جوجل تختبر تطبيقها الخاص المُنافس لـ ChatGPT

تعمل شركة جوجل على اختبار تطبيق الدردشة الذكي الخاص بها الذي تعتزم إطلاقه لمنافسة برنامج الدردشة الشهير ChatGPT، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع قناة CNBC الأمريكية.

ووفقًا للتقرير، يحمل المشروع داخل الشركة الاسم الرمزي Apprentice Bard، حيث يقوم الموظفون بتجربته عبر طرح الأسئلة وتسجيل ملاحظاتهم بهدف تحسينه، وذلك بحسب وثائق داخلية وموظفين لم يكشفوا عن هويتهم تحدثت إليهم القناة التي ذكرت مصادرها بأن الشركة أعطت أولوية قصوى للمشروع بعد الانتشار والنجاح الكبيرين اللذين حققهما ChatGPT. وبحسب القناة فقد كان لدى الشركة بالفعل مشروع تجريبي مُشابه كانت تختبره منذ زمن وقامت بإلغائه لاحقًا. إلا أنها وبعد إطلاق ChatGPT أعادت المشروع للطرح على طاولة أولوياتها للمرحلة القادمة.

ومن المتوقع أن تُطلق الشركة نسختين من مشروعها الجديد: النسخة الأولى عبارة عن تطبيق للدردشة يعمل بشكلٍ مشابه لـ ChatGPT، والنسخة الثانية مُدمجة ضمن مُحرك بحث جوجل بحيث تُقدم صفحة نتائج البحث إجابات مُباشرةً على عبارات البحث المطروحة إلى جانب نتائج البحث المعتادة. ووفقًا للتقرير تختبر جوجل تصاميمًا جديدة لصفحة نتائج البحث كي تتضمن الطريقة الجديدة لعرض الإجابات.

وبحسب التقرير، تعمل جوجل على طرح نفس الأسئلة على كل من ChatGPT وروبوتها الجديد ومقارنة الإجابات، ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها القناة فإن روبوت جوجل كان قادرًا على تقديم إجابات أفضل في بعض الحالات.

ونقل التقرير بأن رئيس الذكاء الاصطناعي في جوجل (جيف دين) أخبر الموظفين بأن سمعة جوجل أصبحت الآن على المحك، على اعتبار أن جوجل شركة عملاقة متخصصة بأرشفة وتقديم المعلومات مقارنةً بـ OpenAI المطورة لـ ChatGPT وهي شركة ناشئة أطلقت مشروعها بشكل تجريبي، وبالتالي فإن افتقار برنامج جوجل للدقة سيعرّضها لانتقادات شديدة. لهذا تسعى الشركة إلى التأكد بأن برنامجها يُقدم إجابات دقيقة لتجنُّب تراجع الثقة بمحرك بحثها الشهير.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت سارعت لاغتنام الفرصة لتحسين مُحرك البحث التابع لها Bing حيث استثمرت مبلغ 10 مليارات دولار أمريكي في OpenAI وتعاقدت معها لدمج إمكانيات ChatGPT ضمن نتائج بحث Bing سعيًا منها لمنافسة محرك جوجل الذي يُسيطر على حوالي 84% من سوق محرّكات البحث مُقابل أقل من 9% لـ Bing وفقًا لأرقام نشرها موقع شركة Statista المتخصصة بتحليل بيانات السوق.