تقرير: ChatGPT أسرع تطبيقات الويب نموًا في التاريخ

أفاد تقرير نشرته وكالة رويترز يوم الخميس بأن روبوت الدردشة الذائع الصيت (ChatGPT) من شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي (OpenAI) أصبح الأسرع نموًا في تاريخ تطبيقات الويب الموجهة للمستهلكين.

وتشير تقديرات الدراسة التي نشرتها شركة (UBS) يوم الأربعاء إلى أن (ChatGPT) حقق أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك بعد شهرين فقط من إطلاقه.

وجاء في التقرير، نقلًا عن بيانات شركة (Similar Web) للتحليلات، إن ما معدله 13 مليون زائر يومي استخدموا (ChatGPT) في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ويمثل هذا الرقم ضعف عدد الزائرين اليوميين للتطبيق في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكتب محللو (UBS) في مذكرة الدراسة: “بعد 20 عامًا من تتبع فضاء الإنترنت، لا يمكننا أن نتذكر ارتفاعًا أسرع من هذا في فئة تطبيقات الإنترنت الموجهة للمستهلكين”.

وعلى سبيل المقارنة، فقد استغرق تطبيق تيك توك نحو 9 أشهر بعد إطلاقه العالمي ليبلغ 100 مليون مستخدم، في حين استغرق إنستاجرام من عام إلى عامين، بحسب بيانات من شركة (Sensor Tower).

يُذكر أن روبوت الدردشة (ChatGPT) متاح حاليًا مجانًا، غير أن شركة (OpenAI) أعلنت يوم الأربعاء عن إطلاق نسخة مأجورة من التطبيق مقابل رسوم شهرية قدرها 20 دولارًا أمريكيًا.

وستتيح خدمة (ChatGPT Plus) للمشتركين بعض الميزات الحصرية، مثل: إمكانية الوصول إلى الخدمة في أي وقت، وزمن استجابة أسرع، وأولوية الوصول إلى الميزات والتحسينات الجديدة.

وفي تقرير نشره موقع (Semafor) يوم الأربعاء عن أن شركة مايكروسوفت تعتزم خلال الأسابيع المقبلة دمج إصدار أسرع من روبوت الدردشة (ChatGPT) في محرك البحث التابع لها بينج (Bing)، نقل الموقع عن مصادره أيضًا أن شركة (OpenAI) تعتزم إطلاق تطبيق للأجهزة المحمولة من (ChatGPT) في المستقبل.