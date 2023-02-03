تويتر تطلق خدمة الاشتراك Blue في بلدان جديدة منها بلد عربي
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تويتر تطلق خدمة الاشتراك Blue في بلدان جديدة منها السعودية

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أطلقت شركة تويتر خدمة الاشتراك الشهري تويتر بلو (Twitter Blue) في 6 بلدان جديدة، وذلك في مسعى منها لإتاحة الخدمة لعدد أكبر من المستخدمين، مما يساعدها على زيادة عائداتها.

وتشمل قائمة البلدان الجديدة: المملكة العربية السعودية، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا، ومعها يصبح العدد الكلي للبلدان التي توجد فيها الخدمة 12 بلدًا تشمل أيضًا: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا.

وأطلقت الشركة أيضًا علامة تبويب جديدة لميزة المساحات (Spaces) تضم محطات مُنسَّقة للمساحات المباشرة والمُسجَّلة، ومحطات للمدونات الصوتية (البودكاست).

يُشار إلى أنه يمكن بالفعل لغير المشتركين في خدمة تويتر بلو الوصول إلى علامة التبويب الخاصة بالمساحات، ولكنها تعرض في الغالب جلسات الصوت المباشرة الجارية حاليًا.

وأعادت تويتر أيضًا المحطات ذات الموضوعات التي تُصنِّف المساحات حسب الموضوعات. وكانت الشركة قد بدأت بالفعل اختبار الميزة في شهر آب/ أغسطس الماضي، قبل أن يستحوذ إيلون ماسك على الشركة.

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وقالت الشركة إن المدونات الصوتية أصبحت متاحةً فقط لمشتركي تويتر بلو وبعض مستخدميها على أندرويد وآي أو إس.

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يُشار إلى أن توسيع خدمة تويتر بلو ليس مفاجئًا حيث تهدف الشركة إلى تحقيق المزيد من العائدات بكل الطرق الممكنة. ففي الشهر الماضي، أتاحت الشركة الخدمة المأجورة لمستخدمي نظام أندرويد بعد إتاحتها في وقت سابق لمستخدمي الويب ونظام آي أو إس.

وأعلنت تويتر يوم الخميس عن إيقاف الوصول المجاني إلى واجهة برمجة التطبيقات التابعة لها اعتبارًا من 9 شباط/ فبراير الجاري، وسيكون على المستفيدين من الخدمة دفع اشتراك شهري لم تُعلن عنه، غير أن إيلون ماسك نشر تغريدة قال فيها إن الخطط الأساسية قد تكلف 100 دولار أمريكي شهريًا، وهو ما قد يكون باهظًا لبعض المطورين والطلاب والباحثين المستقلين.

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