوجل تعقد حدثًا خاصًا عن البحث والذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل

تعتزم شركة جوجل عقد حدث خاص الأسبوع المقبل للكشف عن أحدث ما توصلت إليه في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك وسط احتدام المنافسة في هذا المجال الذي يبدو أنه سيغير مستقبل التقنية.

وأرسلت عملاقة التقنية الأمريكية إلى وسائل الإعلام بطاقة الدعوة الخاصة بالحدث الذي سيُقام في العاصمة الفرنسية، باريس، بتاريخ 8 شباط/ فبراير الجاري في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقالت جوجل في بطاقة الدعوة: “كونوا على الموعد لكي تعلموا كيف نُعيد تصوّر الطريقة التي يبحث بها الناس عن المعلومات ويستكشفونها ويتفاعلون معها، والتي جعلناها طبيعية وبديهية أكثر من ذي قبل لكي تعثروا على ما تحتاجون إليه”.

وتعتزم الشركة بث الحدث الذي سيستمر لمدة 40 دقيقة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

ويُعد توقيت الحدث مثيرًا للاهتمام نظرًا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، أعلن أمس أن الشركة تخطط قريبًا للسماح للناس “بالتفاعل مباشرة” مع “أحدث نماذجها اللغوية وأقواها كمرافق للبحث”.

ثم إن شركة جوجل تعمل على اختبار تطبيق الدردشة الذكي الخاص بها الذي تعتزم إطلاقه لمنافسة روبوت الدردشة الشهير (ChatGPT)، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع قناة (CNBC) الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن جوجل تعمل على طرح الأسئلة نفسها على كل من (ChatGPT) وروبوتها الجديد ومقارنة الإجابات، ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها القناة فإن روبوت جوجل كان قادرًا على تقديم إجابات أفضل في بعض الحالات.

ومع ذلك، يُتوقع أن تواجه جوجل، التي تهيمن على سوق البحث عبر الإنترنت، بعض الضغط من شركة مايكروسوفت التي يُشاع أنها تخطط لدمج (ChatGPT) في محرك البحث التابع لها.

أما فيما يتعلق بالحدث المقرر الأسبوع المقبل، فمن المحتمل جدًا أن يركز في أدوات جوجل المألوفة، خاصةً أن الدعوة تحتوي على إشارات إلى خدمة (Google Lens)، والترجمة (Translate)، والتسوق (Shopping)، والخرائط (Maps).