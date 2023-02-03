كيف تبحر في العالم الرقمي وأنت مطمئن؟ إليك الحل الشامل لحماية أجهزتك وخصوصيتك

تتطور البرامج الضارة والفيروسات بسرعة كبيرة الآن؛ خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي بدأ القراصنة بالاعتماد عليها في هجماتهم، وقد شهدنا ذلك في الفترة الأخيرة خاصة في كيفية استخدامهم لروبوت ChatGPT. لذلك أصبحت الحاجة إلى الحلول الأمنية الموثوقة لحماية أجهزتنا أمرًا مهمًا للغاية، ويعتبر (كاسبرسكي بريميوم) Kaspersky Premium أحد أفضل الحلول الأمنية في اكتشاف البرامج الضارة والفيروسات.

لذلك سنستعرض في مقالنا هذا أداءه وميزاته الرئيسية لمساعدتك في تحديد إذا كان هو برنامج مكافحة الفيروسات المناسب لحماية أجهزتك؟

يوجد في السوق حاليًا المئات من برامج مكافحة الفيروسات؛ وجميعها تزعم أنها تقدم أفضل حماية بأفضل سعر، ولكن (كاسبرسكي بريميوم) Kaspersky Premium يقدم حماية ممتازة مع الكثير من الخصائص الإضافية مثل مكافحة التصيد الاحتيالي، وميزات لحماية الهوية، واتصال VPN غير محدود وسريع، ومدير كلمات المرور، بالإضافة إلى برنامج (Kaspersky Safe Kids) لضمان سلامة طفلك أينما كان، وغيرها الكثير، وكل ذلك بسعر أكثر من رائع.

أولًا؛ واجهة سهلة الاستخدام:

أطلقت شركة كاسبرسكي في نهاية عام 2022 مجموعة من حلول الأمن الرقمي للأفراد بتصورات وإمكانيات جديدة حيث أعادت تصميم واجهة المستخدم، وأضافت العديد من الميزات الجديدة لتوفير تجربة استخدام مُحسّنة عبر مختلف المنصات، كما انتقلت إلى نظام الاشتراك بدلاً من رموز الترخيص المعتادة.

يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى ثلاث باقات بعدّة مستويات، وهي:

باقة المستوى المعياري Kaspersky Standard.

باقة المستوى الإضافي Kaspersky Plus.

باقة المستوى المتميز Kaspersky Premium.

يتميز (كاسبرسكي بريميوم) بسهولة الإعداد، كما أن واجهة المستخدم الخاصة به منظمة للغاية، حيث يمكن الوصول إلى الميزات الرئيسية، مثل: أداة الفحص السريع لجهازك، وإرشادات كيفية تسريع جهازك، وشبكة VPN من خلال الأزرار المحددة بوضوح في الشاشة الرئيسية.

كما قُسمت الميزات في الشاشة الرئيسية إلى 4 فئات، وهي: الأمان، والأداء، والخصوصية، والهوية الرقمية، وكل فئة لها علامة تبويب خاصة بها في الواجهة، لذلك ستصل إلى ما تريده بسهولة.

تحتوي كل فئة من الفئات الأربع على شريط تمرير، بحيث يمكنك الوصول إلى كل ميزة دون الحاجة إلى الدخول إلى أي قوائم، وهناك أيضًا علامة استفهام صغيرة بجوار كل ميزة، تمنحك ملخصًا سريعًا وموجزًا لما تفعله، وهذا مفيد للغاية إذا كنت بحاجة إلى معلومات سريعة ولا تريد الانتقال إلى قاعدة المعرفة.

لنبدأ بقسم (الأمن) Security عند الضغط عليها ستجد جميع الأدوات التي تحتاج إليها لفحص جهازك، فهناك مكافح الفيروسات الذي يقدم لك حماية متعددة الطبقات مصممة لاكتشاف البرامج الضارة ومنعها وتحييدها، ومانع الاختراق الذي يقدم لك أدوات لمنع الوصول غير المصرح به وقرصنة حاسوبك حيث يشمل: مكافحة التصيد الاحتيالي وجدار الحماية، وإزالة التهديدات الحالية تقنيات لاكتشاف نقاط الضعف وإزالة الفيروسات وإصلاح حاسوبك إذا كان مصابًا.

كما يضم قسم الأمن أيضًا خيار مراقبة شبكة الاتصال للتحق من أمان الشبكة للتطبيقات الموجودة في حاسوبك، وخيار مراقبة المنزل الذكي للتحق من شبكة الواي فاي المنزلية ومراقبة الأجهزة الموجودة فيها.

ستجد في قسم (الأداء) Performance الكثير من الميزات الجديدة التي تساعدك في تسريع أداء جهازك، ومنها: حلول لإدارة مساحة التخزين في جهازك، وإجراء فحص لحالة محرك الأقراص الثابتة ومنع فقدان بياناتك، وترتيب تطبيقاتك، والمزيد.

ويضم قسم (الخصوصية) Privacy أدوات لمنع التتبع غير المصرح به على الإنترنت وظهور الإعلانات وحماية تطبيقاتك وعملياتك المصرفية، بالإضافة إلى الحفاظ على أمان بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك وجعلها في متناول يدك، واتصال VPN غير محدود وسريع يوفر لك الخصوصية الكاملة والحرية عبر الإنترنت دون التنازل عن السرعة.

بينما يضم قسم (الهوية الرقمية) خيارين، هما: محفظة حماية الهوية وهي مجلد خاص مشفر يتيح لك تخزين مستندات الهوية التي تستخدمها يوميًا، مثل: جواز السفر أو رخصة القيادة، وأي مستندات حساسة أخرى، ويمكنك الوصول إلى هذه البيانات في أي جهاز من أجهزتك.

والخيار الثاني؛ اكتشاف الوصول عن بُعد: يحدد تطبيقات الوصول عن بُعد التي يمكن لأي شخص استخدامها للحصول على معلومات عنك لتزييف هويتك.

ثانيًا؛ حماية قوية من البرامج الضارة:

يوفر لك (كاسبرسكي بريميوم) حماية متعددة الطبقات مصممة لاكتشاف البرامج الضارة ومنعها وتحييدها لجميع أجهزتك لحظيًا، بفضل الأدوات التي يقدمها:

مكافحة الفيروسات: يفحص جهازك بشكلٍ مستمرٍ بحثًا عن الفيروسات، والبرامج الضارة، ويشمل ذلك: التهديدات المعقدة مثل الهجمات الخالية من الملفات أو فيروسات (الجذر الخفية) Rootkits، وبرامج التجسس.

يفحص جهازك بشكلٍ مستمرٍ بحثًا عن الفيروسات، والبرامج الضارة، ويشمل ذلك: التهديدات المعقدة مثل الهجمات الخالية من الملفات أو فيروسات (الجذر الخفية) Rootkits، وبرامج التجسس. الاكتشاف الفوري للتهديدات الأمنية: يوفر تحليلًا لحظيًا للملفات والتطبيقات ومواقع الويب عبر أجهزتك، لحمايتك وحماية بياناتك عبر الاكتشاف السريع للتهديدات.

الاستعراض الآمن للويب: تشغيل تنبيهات الشاشة إذا حاولت زيارة المواقع التي تعتبر خطيرة أو يحتمل أن تكون خطيرة. وهو يُجري هذا التقييم باستخدام قائمة بالمواقع التي تمت مهاجمتها من قبل، ويسألك إذا كنت ترغب في المتابعة أم لا.

تشغيل تنبيهات الشاشة إذا حاولت زيارة المواقع التي تعتبر خطيرة أو يحتمل أن تكون خطيرة. وهو يُجري هذا التقييم باستخدام قائمة بالمواقع التي تمت مهاجمتها من قبل، ويسألك إذا كنت ترغب في المتابعة أم لا. اكتشاف الروابط الضارة: يعمل من خلال الإشارة إلى البيانات الواردة من (Kaspersky Security Network) لتحليل الروابط على صفحات الويب التي تفتحها، وإبلاغك بعناوين الويب الضارة وترميز عناوين المواقع الفردية باستخدام الألوان استنادًا إلى مستوى التهديد الذي تمثله.

يعمل من خلال الإشارة إلى البيانات الواردة من (Kaspersky Security Network) لتحليل الروابط على صفحات الويب التي تفتحها، وإبلاغك بعناوين الويب الضارة وترميز عناوين المواقع الفردية باستخدام الألوان استنادًا إلى مستوى التهديد الذي تمثله. مكافح الاختراق: يضم أدوات لمنع الوصول غير المصرح به واختراق حاسوبك، ويشمل ذلك مكافحة التصيد الاحتيالي وجدار الحماية. كما يحظر المواقع الضارة ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية والإعلانات المصابة وأجهزة سرقة بيانات بطاقات الائتمان التي يُنشئها المتسللون لسرقة بياناتك.

يضم أدوات لمنع الوصول غير المصرح به واختراق حاسوبك، ويشمل ذلك مكافحة التصيد الاحتيالي وجدار الحماية. كما يحظر المواقع الضارة ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية والإعلانات المصابة وأجهزة سرقة بيانات بطاقات الائتمان التي يُنشئها المتسللون لسرقة بياناتك. مكافحة برامج الفدية: يراقب حاسوبك على مدار الساعة للبحث عن برامج طلب الفدية ويوقف أي هجوم قبل حدوثه، مما يضمن عدم إمكانية احتجاز ملفاتك كرهينة.

يراقب حاسوبك على مدار الساعة للبحث عن برامج طلب الفدية ويوقف أي هجوم قبل حدوثه، مما يضمن عدم إمكانية احتجاز ملفاتك كرهينة. فحص الثغرات الأمنية في التطبيقات: يفحص الثغرات الأمنية في التطبيقات المُثبتة على أجهزتك ويحددها للمساعدة في منع الاختراقات.

ثالثًا؛ الأداء الفعال:

كاسبيرسكي بريميوم هو حل سريع وفعال لمكافحة الفيروسات والحماية من البرامج الضارة، يتميز بسرعته كما يعمل بسلاسة في الخلفية دون إبطاء نظام التشغيل في جهازك، حيث إن الميزات كلها مصممة لاستخدام أقل قدر ممكن من موارد الجهاز، وبالتالي فإن تأثير مكافحة الفيروسات يكون ضئيل على ذاكرة جهازك وأداء النظام. كما يتميز بأوقات الفحص السريعة.

بالإضافة إلى كل ذلك ستجد في قسم الأداء الكثير من الأدوات التي تساعدك في زيادة سرعة أجهزتك وجعلها تعمل بالسرعة التي صُممت بها، حيث تتيح لك أداة بدء التشغيل السريع زيادة السرعة عند تشغيل الحاسوب عن طريق إزالة البرامج غير الضرورية من قائمة بدء التشغيل.

كما يعمل على تسريع أداء الحاسوب عن طريق حذف إدخالات سجل الويندوز غير الصالحة وتنظيف المجلدات وإفراغ سلة المحذوفات، ويطالبك محدث التطبيقات والبرامج بتثبيت تحديثات البرامج للمساعدة في ضمان عمل أجهزتك بسرعة وسلاسة، وحصولك دائما على مستوى عالي من الأمان.

وأهم ما يميز كاسبرسكي بريميوم أنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، لذا يمكنك تخصيص تكوين الأمان الخاص بك ليناسب احتياجاتك.

رابعًا؛ أدوات الرقابة الأبوية وأدوات إضافية:

أكثر ما يميز (كاسبرسكي بريميوم) هو أدوات الرقابة الأبوية، فمن منا لايقلق على أطفاله طول الوقت، لذلك يوفر لك برنامج (Kaspersky Safe Kids) المجاني جميع الأدوات التي تتيح لك متابعة طفلك أينما كان.

عند تفعيل اشتراك كاسبرسكي بريميوم عبر الإنترنت ستحصل أيضًا على اشتراك في (Kaspersky Safe Kids) مجانًا لمدة عام، والاثنان منفصلان تمامًا، وهو أمر منطقي نظرًا لأن ليس كل المستخدمين لديهم أطفال، بمجرد إنشاء حسابات لأطفالك في البرنامج، يمكنك الوصول إلى عدة أدوات منها:

1- التعقب عبر نظام GPS: يتيح لك البرنامج تحديد مكان جهاز طفلك في الخريطة، وتدعم هذه الميزة أيضًا الحصول على إشعارات حول مكان وجود أطفالك، حيث يمكنك تحديد منطقة آمنة لهم يبقون فيها ويتم تنبيهك إذا غادروها.

2- البحث الآمن في يوتيوب: يتيح لك الإطلاع على سجل بحث أطفالك في يوتيوب، ومنعهم من البحث عن المحتوى الذي لا يناسب عمرهم.

3- عوامل تصفية مواقع الويب: يمكنك حظر المحتوى المخصص للبالغين وتخصيص قائمة بالمواقع والتطبيقات التي لا يستطيع طفلك زيارتها أو استخدامها إلا بعد الحصول على إذن منك.

4- التحكم في وقت الشاشة واستخدام التطبيقات: يتيح لك البرنامج التحكم في الوقت الذي يقضيه أطفالك أمام الشاشة كل يوم، وفي كل جهاز على حدة، حتى تنظم لهم جدولهم وتطبق أسلوبك التربوي الخاص.

توفر كاسبرسكي أيضًا تطبيقات لنظامي أندرويد و iOS، يتضمن التطبيق ماسح الفيروسات، وحظر المكالمات، والحماية اللحظية، وقفل التطبيقات، ومكافحة التصيد الاحتيالي عبر الرسائل القصيرة SMS، وحماية التصفح، وماسح لشبكة (الواي فاي) Wi-Fi.

يوفر تطبيق الهاتف من كاسبرسكي أيضًا حماية مجانية ضد السرقة، كل ما تحتاج إليه هو إنشاء حساب Kaspersky حتى يعمل، لأن استخدامه يتطلب منك تسجيل الدخول إلى مركز (My Kaspersky) عبر الإنترنت. بمجرد تسجيل الدخول إلى My Kaspersky، ستحصل على 4 ميزات لمكافحة السرقة: قفل الجهاز، ومسح بيانات الجهاز، تنبيه صوتي عند السرقة، والتقاط صورة للشخص باستخدام جهازك المفقود أو المسروق.

تتيح لك أداة مكافحة السرقة من كاسبرسكي أيضًا حظر جهازك إذا قام أحد اللصوص بإدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف.

كما توفر شبكة VPN من كاسبرسكي للأجهزة المحمولة سرعات عالية، وتتيح لك تخطي الحجب عبر أجهزتك حيت يمكنك الوصول إلى المحتوى الذي تريده في أي مكان في العالم.

الاستنتاج النهائي:

في الختام، نوصي بشدة باستخدام (كاسبرسكي بريميوم) Kaspersky Premium لأي شخص يبحث عن حل موثوق وشامل لمكافحة الفيروسات والبرامج الضارة. إنه سهل الاستخدام وفعال ويضم الكثير من الميزات التي تجعله الخيار المثالي لحماية أجهزتك.