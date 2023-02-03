تويتر تُعلن عن مشاركة أرباح الإعلانات مع مشتركي Twitter Blue

أعلن إيلون ماسك، المدير التنفيذي لتويتر، ضمن تغريدة نشرها على الموقع أن الشركة ستبدأ منذ اليوم بمشاركة جزء من أرباح إعلاناتها مع مُشتركي خدمة (تويتر بلو) Twitter Blue التي تمنح مُشتركيها علامة التوثيق الزرقاء إضافةً إلى ميزات أخرى.

وقال ماسك أن مشتركي الخدمة سيحصلون على جزء من أرباح الإعلانات التي تظهر ضمن سلسلة الردود على تغريداتهم، إلا أنه لم يذكر أية تفاصيل أخرى تتعلق بالموضوع، كما أن صفحة الدعم الفني للخدمة ما زالت لا تذكر أية معلومات عن الخدمة أو حول طريقة الانضمام إلى برنامج مشاركة أرباح الإعلانات.

ويُذكر أن مشاركة أرباح الإعلانات مع المستخدمين هي خطوة تقوم بها شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى منذ سنوات، مثل يوتيوب وفيسبوك وإنستاجرام، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها تويتر مثل هذا البرنامج.

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مصادر دخلها من خلال تشجيع المُستخدمين على الاشتراك بالخدمة لتحقيق الأرباح من تغريداتهم، وخاصةً المشاهير منهم الذين يمتلكون الملايين من المتابعين والذين تحظى تغريداتهم بعدد كبير من الردود. وأكدت ماسك في تغريدة أخرى أن برنامج مشاركة الأرباح لا ينطبق على أصحاب علامة التوثيق القديمة ما قبل انطلاق (تويتر بلو)، وقال أن تويتر تسعى إلى إلغائها خلال أشهر.

ويحصل مشتركي (تويتر بلو) على مجموعة من الميزات الأخرى إضافةً إلى إشارة التوثيق، منها إنشاء مجلدات للعلامات المرجعية، وإمكانية تحرير التغريدات ورفع مقاطع الفيديو الطويلة وتغير أيقونة التطبيق على الهاتف وتغيير تصميمه وتبويبًا لمشاهدة المقالات الأكثر تداولًا والتراجع عن تغريدة بعد نشرها ومشاهدة عدد أقل من الإعلانات، إضافة إلى ميزات أخرى.

ويُذكر أن إيلون ماسك قام ومنذ توليه منصب الإدارة التنفيذية لتويتر باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيض التكاليف وزيادة أرباح الشركة، حيث قام بإطلاق خدمة (تويتر بلو)، وحوّل خدمة Twitter API الموجّهة للمطورين إلى خدمة مدفوعة، ويعمل حاليًا -وفق تقارير- على إدراج ميزة للدفع الإلكتروني ضمن تويتر، كما قام بفصل مجموعة كبيرة من الموظفين لتخفيض تكاليف الشركة.

هذا وكانت الشركة قد أعلنت اليوم عن إطلاق خدمة (تويتر بلو) في مجموعة جديدة من الدول من بينها المملكة العربية السعودية.